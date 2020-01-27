En İyi 6 HTML5 Video Dönüştürme Aracı

İnternet sitenizde hareketli görüntüler oynatmak için GIF ya da Adobe Flash kullanmak zorunda olduğumuz günler geride kaldı. HTML5’in çıkışı, tasarımcıların Adobe Flash ya da ağır, yavaş yüklenen GIF animasyonları olmadan hareketli görüntüler yapmalarına, bunların yerine HTML5 video oynatıcısını kullanmalarına olanak verdi. HTML5 sadece birkaç video formatını (OGG, WebM ve MP4) destekler.

İnternet sitenizde HTML5 videolarını kullanmak istiyorsanız, en önemli adım tabii ki de video dosyalarının kendilerini doğru formata dönüştürmektir. İşte size dönüşüm sürecindeki bütün zorlukları yok ederek bunu yapmanıza yardımcı olacak 6 ücretsiz uygulama.

Miro Video Converter, herhangi bir video formatını HTML5 video formatlarına (OGG, WebM, MP4) dönüştürebilen açık kaynaklı bir video dönüştürme aracıdır. Miro Video Converter, iPhone, iPad ve Samsung Galaxy cihazları da dâhil olmak üzere birçok akıllı telefon için videoları uygun boyutlara ve formatlara dönüştürebilir.

Miro Video Converter, basit bir sürükle ve bırak esasına dayalıdır. Toplu dönüştürme ve yeniden boyutlandırma gibi özellikleri de vardır.

Handbrake, videoları MP4 dosyalarına dönüştürebilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir video dönüştürücüsüdür. Diğer HTML5 video formatlarından hiçbirini desteklemese de başlık ve bölüm seçimi, bölüm işaretleme, altyazı desteği ve gri tonlamalı birkaç video filtresi gibi bir dizi ek özelliğe sahiptir. Mac, Windows ve Linux için kullanılabilir.

Freemake Video Converter, ortak video formatlarından MTS, BIK ve RM gibi daha az yaygın formatlara kadar çok sayıda farklı formatı destekler. Freemake ayrıca ses ve görüntü dosyalarını da destekler, bunları bir videoya bile dönüştürebilir. WebM, OGG ve MP4’ü de desteklemektedir.

Freemake, mobil cihazlar için hazır ayarlara sahiptir ve sadece Windows platformlarda kullanılabilir.

Easy HTML5 Video, birçok video tüürünü WebM, OGG veya MP4 video formatlarına dönüştürmek için kullanımı basit bir dosya dönüştürücüsüdür. Easy HTML5 Video, videonun çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlamanıza izin vermekle kalmaz; otomatik oynatma, denetimler gibi HTML5’e özgü bazı özelliklerin etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceğini ve videonun dönüp dönmeyeceğini seçebilirsiniz.

Sothink Video Converter, HD formatlar dâhil olmak üzere popüler video ve ses formatlarının çoğunu destekler. Sothink, WebM, OGG ve MP4’ü destekler. Sothink Video Convert ayrıca video dosyalarını kırpma, yakınlaştırma, ses ve video kalitesini değiştirme gibi bazı video düzenleme özelliklerine de sahiptir.

Any Video Converter, önemli miktarda özelliği bulunan bir video dönüştürme aracıdır. HTML5 video formatları da dâhil olmak üzere OGG, WebM ve MP4 gibi birbirinden farklı birçok dosya biçimini destekler. YouTube videolarını birden çok formatta indirip kaydetme özelliğine de sahiptir. Mobil cihazlarla uyumludur.