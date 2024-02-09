Elektrikli Hyundai Casper Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İlk olarak Güney Kore’de 2021 yılında satışa çıkan Hyundai Casper’ın elektrikli versiyonu için hazırlıklar başladı. Yakında üretime girmesi beklenen bu aracın satışı için Avrupa pazarı hedef gösteriliyor. Test aşamasında çekilen bazı fotoğraflara göre aracın sahip olacağı özellikler ve satış fiyatı hakkında bazı tahminler mevcut.

Peki, kompakt tasarımı ile otomotiv sektöründe rekabet yaratacağı düşünülen Elektrikli Hyundai Casper’da bizi hangi özellikler bekliyor? Aracın öngörülen satış fiyatı ne kadar? Ne zaman üretilip satışa sunulacak? İşte, detaylar!

Elektrikli Hyundai Casper Özellikleri

Hyundai tarafından yakın zamanda geliştirilen Active Air Skirt teknolojisinin markanın elektrikli otomobil modellerine entegre edilmesi bekleniyor. Bu teknolojinin desteği ile elektrikli Casper’ın ön tamponunda 80 km/s ve üzerindeki hızlarda bir form değişikliği meydana gelecek.

Ön tamponun alt kısmında bulunan iki adet kanatçık belirtilen hızın üstüne çıktığınızda otomatik olarak açılıp aşağıya doğru inecek. Böylece sürüş hızınız arttığında aerodinamik direncin düşürülmesi, sürüş menzilinin arttırılabilmesi sağlanacak.

Bu teknoloji sayesinde 200 km/s civarındaki hızlarda bile daha dengeli bir sürüş deneyimleyebilirsiniz. Şimdilik menzile 6 km civarında bir katkı sağlayabilen bu teknoloji üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Tasarım olarak i10’u baz alan bir crossover olduğunu söyleyebiliriz. ‘Auto Moto’ isimli Fransız dergisinde yayınlanan habere göre bu aracın 64 bg’den daha yüksek bir güce sahip olması bekleniyor. Dacia Spring ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir performans sunacağı belirtilmiş.

Yeni elektrikli Casper, 2025’te Avrupa’da satışa çıkması planlanan 111 bg güce sahip, 124 mil menzil sunan Citroen e-C3’e rakip olarak gösteriliyor. Ayrıca Hyundai i10 ve Kia Picanto gibi araçlarda kullanılan mimarinin bu araçta da karşımıza çıkabileceği belirtiliyor.

Elektrikli Hyundai Casper Fiyatı

Araç için net bir satışı fiyatı henüz belirlenmedi ancak rekabete gireceği modeller ve açığa çıkan verilere göre 20.000 Euro civarında bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu rakamın daha altında bir satış fiyatına sahip olabilir.

Bazı kaynaklarda ise aracın 20.000 Dolar, yaklaşık 17.000 Euro gibi bir etikete sahip olacağı yönünde bilgiler paylaşılmış. Net satış fiyatı hakkında güvenilir bir bilgiye sahip olmak için aracın Avrupa lansmanını beklemekte fayda var.

Elektrikli Hyundai Casper Çıkış Tarihi

Casper modeli ilk olarak sadece Güney Kore’de satılıyordu. Şimdi ise elektrikli versiyonun girdiği testlere bakılırsa bu araç Avrupa’da satılacak. Net bir çıkış tarihi belirtilmedi ancak 2024’ün sonunda seri üretime gireceği konuşuluyor. Güncellemeleri buradan sizinle paylaşıyor olacağız.h