Corseair One i500 Özellikleri ve Fiyatı

Bilgisayar kasalarında son dönemde estetik kaygılar ön plana çıkmaya başladı. Ahşap tasarımlı kasalar dekoratif görünümü ile yoğun bir talep görüyor. Corseair’in bu talebi karşılamak amacıyla ürettiği yeni bilgisayar kasaları hem teknik özellikleri hem de şık görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Corseair One i500 ahşap kaplama özelliğinin yanı sıra teknik anlamda ne gibi avantajlar sunuyor? Markanın yeni ahşap bilgisayar kasası modellerinin satış fiyatı ne kadar olacak? Konuyla ilgili tüm detayları bu yazımızda ela alıyoruz.

Corseair One i500 Özellikleri

İki farklı kaplama seçeneği ile satışa sunulan Corseair One, teknik özellik anlamında da iki alternatiften oluşuyor.

İlk olarak sıvı soğutmalı bilgisayar kasasına baktığımızda bu cihazda Core i9-14900K işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca RTX 4090 ekran kartı ile desteklenen kasa 64 GB RAM ve 2 TB SSD sunuyor.

Diğer alternatif ise 32 GB depolama kapasitesine sahip. RTX 4080 ekran kartı ile donatılan ürün ilk versiyona göre daha uygun bir fiyattan satışa sunuluyor. Kaplama seçenekleri açık renkli akçaağaç ve koyu ceviz kaplama olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Gerçek ahşaptan üretilen kaplamalar yeni nesil bilgisayar kasalarının son derece şık ve doğal bir görünüme sahip olmasını sağlıyor.

Oyun bilgisayarı olarak tanıtılan bu kasalar standart masaüstü cihazlarına kıyaslandığında % 30 oranında daha küçük boyutlara sahip. Performans kaybı yaşamadan daha kompakt bir tasarım tercih etmek isteyenler için ideal.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği sunan Corsair One i500 kasalarında 2.5G Ethernet adaptörü, USB ve ses bağlantı giriş noktaları mevcut. Güçlü performans sunan i500 bilgisayar kasalarının ön yüzeyinde bir adet kontrol paneli bulunuyor. Bu panel üzerinden aydınlatma ayarları yapılabiliyor.

Corseair One i500 Fiyatı

Ürünün iki farklı versiyonu olduğunu daha önce belirtmiştik. GeForce RTX 4090 sıvı soğutmalı kasanın fiyatı 4.699 dolar olarak paylaşıldı. Diğer versiyon ise daha uygun bir fiyatla satışa sunuluyor.

GeForce RTX 4080 destekli bilgisayar kasasının 3.600 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. TL bazında baktığımızda gelişmiş versiyonun yaklaşık 150.000 TL, düşük versiyonun ise 116.000 TL gibi bir satış fiyatı olduğunu görüyoruz.

Doğal ahşap kaplamalı zengin tasarımı ve gelişmiş oyun bilgisayarı özellikleri ile öne çıkan Corsair One i500 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyata böyle bir kasa almak sizce mantıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!