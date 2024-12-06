EA SPORTS FC 24 Kasma Sorunu ve Çözümü

EA SPORTS FC 24, kasma sorunu yaşayan oyuncular için pek keyifli gelmeyebilir. Neyse ki oyunun takılması ve donması gibi can sıkıcı problemlerin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde EA SPORTS FC 24 donma sorunu için uygulanabilecek yöntemleri açıkladık. Yöntemlere geçilmeden önce EA SPORTS FC 24 sistem gereksinimleri incelenmelidir çünkü bilgisayar, oyunun gereksinimlerini karşılayamaması hâlinde kasma ve donma sorunları yaşanır.

EA SPORTS FC 24 Kasma Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunun grafik ayarlarını düşürün.

Bilgisayarın güç modunu değiştirin.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Daha güçlü donanım satın alın.

EA SPORTS FC 24 kasıyor ise uygulanabilecek yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Oyunun Grafik Ayarlarını Düşürün

EA SPORTS FC 24 donuyor ise öncelikle oyunun grafik ayarlarını düşürmeyi deneyin çünkü bilgisayarınızda yer alan donanım, oyunu mevcut grafik ayarlarında çalıştırırken zorlanıyor olabilir. Bu da takılma, kasma ve donam gibi sorunların meydana gelmesine yol açar.

Bilgisayarın Güç Modunu Değiştirin

Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları açın.

"Sistem" kategorisine girin.

"Güç ve Pil" bölümünü görüntüleyin.

Güç modunu "En İyi Performans" olarak ayarlayın.

EA SPORTS FC 24 isimli yapımı dizüstü bilgisayar üzerinden oynuyorsanız ve pil tasarrufu modu aktifse oyunda performans sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Yüksek sıcaklıklara ulaşan bilgisayarlarda performans sorunu meydana gelebilir. Bu da oyunda kasma, takılma ve donma problemlerinin yaşanmasına yol açar. İşlemci sıcaklığı ölçme programı kullanarak CPU sıcaklığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolu ile Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi'nden "İşlemler" bölümünü görüntüleyin.

Arka planda çalışan gereksiz programlara sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Ekran kartının sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel ya da NVIDIA'nın resmî web sitesini ziyaret edin ve ardından bilgisayardaki ekran kartı modeline uygun sürücüyü bulun. Bir sonraki adımda sürücüyü indirip yükleyin.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Böylece güncel olmayan sürücüleri hızlı ve pratik şekilde güncelleyebilirsiniz.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunlarda performans sorunu yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenden dolayı antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Böylelikle sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tespit edebilir, eğer varsa temizleyebilirsiniz.

Daha Güçlü Donanım Satın Alın

Rehberde yer alan yöntemlerin tamamını uyguladığınız hâlde kasma ve donma problemleri devam ediyorsa daha güçlü donanım satın alarak sorunu çözebilirsiniz.