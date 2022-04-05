Guitar Rig, bilgisayar ortamında gitar çalmak ve kayıt yapmak isteyenler için amplifikatör ve efekt pedalı simülatörü uygulamasıdır.

Volkan Yılmaz - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Guitar Rig, elektro gitar ve bas gitar kullanıcıları için tasarlanan amfi ve efekt modelleme yazılımıdır. Bilgisayar ortamında gitar çalmak isteyenler için geliştirilmiştir.

Guitar Rig uygulaması, amplifikatör ve efekt pedallarının seslerinin taklidini yaparak, profesyonel müzisyenlerin kullandıkları tonlara ulaşmanızı sağlar. Ayrıca, preamplifikatör, kabinler ve mikrofon setup’larını da sizlere sunmaktadır. Eğer, fiziksel enstrüman donanımlarına sahip değilseniz, bu uygulama sayesinde hepsinin yaptığı işlevi bu program sayesinde yapabileceksiniz. Tek ihtiyacınız olan güçlü bir ses kartı. Daha temiz sesler almak istiyorsanız, müzik aletleri için üretilen güçlü bir ses kartına ihtiyacınız olacaktır. Böyle bir ses kartına sahip değilseniz üzülmeyin. Sanal ses kartı yaratma programı olan ASIO4ALL’u yükleyerek bu dertten kurtulabilirsiniz.

Guitar Rig’de bulunan amplifikatörler ve efekt pedalları gerçeği aratmayacak türdedir. İstediğiniz şekilde ayarlayıp, kendi tonlarınızı yakalayabilir ve kaydedebilirsiniz. Uygulamayı güvenle kullanabilirsiniz.

Guitar Rig Özellikleri

Amplifikatörler

AC Box (Vox AC30)

Bass Pro (Ampeg SVT-2 Pro)

Plex (Marshall 1959 SLP)

Hot Plex (Vintage Marshall)

Jazz Amp (Roland Jazz Chorus-120)

Jump (Marshall JMP)

Twang Reverb (Fender Twin Reverb)

Mikrofonlar

Con 30 (Earthworks M30)

Con 54 (Neumann KM 54)

Dyn 6 (Audix D 6)

Dyn 20 (Electro-Voice RE 20)

Rib 121 (Royer R-121)

Rib 160 (Beyerdynamic M 160)

Kabinler

2 x 12 AC Silver (Vox AC 30 Silver Alnico Speakers)

4 x 12 UK 60s Green (Marshall 1960 G12Ms)

4 x 12 High White (75 Hiwatt SE4123 50w Fane Purple)

4 x 12 Gratifier (Mesa Rectifier 4x12 V30s)

4 x 12 Citrus (Orange PPC 412 V30s)

2 x 12 AC Blue (Vox AC30 Blue Bulldog)

4 x 12 Ultra A (Bogner Uberkab Celestion G12T)

1 x 12 Tweed (Fender Tweed Deluxe Jensen P12R)

4 x 10 Tweed (Fender Bassman Jensen P10Qs)

2 x 15 Twang (Fender Dual Showman JBL D130s)

DI Box

[Efektler]

Delay & Echo

PsycheDelay (Eventide H3000)

Delay Man (Electro-Harmonix Memory Man)

Tape Echo (Roland RE-201 Space Echo)

Twin Delay

Traktor Delay

Quad Delay

Distortion

Big Fuzz (Electro-Harmonix Big Muff Pi)

Demon Distortion (MXR Dime Distortion DD11)

Distortion (Boss DS-1)

MeZone (Boss MT-2 Metal Zone)

Skreamer (Ibanez TS-808 Tube Screamer)

Treble Booster (Dallas Rangemaster Treble Booster)

EQ

Custom EQ

EQ Graphic

EQ Parametric

EQ Shelving

Solid EQ

Filtreler

AutoFilter (Musitronics Mutron III)

Cry Wah (Dunlop Cry Baby)

Formant Filter

Peak Filter

Wah-wah (Vox Clyde McCoy Wah Pedal)

Pitch

Harmonic Synthesizer (Electro-Harmonix Micro Synthesizer)

Octaver (Boss OC-2 Octave)

Pitch Pedal (DigiTech WH-4 Whammy)

Reverb

Octaverb

Reflektor

Spring Reverb

Studio Reverb

Vintage Verb

Special FX

Beat Slicer

Beatmasher

Gater

Graing Delay

Ringmod

Not: Üst kısımda yer alan efektler, program içinde adı geçen tonlara verilen isimdir. Tonların ait olduğu orijinal ürünlerin modeli ise parantez içinde yer almaktadır.