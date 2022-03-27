Bilgisayarınız üzerinden gitarınızı Akort edebilmenizi sağlayan bir program.

Tamindir - 29 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ruhun gıdası olarak nitelendirilen müzik günümüzde hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Bazen araç dinlerken, bazen spor yaparken bazen de ruhumuzu dinlendirirken başvurduğumuz müzik, insanlık için hayati bir konumda yer alıyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca insan çeşitli müzik kategorilerindeki müzikleri dinlemeye devam ettiği şu günlerde bazı amatör satançılarda kendi şarkılarını yazmaya devam ediyorlar. Sanatçılar bir yandan şarkılarını yazarken diğer yandan da doğru melodiyi yakalmaya çalışıyorlar. İşte tam da bu mokta da AP Tuner yardıma koşuyor. Gitar çalan satançılar için geliştirilen ücretsiz yardımcı araç sayesinde gitarınızın akordunu ayarlayabilecek, daha sağlıklı bir şekilde gitar çalabileceksiniz.

AP Tuner Özellikleri

Basit kullanım,

Ücretsiz,

Güvenli,

Windows sürüm,

Özellikle yeni baslayanlar için büyük bir sorundur akort. Bilgisayarinin mikrofonu olanlar artik gitarlarini (baska enstrumanlarda olabilir) bu programi çalistirarak akort edebilirler.

Program çalistirildiginda sizin o anda tinlattiginiz nota ve bu notanin netligini görebileceginiz bir gösterge isleve giriyor. Böylelikle rahat bir sekilde çok hassas bir akort gerçeklestirebilirsiniz.

Dijital bir akort etme aracı olan AP Tuner sayesinde gitarınızı kolayca doğru bir şekilde akort edebiliyorsunuz. Program temel olarak gitarınızın sesini algılıyor ve hangi notayı tınlattığını size gerçek zamanlı olarka gösteriyor. Sonrasında göstergedeki nota harflerine dikkat ederek gitarınızın telini olması gereken sese çekebiliyorsunuz.Bu işlemi bütün telleriniz için ayrı ayrı yaptığınızda ise kusursuz bir akorda sahip oluyorsunuz.

Porgramı kullanmak için bilgisayarınıza bir mikrofon bağlı olması gerekiyor. Gitarınızı bu mikrofona doğru çaldığınızda ses algılanıyor ve program bu sesi işliyor.

AP Tuner İndir

Ücretsiz olarak dağıtılan başarılı gitar akort düzenleme programı yıllardır kullanılmaya devam ediliyor. Gitar çalan insanlar arasında popüler olan uygulama, farklı bir müzik aracı için ne yazık ki kullanılamıyor. Oldukça basit bir kullanım yapısına sahip olan başarılı uygulama sayesinde, insanlar gitarlarını daha hızlı bir şekilde akort edebilecek, birbirinden farklı notaları daha hoş sesler ile çalabilecekler. Windows platformu için geliştirilen ve yayınlanan başarılı uygulama kitlesini artırmaya devam ediyor.