Sinema ile mesafeli olan kişiler tarafından bile bilinen ünlü oyuncu Morgan Freeman, 84 yaşında olmasına rağmen hala sinemanın dev isimlerinden biri. 34 yıllık kariyerine yüzlerce film sığdıran başarılı oyuncu, yer aldığı filmlerle birçok insanı etkilemeyi başarmış bir isim. Morgan Freeman, ilk büyük filmini 1971 yılında çekmesine rağmen asıl çıkışını 1987 yılındaki ‘Street Smart’ filmiyle yakaladı. Street Smart filmi çekildiğinde Freeman tam 50 yaşındaydı. Bizler de sizler için en iyi Morgan Freeman filmlerini sizin için haberimize ekledik.

En İyi Morgan Freeman Filmleri Neler?

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

Gone Baby Gone (Kızımı Kurtarın)

Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek)

Se7en (Yedi)

Invictus (Yenilmez)

Wanted (Aranıyor)

Amistad

The Sum of All Fears (En Büyük Korku)

Driving Miss Daisy (Bayan Daisy ve Şoförü)

Glory (Zafer)

Unforgiven (Affedilmeyen)

The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)

The Shawshank Redemption, Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.

Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikayesini anlatır. Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer mahkumlardan Ellis Boyd ‘Red’ Redding ile arkadaşlık kuran Dufresne, cezaevi müdürünün para aklama faaliyetlerine yardım etmeye başladıktan sonra gardiyanlar tarafından korunmaya başlanır.

Film, IMDb'de 2.245.319 kişinin oylamasıyla 10 üzerinden 9.2 puan ortalamasını yakalayarak tüm zamanların en beğenilen sinema filmi olarak listenin başındaki yerini halihazırda korumaktadır.

Gone Baby Gone (Kızımı Kurtarın)

Kızımı Kurtarın, yönetmeni Ben Affleck olan 2007 yapımı filmdir. Dennis Lehane'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanmıştır. Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris ve John Ashton filmde rol almaktadır.

Film eleştirmenlerinin yorumlarının bulunduğu rottentomatoes.com isimli web sitesinde film hakkında yapılan yorumların %93'ü olumlu yöndedir. Amy Ryan bu filmdeki rolü ile Satellite Ödülleri'ne Altın Küre'ye ve Oscar'a en iyi yardımcı aktris dalında aday gösterilmiştir.

Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck'in ilk yönetmenlik denemesi olan filmde, Boston yeraltı dünyasının en çirkin, en tehlikeli-belalı kesimlerinde kaçırılan küçük bir kız çocuğunu bulmaya çalışan iki dedektifin öyküsü anlatılıyor. Film, Mystic River'ın da yazarı olan Dennis Lehane'nin romanından uyarlanmış, senaryosu ise Ben Affleck ve Aaron Stockard tarafından oluşturulmuştur.

Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek)

Milyon Dolarlık Bebek, Clint Eastwood'un yönettiği, Akademi Ödülü almış, 2004 yapımı, Amerikan filmidir. Filmin başrol oyuncuları Clint Eastwood, Hilary Swank ve Morgan Freeman'dır. Film, 2005 yılında, En İyi Film Ödülü'nü de içeren 4 Akademi Ödülü almıştır.

Frankie Dunn, ringlerde yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de düstur edindiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır. Tek arkadaşı Scrap, onun spor salonuna göz kulak olmaktadır. Bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir. Yaşı spora başlamak için çok büyüktür ve Frankie kızları asla çalıştırmamıştır. Hayatının tek amacından asla vazgeçmeye niyetli olmayan Maggie her gün spor salonuna gelip çalışmaya devam eder. Sonunda genç kızın sarsılmayan azmine yenik düşen Frankie istemeden de olsa onu çalıştırmayı kabul eder.

