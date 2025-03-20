eFootball Açılmıyor, Çözümü Nedir?

eFootball açılmıyor ise bu sorunun birden fazla neden olabilir. Örneğin sürücüler güncel değilse böyle bir problem meydana gelebilir. Öte yandan oyun dosyaları hasar almışsa da açılmama sorunu yaşanabilir. Neyse ki sorunun düzelmesini sağlayabilecek bir dizi yöntem bulunuyor.

Bu rehberde eFootball'a giremiyorum, çözüm yolları neler sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de böyle bir problem ile karşılaştıysanız rehberimizde yer alan yöntemlere başvurabilirsiniz.

eFootball Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgisayarı kapatıp açın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrulayın.

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Güvenlik Duvarı'nda eFootball'a izin verin.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

En iyi futbol oyunları arasında yer alan eFootball çalışmıyor ise uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Öncelikle bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Alt tuşuna basılı tutarak F4 tuşuna basın. Açılan pencereden kapat seçeneğini seçin. İsterseniz Başlat menüsü üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımlar Windows 10 ve Windows 11'de aynıdır.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

eFootball'u yönetici olarak çalıştırmak için oyunun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer oyunu her çalıştırdığınızda yönetici olarak çalışmasını istiyorsanız oyunun simgesine sağ tıklayıp "Özellikler" menüsüne girin. Uyumluluk sekmesinden "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın ve ardından "Özellikler" menüsünü görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Uyumluluk" sekmesine girin. "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine basın ve Windows sürümlerinden birini seçin. Son olarak İşlemi onaylayın.

Oyun Dosyalarının Bütünlüğünü Doğrulayın

Steam'i açın. Eğer oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın. Kütüphane bölümünden eFootball'a sağ tıklayın ve ardından "Özellikler" seçeneğini seçin. Bir sonraki adımda "Yerel Dosyalar" sekmesini görüntüleyin. Son olarak "Oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula" butonuna basın.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Programları Kapatın

Görev Yöneticisi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları kapatmayı deneyin. Bunun için Ctrl, Shift ve Esc tuşlarına basarak Görev Yöneticisi'ni açın. Ardından gereksiz programların üzerine tıklayıp "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Virüs Taraması Yapın

Kötü amaçlı yazılımlar, oyunların ve programların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs programı aracılığıyla virüs taraması yapın. Bu sayede sistemde zararlı yazılım olup olmadığını öğrenebilir, eğer virüs varsa temizleyebilirsiniz.

Antivirüsü Geçici Olarak Kapatın

Uygulanabilecek yöntemler arasında antivirüs programını geçici olarak devre dış ıbırakmak da yer alıyor çünkü antivirüs oyunun çalışmasını engelliyor olabilir. Bunu yaptıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Sürücüleri Güncelleyin

Görev çubuğundaki arama özelliğini kullanarak Aygıt Yöneticisi'ni açın ve listeden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine seçip ekrandaki talimatları uygulayın. Ekran kartı sürücüsünü güncellemek için AMD, Intel veya NVIDIA'nın resmî web sitesinden uygun sürücüleri bulup indirmeniz gerekiyor.

Eğer bu adımlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programı kullanabilirsiniz. Böylece güncel olmayan sürücüleri hızlı ve pratik şekilde güncelleyebilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın. Bu kısayol ile birlikte Windows ayarları açılacaktır. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Güncelleştirmeleri Denetle" seçeneğine basın.

Güvenlik Duvarı'nda eFootball'a İzin Verin

Windows + S tuşları ile aramayı açın ve "Denetim Masası" yazıp Enter tuşuna basın. Bir sonraki adımda "Sistem ve Güvenlik" bölümüne girin. Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı seçin.

Sol bölümden "Bir uygulamanın veya özelliğin Windows Defender Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver" seçeneğine tıklayın. Oyunu bulun ve ardından "Özel" ve "Ortak" seçeneklerini işaretleyin.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

eFootball açılmama sorunu için oyunu silip tekrar yüklemeyi deneyin. Program kaldırma aracı ile oyunu kapsamlı şekilde silebilirsiniz. Silme işleminin ardından futbol oyununu yeniden indirip yükleyin.