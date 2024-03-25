Yakıt Konusunda Avantajlı En Az Yakan Arabalar

Birçok kişi maddi sebeplerden dolayı yakıtı az yakan arabaları tercih ediyor. Özellikle uzun yolculuklar yapan kişiler için aracın çok yakıt tüketmesi büyük sorundur. Bu sebeple araç satın alırken ne kadar yakıt tükettiğine bakmak çok önemlidir.

Az yakıt tüketen araçlardan yana tercih yaparak ekonomik yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz. Biz de bu rehberde az yakan arabalar hakkında bir liste oluşturduk.

Yakıt Konusunda Avantajlı Az Yakan 10 Araba

Toyota Yaris

Volvo S90

Citroen C3

Fiat 500

Dacia Sandero

Toyota Camry

Peugeot 208

Kia Ceed HB

Renault Megane

Honda Jazz

1. Toyota Yaris

Japon otomobil markası Toyota tarafından üretilen Toyota Yaris, 2021 yılında “Avrupa’da Yılın Otomobili” unvanına sahip oldu. Toyota Yaris hem yenilikçi hibrit teknolojisi hem de tasarımıyla dikkat çekiyor.

Toyota Yaris’in 1.5 DOHC VVT-i versiyonu 100 kilometrede yalnızca 4.7 litre yakıt tüketiyor.

2. Volvo S90

En az yakan araba modelleri içerisinde yer alan Volvo S90, güçlü motora sahip. Bu araç, konforlu ve havalı tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dayanıklı yapısından dolayı kullanıcılarından tam not alan Volvo S90, 100 kilometrede yaklaşık 0,7 litre yakıt harcıyor.

3. Citroen C3

Az yakan arabalar listemizde yer alan Citroen C3, modern görünüme sahip. Sevimli tasarımıyla dikkat çeken araçta hem güvenlik hem de konfor ekipmanları yer alıyor.

Kullanıcı dostu olarak nitelendirebileceğimiz Citroen C3, 1.2 PureTech motordan oluşuyor. Citroen C3, yaklaşık 100 kilometrede bir 4.2 litre yakıt tüketiyor.

4. Fiat 500

İkon haline gelen bir otomobil olan Fiat 500, Hybrid teknolojisinden oluşuyor. Bu teknolojiden dolayı minik boyutlu Fiat 500’in çok verimli olduğunu söyleyebiliriz.

CO2 emisyonunu azaltarak kullanıcılarına hem konforlu hem de üstün sürüş deneyimi sunuyor. Fiat 500’in yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 3,9 litredir.

5. Dacia Sandero

En az yakan LPG’li araçlar içerisindeki Dacia Sandero tam olarak dinamik tasarımlı şehir otomobilidir. Özellikle Y imzası taşıyan LED farları ve dayanıklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Segmentindeki en geniş iç hacme sahip araçlar içerisindeki Dacia Sandero’nun yakıt tüketimi 100 km’de 4.6 litredir.

6. Toyota Camry

Lüks sedan otomobil Toyota Camry, sessiz çalışan ve 2,5 litrelik kendi kendini şarj eden benzinli hybrid motordan oluşuyor. Konforlu ve çevreci olan bu otomobil özellikle iç tasarımıyla beğeni topluyor. Camry, 100 kilometrede yaklaşık 4,3 litrelik yakıt tüketiyor.

7. Peugeot 208

Az yakan arabalar listemize Peugeot 208’ide ekleyebiliriz. Peugeot 208, küçük boyutlu olduğu için şehir arabası olarak nitelendirilebilir. Özellikle büyük şehirlerde ikonik görünümlü bu araç çok rahat sürülüyor.

Şık tasarıma sahip olan Peugeot 208, hibrit araçlar içerisinde en az yakıt yakanlardandır. Peugeot 208’in 1.2 PureTech motorlusu 100 kilometrede 4.3 litre yakıt harcıyor.

8. Kia Ceed HB

Konforlu sürüş deneyimi sunan Kia Ceed HB, şık ve sportif görünümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. Modern tasarıma sahip olan araç, güçlü performansıyla da kullanıcılarını memnun ediyor. Kia Ceed HB, hibrit motoruyla yaklaşık 100 kilometrede 5,2 litre yakıt tüketiyor.

9. Renault Megane

Az yakan otomobiller listemizde yer alan Renault Megane, geniş iç tasarıma sahip. Konforlu iç tasarımıyla dikkat çeken Renault Megane’nin 100 kilometrede tükettiği yakıt miktarı yaklaşık 4,6 litredir. Konforlu olması ve az yakıt tüketmesi sebebiyle Türkiye’de hem en çok kiralanan hem de satılan araç olma özelliği taşıyor.

10. Honda Jazz

Güçlü performansa sahip olan Honda Jazz, dinamik hatlardan oluşan dış tasarımıyla dikkat çekiyor. Problemsiz şekilde hibrit sürüş gerçekleştirilmesini sağlayan aracın koltukları da çok rahat. Kullanımı, tasarımı, performansı ve 100 kilometrede yaklaşık 3,7 litre tüketmesi kullanıcılar için büyük avantajdır.