Se7en (Yedi)

Yedi, senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından yazılmış, yönetmenliği ise David Fincher tarafından yapılan 1995 yapımı filmdir.Filmde Hristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifinin çabalarını konu alan, Hollywood yapımı bir gerilim filmidir. Sürekli yağmur yağan bir şehir, küf rengi tonlar, karanlık mekanlarda çekilen sahneleri ile sinema klasikleri arasında gösterilmektedir.

1995 yapımı olan film, David Fincher tarafından yönetilmiştir ve başrollerde Brad Pitt, Morgan Freeman ve Gwyneth Paltrow rol almıştır.

Invictus (Yenilmez)

Yenilmez, Güney Afrika'da yapılan 1995 Ragbi Dünya Kupası boyunca Nelson Mandela'nın hayatını anlatmaktadır. Clint Eastwood'un yönettiği filmde Morgan Freeman Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı, Matt Damon ise ragbi takımının kaptanını canlandırmıştır. John Carlin'in Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed a Nation (Düşmanla Oynamak: Nelson Mandela ve Bir Ulusu Değiştiren Oyun) adlı eserinden esinlenilmiştir.

Dört kez Oscar kazanan Clint Eastwood (‘Million Dollar Baby, Unforgiven) tarafından yönetilen ‘Invinctus/Yenilmez’, Nelson Mandella’nın (Morgan Freeman) ülkesinde birliği ve beraberliği sağlamak için Güney Afrika ragbi takımı kaptanıyla (Matt Damon) yaptığı iş birliğinin ilham verici hikâyesini anlatıyor. Yeni seçilen Nelson Mandela, milletinin ırksal ve ekonomik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını bilmektedir. Mandela sporun uluslararası dili sayesinde insanları birleştireceğine inandığı için, 1995 Ragbi Dünya Kupası’nda inanılması güç bir çıkış yapan Güney Afrika futbol takımını destekler. 14 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Wanted (Aranıyor)

Wanted, Timur Bekmambetov'un yönettiği ve Michael Brandt, Derek Haas ve Chris Morgan tarafından yazılan, Mark Millar ve J.G.Jones'un çizgi roman mini dizilerine dayanan 2008 yapımı bir Amerikan aksiyon gerilim filmidir. Filmin başrollerinde James McAvoy, Morgan Freeman, Terence Stamp, Thomas Kretschmann, Common ve Angelina Jolie yer alıyor. Hikâye, profesyonel bir suikastçının oğlu olduğunu keşfeden ve babasının çalıştığı gizli bir toplum olan kardeşliğe katılmaya karar veren sinirli bir hesap yöneticisi olan Wesley Gibson (McAvoy) etrafında dönüyor.

Rus-Kazak yönetmen Bekmambetov’un son projesi Wanted’ta, McAvoy babasının kiralık katil olduğunu öğrenen ve onun izinden gitmeye karar veren heyecanlı bir genç olan Wes’i, Jolie ve Freeman ise oğlana mesleğin inceliklerini öğretecek olan Fox ve Sloan adlı deneyimli katilleri canlandırıyor.

Amistad

Amistad 1997 yılında yapılmış yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, konusu gerçek bir olaya dayanan bir Hollywood yapımı sinema filmidir. 1839 yılında yaşanmış olan siyahi köleleri taşıyan aynı adlı gemide kölelerin çıkardığı isyan sonrası yaşananlar konu edilir.

1830'ların ABD'sinde sanayileşme yanlısı kölelik karşıtları ile güneyli toprak sahiplerinden oluşan kölelik yanlıları arasında hızla yükselen ve ilerleyen yıllarda Amerikan İç Savaşı'na yol açacak olan gerginliği işleyen bir filmdir.

The Sum of All Fears (En Büyük Korku)

En Büyük Korku, 2002 yılı yapımı ABD filmidir. Filmin yönetmenliğini Phil Alden Robinson yapmıştır. Başrollerde Ben Affleck ve Morgan Freeman oynamıştır.

