InShot Pro APK Android için ücretsiz video düzenleyicidir. Güçlü video düzenleme araçları içeren InShot aynı zamanda fotoğraf düzenleyici.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

InShot APK, milyonlarca Android kullanıcısının kullandığı bir ücretsiz video düzenleyici ve fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Android telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları, kaydettiğiniz videoları sosyal ağlarda paylaşmadan önce düzenlemeyi seviyorsanız, InShot’ı denemelisiniz.

InShot’ı video kesme, video birleştirme, videoya müzik ekleme, video kırpma, arka planı bulanıklaştırma, geçiş efektleri ekleme, filtre uygulama ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. En iyi film yapma uygulaması ve HD pro video düzenleyicisi, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp ve diğer uygulamalar için kolayca müzikli videolar oluşturmanıza, videolarınızı düzenlemenize yardımcı oluyor.

InShot, tam özellikli video düzenleyicidir. Video kırpma, kesme, birleştirme, en boy oranını değiştirme, döndürme/çevirme işlerini rahtça yapabilir ve HD kalitede dışa aktarabilirsiniz. Videonuza kütüphaneden bir müzik ekleyebilir veya kendi müziğinizi kullanabilirsiniz. Videolardan müziği çıkarmak için de InShot'ı kullanabilirsiniz. Müzik sesini ayarlayabilir, müziğin ne zaman gireceğini ve biteceğini belirleyebilir ve hatta videoya kendi sesinizi ekleyebilirsiniz.

InShot APK İndir

Geçiş efektleri videoların olmazsa olmazlarındandır. Sinematik hale getirmek için geçiş efektleri ekleyebilirsiniz. InShot'ta aralarda kullanabileceğiniz 55’in üzerinde geçiş efekti mevcut. Video filtreleri ve video efektlerinden ne haber dediğinizi duyar gibiyim. Filmlerde kullanıldığı belirtilen filtre ve efektleri videolarınıza kolayca uygulayabilirsiniz. Video parlaklığı, kontrastı, doygunluğu vs. ayarlama şansına sahipsiniz.

Videolara yazı eklemek Inshot ile çok kolay. O kadar fazla yazı tipi var ki videonuza en uygun olanı bulmakta zorlanacaksınız. Animasyonlu çıkartmalar ve emojiler de ekleyebilirsiniz. Efektleri düzenlemede de özgürsünüz.

Videonun ne kadar hızlı akacağına siz karar verirsiniz. Video filtreleri ve efektleriyle birlikte video hızını ayarlayabilirsiniz. Slayt yapma programı olarak da kullanabileceğiniz InShot, 4K 60fps kaliteye kadar videonuzu dışa aktarmanıza izin veriyor. Siz de InShot APK indirin ve mobil cihazlarınızda kapsamlı video ve fotoğraf düzenleme özelliklerini kullanın!

InShot Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirin.

Video ve resimleri içe aktarın.

Telefonunuzdan bir fotoğraf veya video seçin.

Ses ve müzik ekleyin.

Yazı ekleyin.

Animasyonlar ve çıkartmalarla kişiselleştirin.

Çözünürlük seçin.

Kaydedin ve paylaşın.

İlk adım olarak InShot uygulamasını Google Play’den Android telefonunuza indirin. (APK olarak da indirebilirsiniz.) InShot uygulamasını indirip açtığınızda iki seçenek karşınıza çıkacak; fotoğraf ve videoları içe aktarma veya fotoğraf ve videoları düzenleme.

İçe aktarma biter bitmez fotoğraf veya videonuz için düzenleme seçeneklerini göreceksiniz. Kırpma, arka plan ekleme, ses efekti ekleme… birçok şey yapabilirsiniz.

Fotoğrafınızda veya videonuzda temel düzenlemeleri bitirdiğinizde sonraki ekranda ses efektleri, seslendirme efektleri veya müzik eklemeniz isteniyor. InShot, cep telefonunuzdaki bir şarkıyı içe aktarma veya kendi müzik koleksiyonundan seçim yapma imkanı veriyor. Ses ve müziği seçtikten sonra mükemmel dengeyi bulmak için dış ses ve müziğin ses seviyesini ve yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Artık videonuz güzel göründüğüne ve daha iyi ses verdiğine göre yazı eklemeye geçebilirsiniz. Metninizi çok çeşitli yazı tipi stilleri ve renk şemalarıyla yazabilirsiniz. Uygun yerleşimi elde temek için metni video veya ekran etrafında hareket ettirebilirsiniz. Metnin videonuzda görünmesini veya kaybolmasını istediğiniz zaman için başlangıç ve bitiş sürelerini de seçebilirsiniz.

Telefonlarda emojiler sadece başlangıçta, emojiler hareketli GIF’lere ve temalı çıkartmalara dönüştü. InShot, bu eğlenceli, kişisel dokunuş için özel animasyonları ve çıkartmaları videolarınıza eklemenize izin veriyor.

Uygulama, video çözünürlüğünü ihtiyacınıza göre değiştirmenize olanak tanıyor. Videonuzu 4K 60fps’ye kadar kaydedebilirsiniz.

Fotoğrafınızı veya videonuzu düzenlemeyi bitirdikten sonra Save butonuna basmanız yeterli. Biraz bekledikten sonra videonuz kaydedilecek ve galerinize gelecek. Uygulamanın güzel yanı, Instagram’da paylaşmadan önce hashtag önerisinde bulunması.

InShot, 100 milyonun üzerinde indirmeyle en popüler mobil video düzenleyiciler arasında. Mobilde hem video hem de fotoğraf düzenleme için kullanılabilen basit ancak profesyonel programlardan Inshot PC’de kullanılıyor mu? Uygulamanın Windows sürümü mevcut değil ancak Android emülatörlerle PC’de kullanmak mümkün. InShot PC’ye nasıl indirilir? gelin adım adım görelim.

InShot İndir PC

BlueStacks’i PC’nize indirip yükleyin. Google Play Store’a erişmek için Google hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşedeki arama çubuğuna InShot yazın. Arama sonuçlarında üst sırada çıkan Video Editor & Maker InShot’a tıklayın. Yükleme tamamlandığında simgesi ana ekrana gelecektir, tıklayarak telefondaki gibi kullanabilirsiniz. InShot APK dosyasını bilgisayarınıza indirdiyseniz, ana ekrana sürükleyip bırakarak da uygulamayı yükleyebilirsiniz.

BlueStacks ile InShot’ı PC’nize indirdiğinizde tüm düzenlemelerinizi bilgisayarınızın rahatlığında yapma şansına sahip olursunuz. BlueStacks , Windows 7, 8, 10, 11, tüm işletim sistemleriyle çalışır.