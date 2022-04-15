EKSA Fenrir E7000 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi

Bir oyuncunun en büyük silahlarından birisi kullandığı ekipmanlardır ve düşmanlarınıza karşı en iyi yanıtı verebilmek için, onları iyi bir şekilde duyabilmeniz gerekir.

Oyun deneyiminizi yeniden şekillendirecek bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız, EKSA Fenrir E7000 İncelemesi boyunca sizlere bu modelin öne çıkan ayrıntılarını aktaracağım.

EKSA Fenrir E7000 Özellikleri

Sürücü: 50mm

50mm Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 kHz

20 Hz - 20 kHz Empedans: 32 Ohm

32 Ohm Hassasiyet: 106 db

106 db Bağlantı: USB + 3,5mm

USB + 3,5mm Ağırlık: 295 Gram

295 Gram Uyumluluk: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Akıllı Telefon, Tablet

EKSA tarafından geliştirilen Fenrir E7000 USB ve 3,5mm portları ile birlikte geliyor ve PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch ve mobil cihazlar ile başarılı bir uyumluluğa sahip. Eğer kullandığınız cihazda uyumlu portlardan birisi yoksa, bir dönüştürücü yardımı ile de kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Şirketin IP Werewold Image Design olarak adlandırdığı özel bir tasarımla gelen Fenrir E7000, oyuncuların bayıldığı aydınlatmalarla öne çıkıyor ve bu monokrom aydınlatma, karakteristik bir görünüm sunuyor.

Dışarıdan bakıldığında direkt olarak fark edilen bu tasarım yalnızca şık değil, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Örneğin hem kulak başlıkları hem de üst yastıklar kafa yapınıza uyum sağlamakta başarılı bir iş çıkarıyor.

Bu sayede uzun süreler boyunca kullanmış olsanız da kulaklarınızda basınç hissetmiyorsunuz ve başınızın çevresi herhangi bir ağrıya maruz kalmıyor.

50mm boyutunda sürücü ile gelen Fenrir E7000, bu sayede oyunlardaki farklı ses seviyelerine kolayca uyum sağlayabiliyor. 50mm sürücüler bir oyuncu kulaklığı için gerçekten de iyi değerler ve bir kural olarak sürücülerin büyük olmasını isteriz.

Kulaklığınızın çıkarabileceği ses seviyesinin yüksekliğini temsil eden hassasiyet dB ile ölçülmektedir ve bir elektrik sinyalinin ne kadar verimli bir şekilde akustik sinyale dönüştürüldüğünü gösterir. Fenrir E7000, 106 dB hassasiyete sahip. Bu, ses seviyesi açısından ideal aralıkta yer alıyor.

Yükseltilmiş çip sayesinde 3D Stereo ses deneyimi sağlayan model, diğer oyuncuların konumunu net bir şekilde saptayabilmeniz için önemli bir adım atıyor.

Böylece, özellikle de rekabetçi oyunlarda, daha hızlı saptamalar yapabiliyor, daha hızlı tepkiler verebiliyor ve rakiplerinizden bir adım öne geçmeyi başarıyorsunuz.

20 hZ - 20 kHz aralığındaki frekans tepkisi, 32 Ohm empedansı, 10mW nominal ve 20mW azami güç girişi gibi değerlerle öne çıkan Fenrir E700, 295 gram ağırlığı ile hafif bir oyuncu kulaklığı olarak tanımlanabilir.

Fenrir E7000, konumlandığı fiyat bandında gerçekten de rekabetçi bir ürün ve performans anlamında ödün vermek istemeyen oyuncular için ideal bir seçenek.

Kulaklığın pasif gürültü yalıtımı başarılı olduğu için, ses seviyesini yüksek tutmasanız da, dış dünyadan kopmayı başarabiliyorsunuz. Ayrıca bir oyuncu kulaklığı için dikkat çekici bir müzik ve film deneyimi de sunuyor.

Açık bir şekilde söylemek gerekirse Fenrir E7000 malzeme yapısı ile dayanıklı ve güven verici bir tavır sergiliyor. Benzer bir durum örgülü kablo için de geçerli.

Bu hali ile uzun süreler boyunca kullanabileceğiniz bir kulaklık olduğundan emin olabiliyorsunuz. Mikrofon tarafında ise takım arkadaşlarınızla anlaşırken sesinizin net bir şekilde iletildiğinden şüphe duymuyorsunuz.

Editörün Yorumu

Güncel piyasa koşullarındaki uygun fiyat etiketi, üç boyutlu ses desteği, sağlam malzeme yapısı, ergonomik tasarımı ve başarılı teknik ayrıntıları ile öne çıkan bir oyuncu kulaklığı olan EKSA Fenrir E7000, oyun deneyiminizi iyileştirmek için biçilmiş kaftan.

Eğer oynadığınız oyunlarda ince ayrıntılara daha hakim olmak için bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız, EKSA Fenrir E7000 göz atmaya değer bir seçenek.

Fiyatlandırma

EKSA Fenrir E7000 Kablosuz Kulaklık 24,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor ve 25 USD üzerinde sepete sahip olan kullanıcılar, anında geçerli 5 USD indirimden faydalanabiliyorlar. EKSA Fenrir E7000 modeline indirimli fiyatlardan sahip olmak için buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.