Film, eleştirmenlerden genellikle karışık eleştiriler aldı. 68 milyon dolarlık üretim bütçesine ve ilgili pazarlama maliyetlerine kıyasla dünya çapında 193.9 milyon dolarlık bir hasılat elde etmesi büyük bir finansal başarı olarak kabul ediliyor.

Driving Miss Daisy (Bayan Daisy ve Şoförü)

Driving Miss Daisy, başrolünde Morgan Freeman, Jessica Tandy ve Dan Aykroyd'un oynadığı 4 oscarlı ve bundan başka 5 oscar adaylığı olan biraz komedi içeren dram filmidir.

Bayan Daisy Werthan (Jessica Tandy), 1950 lerde iyi bir yaşamı olan ancak kendisini hiçbir zaman zengin görmeyen ve fakir olduğu günleri de unutmayan kendi halinde yaşlı bir kadındır. Araba kullanma konusunda biraz sorunlar yaşamaya başlar; başka bahçelere girer, kaza yapar, vs. Daisy'nin eski bir öğretmen olan oğlu Boolie (Dan Aykroyd), iş yerinde becerikliliğini gösteren Hoke'yi(Morgan Freeman) annesinin şoförü olarak işe alır. Daha önce yanlarında çalışan yalnızca sadece İdellay'dır (Esther Rolle) . Fakat Daisy bir şoför istememekte Hoke'un kötü birisi olduğunu, birçok hata yaptığını düşünmektedir. Onu birçok kez azarlar. Sonunda Hoke kendisinin iyi bir şoför olacağı konusunda Daisy'i ikna eder. Bu arada Daisynin bilmediği bir şey vardır o da gelecekte Hoke'u çok seveceğidir.

Glory (Zafer)

Robert G. Shaw, Amerikan İç Savaşı’nda Amerika Birleşik Ordularında zencilerden oluşan bir alayın başına liderlik etmesi için atanmış bir komutandır. Siyahlara karşı yapılan ayrımcılığa ve köleliğe karşı da olan bu savaş, tüm alay için oldukça zorlu bir sınavdır.

Düşman ordularının, zenci askerlerden oluşan bu birliğin kumandanının öldürülmesi emrinin yanında, birliğin kendi askerleri arasındaki olaylar da, Robert G. Shaw’un üstesinden gelmesi gereken sorunlar arasındadır.

Amerikan İç Savaşı’nda savaşmış Robert G. Shaw’un ailesine yazmış olduğu mektuplardan derlenerek sinemaya aktarılmış Zafer, hem Edward Zwick filmografisinin hem de sinema tarihinin önemli filmleri arasında yer alıyor. Tüm oyuncu kadrosunun başarılı performanslarının yanında, Denzel Washington’ın olağanüstü oyunu ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandığını da ekleyelim.

Unforgiven (Affedilmeyen)

Affedilmeyen, Clint Eastwood'un yönettiği ve David Webb Peoples'ın senaryosunu yazdığı 1992 Amerikan yapımı Western tarzı sinema filmidir. Yıllar önce silahlarını kaldırıp çiftçiliğe dönen yaşlı haydut ve katil William Munny'nin son bir iş daha kabul etmesiyle başına gelenleri konu alır. Şiddetin çirkin yönlerini ve Eski Batı miti ile yüzleşen bir kara Western olan filmin başrolünde Eastwood, yan rollerinde Gene Hackman, Morgan Freeman ve Richard Harris yer almaktadır.

Clint Eastwood ve Morgan Freeman, çok iyi bir ikili. Beraber çalıştıkları neredeyse tüm filmler efsane olan bu ikilinin, mükemmel vahşi batı temalı dramı Unforgiven ise western sevmeyenleri bile kendine hayran ediyor. Konusu hakkında ne desek tadını kaçırabileceğimiz Unforgiven, emekli olmuş eski kovboy Bill Munny’nin almaya mecbur kaldığı son bir işi tamamlamaya çalışmasını konu alıyor.