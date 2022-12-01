Dream League Soccer 2023 APK, sevilerek oynanan ve en iyi mobil futbol oyunları arasında yer alan bir futbol kariyer oyunudur.

Abdullah Yılmaz - 36 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil futbol oyunlarından hiç şüphesiz en iyisi Dream League Soccer 2023 APK'dir. Milyonlarca futbol severin her yerde oynayabileceği futbol oyunu birçok kişi tarafından sevilerek ve heyecanla oynanıyor.

Öyle ki her yıl birçok oyuncu Dream League Soccer 2023'ün çıkmasını beklemektedir. Normal bir futbol oyunundan daha fazlası olan Dream League Soccer 2023 APK milyonlarca kullanıcının kalbini çalmış durumda.

Dream League Soccer 2023 APK İndir

Oyun içinde bazı bugların bulunduğu birçok DLS 2023'ü deneyimleyen birçok kişi yorumlarda belirtmiş durumda. Sadece bir futbol oyunu oynamak değil aynı zamanda DLS 2023 APK, bir kariyer modu da bulundurmaktadır.

DLS 23 APK aynı zamanda diğer birçok mobil futbol oyununa kıyasla Türkçe dil desteği bulundurmaktadır. Lisanslı takımların ve futbolcuların bulunduğu DLS 23 son sürüm, yine diğer futbol oyunlarına kıyasla oldukça avantajlı.

Hayalindeki takımı oluşturabilir ister çevrim içi rakiplerine karşı ister oyundaki bot oyunculara karşı hünerleri gösterebilirsin.

Dream League Soccer 2023 APK Özellikleri

4000'den fazla lisanslı oyuncu

3 boyutlu hareketler

Profesyonel çalım hareketleri

10'dan fazla kupa mücadelesi

Kişiselleştirilmiş stadyum yapma

Çevrim içi çok oyunculu mod

Oyun içinde kaliteli müzikler

Birçok sezon

Özelleştirilmiş takım veya logo

Yetenek avcıları