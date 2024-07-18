EA SPORTS FC 25 duyuruldu! Hemen EA SPORTS FC 25 indirin ve bu rakipsiz oyunu deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

EA Canada ve EA Romania tarafından geliştirilen EA SPORTS FC 25 Electronic Arts tarafından geliştirildi. Futbol oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan EA SPORTS FC 25, 27 Eylül 2024'te çıkış yapacak.

EA SPORTS FC 25’ın öne çıkan özelliklerden biri 5v5 Rush modu. Bu mod, arkadaşlarınızla küçük takımlarla oynamanızı sağlıyor. Futbol Ultimate Team Rush'ta, üç arkadaşınızla birlikte favori oyuncu kartlarınızı kontrol ederek beş kişilik bir takım oluşturabilirsiniz.

FC IQ, oyuna yeni bir taktiksel derinlik katıyor. Gerçek dünya verileriyle desteklenen bu yapay zeka modeli, oyuncu taktiklerini ve takım hareketlerini daha gerçekçi hale getiriyor. Ayrıca yenilenen Menajer ve Oyuncu Kariyeri modları, gerçek dünya hikayelerini oyuna taşımanızı sağlıyor. Kadın futbolu da oyunda önemli bir yer tutuyor. En iyi 5 kadın liginden bir kulübü veya oyuncuyu yönetme imkanı sunulmuş.

EA SPORTS FC 25'te 19.000'den fazla oyuncu, dünyanın en büyük kulüplerinden ve liglerinden alınan maç verileriyle hareket ediyor. Bu veriler sayesinde her maçın daha gerçekçi ve stratejik olması sağlanıyor.

EA SPORTS FC 25 İndir

EA SPORTS FC 25 indirin ve yenilikçi modları ile klasik FIFA oyunu deneyimini yaşayın.

EA SPORTS FC 25 Sistem Gereksinimleri