Türkiye'de Yenisi ile Hemen Hemen Aynı Fiyata Satılan Eski Telefonlar

Akıllı telefon pazarında artık çok ciddi bir rekabet söz konusu. Her yıl çok sayıda model piyasaya sürülüyor. Bu zorlu rekabet şartlarında elbette değer kaybı da birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha sık şekilde yaşanıyor. Ama bazı modeller var ki arada nesil farkı olmasına rağmen kendinden sonra gelenle aynı fiyata bulunabiliyor.

Bu yazıda söz konusu akıllı telefonlar arasından öne çıkanları sizinle paylaşacağız. Böylelikle siz de bu değerli modelleri inceleyeceksiniz. Özellikle bir satın alma sürecindeyseniz ama karar veremiyorsanız seçiminizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz.

Başlamadan önce başlangıç fiyatının ithalatçı garantili olarak satılanların değil, distribütör garantili olarak satılanların üzerinden belirlendiğinin altını çizelim. Bu önemli ayrıntıyı paylaştığımıza göre artık yenisi ile aynı fiyata satılan eski telefonları incelemeye başlayabiliriz.

Yenisi ile Aynı Fiyata Satılan En Değerli Eski Telefonlar Neler?

Xiaomi 15T

POCO F7 Pro

Redmi Note 14 Pro

iPhone 16 Pro

Xiaomi 15T ve Xiaomi 17T'nin Fiyatları Ne Kadar?

Xiaomi 15T, kendinden sonra gelen Xiaomi 17T ile aynı fiyat bandında bir akıllı telefon. Yeni model 44 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle bulunabilirken Xiaomi 15T ise en düşük 40 bin TL'ye alınabiliyor. Depolama ve RAM kapasitesi açısından herhangi bir fark yok. Her iki akıllı telefon da 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor ve distribütör garantisi mevcut.

POCO F7 Pro ve POCO F8 Pro'nun Fiyatları Ne Kadar?

POCO F7 Pro ile POCO F8 Pro arasında neredeyse hiç fark yok. Serinin en yeni modeli şu an Xiaomi mağazasında 36 bin 999 TL başlangıç fiyata satılırken aynı 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon ise 35 bin 999 TL'ye satılıyor. Her ne kadar şu an Xiaomi mağazasında stoklar tükenmiş olsa da önceki model internette 41 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 15 Pro'nun Fiyatları Ne Kadar?

Redmi Note 15 Pro şu an Xiaomi Türkiye garantili olarak 19 bin 899 başlangıç fiyat etiketiyle bulunabiliyor. Öte yandan Redmi Note 14 Pro, 16 bin 726 TL başlangıç fiyat etiketine sahip. Aynı fiyat bandına sahip olan bu modellerin her ikisi de 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 17 Pro şu an 256 GB depolama seçeneği ile 108 bin TL'den başlayan fiyata satılıyor. Öte yandan iPhone 16 Pro da yaklaşık 103 bin TL başlangıç fiyatına sahip. İki model arasında donanım açısından önemli farklar söz konusu. En yeni modelde Apple A19 Pro işlemcisi kullanılırken iPhone 16 Pro'da ise Apple A18 Pro mevcut.

Kamera açısından da yeni model açık ara önde. Öyle ki iPhone 17 Pro, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ile geliyor. Önceki modelde ana kamera ve ultra geniş açılı kameranın çözünürlükleri ve diyafram açıklığı aynı ama periskop telefoto kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bu özellik farkına rağmen ikisi de aynı fiyat bandında.

Editörün Yorumu

Yenisi ile aynı fiyata sahip olan akıllı telefonların satın alımlarda epey kafa karıştırıcı olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu unutmamak gerekir ki en yeni model, önceki nesle göre daha uzun güncelleme desteğine sahip olacaktır. Ayrıca donanım açısından da her zaman önemli iyileştirmelere sahip olur. Bir telefon satın almadan önce eğer başlangıç fiyatının öncekiyle aynı ya da çok az fark içerdiğini görürseniz bunu da mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.