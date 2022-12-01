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Dream League Soccer 2023 APK

Dream League Soccer 2023 APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 490.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici First Touch Games Ltd.
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Dream League Soccer 2023 APK, sevilerek oynanan ve en iyi mobil futbol oyunları arasında yer alan bir futbol kariyer oyunudur.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

Mobil futbol oyunlarından hiç şüphesiz en iyisi  Dream League Soccer 2023 APK'dir. Milyonlarca futbol severin her yerde oynayabileceği futbol oyunu birçok kişi tarafından sevilerek ve heyecanla oynanıyor.

Öyle ki her yıl birçok oyuncu  Dream League Soccer 2023'ün çıkmasını beklemektedir. Normal bir futbol oyunundan daha fazlası olan  Dream League Soccer 2023 APK milyonlarca kullanıcının kalbini çalmış durumda. 

Dream League Soccer 2023 APK İndir

Oyun içinde bazı bugların bulunduğu birçok  DLS 2023'ü deneyimleyen birçok kişi yorumlarda belirtmiş durumda. Sadece bir futbol oyunu oynamak değil aynı zamanda DLS 2023 APK, bir kariyer modu da bulundurmaktadır. 

DLS 23 APK aynı zamanda diğer birçok mobil futbol oyununa kıyasla Türkçe dil desteği bulundurmaktadır. Lisanslı takımların ve futbolcuların bulunduğu DLS 23 son sürüm, yine diğer futbol oyunlarına kıyasla oldukça avantajlı.

Hayalindeki takımı oluşturabilir ister çevrim içi rakiplerine karşı ister oyundaki bot oyunculara karşı hünerleri gösterebilirsin.

Dream League Soccer 2023 APK Özellikleri

  • 4000'den fazla lisanslı oyuncu
  • 3 boyutlu hareketler
  • Profesyonel çalım hareketleri
  • 10'dan fazla kupa mücadelesi
  • Kişiselleştirilmiş stadyum yapma
  • Çevrim içi çok oyunculu mod
  • Oyun içinde kaliteli müzikler
  • Birçok sezon
  • Özelleştirilmiş takım veya logo
  • Yetenek avcıları
ARTILAR

Gerçekci grafikler

İyi oyun dinamikleri

Türkçe dil desteği

Lisanslı futbolcu ve takımlar

EKSİLER

Oyun botlarında bazı hatalar mevcut