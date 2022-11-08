PDF yönetme programları arasında en iddialı olanlardan biri olan Light PDF birçok kişi tarafından tam not almış durumda.

Abdullah Yılmaz - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PDF hayatımızın vazgeçilmez bir dosya biçimidir. Öyle ki her yerde kullanılmakta. Bunun en büyük nedeni PDF dosyalarının neredeyse tüm platformlarda açılabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Hatta, tarayıcı gibi günlük hayatta en çok kullandığımız programlardan birinde açılması ve herhangi bir ek program istememesi büyük bir avantaj. Ancak, tek bir PDF dosyasını yönetmek kolay olsa da onlarca PDF dosyasını bir arada yönetmek, hiç de kolay değil. Bu durumda Light PDF gibi uygulamalar devreye girmektedir.

Light PDF İndir

PDF dosya biçiminin neden vazgeçilmez olduğunu detaylı bir şekilde anlattık ama neden bir PDF programına ihtiyacınız olduğunu halen kavrayamayabilirsiniz. Light PDF indirdiğinizde fark edeceksiniz ki basit bir arayüz ve kolay kullanım olması onlarca, yüzlerce PDF dosyasının bir arada yönetilebilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca Light PDF Türkçe dil desteği ile gelmesi diğer PDF programlarına kıyasla bir adım önde olduğunu gösteriyor. Light PDF, diğer programlara kıyasla hem çevrim içi web sitesinde hem de uygulamasında oldukça başarılı.

Öyle ki birçok dosya biçimini birkaç saniyede PDF dosyasına dönüştürmeye olanak tanımaktadır. Siz de PDF dosyalarınız arasında karışıklık yaşıyor ve hepsini tek bir uygulamadan yönetmek istiyorsanız Light PDF programına bir şans verebilirsiniz.