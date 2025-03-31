Nintendo Switch Online
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 111
- Üretici Nintendo Co., Ltd.
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Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahipleri için online deneyimi artıran ücretsiz bir uygulamadır.
Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol ve oyunlarına sahip kullanıcıları için hazırlanmış bir yardımcı uygulamadır. Şu an için ücretsiz ve Nintendo Switch Online ile uyumlu birçok oyun bulunmaktadır. Arkadaşlarınızı davet edin, canlı sohbete başlayın ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.
Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlarda online deneyimi geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Nintendo Switch Online ile uyumlu konsolunuzda oynadığınız oyunların istatistiklerine (karşılaşma sonuçları, aşamalar, sıralamalar gibi) ulaşabiliyor, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza oynadığınız oyuna davet edebiliyor, herkesle veya özel olarak bir odada sohbet edebiliyorsunuz.
Ücretli abonelik servisleri başlatılınca dek ücretsiz kullanılabilecek olan Nintendo Switch Online uygulaması için Nintendo Switch konsolu, Nintendo hesabı, destekli oyun, internet bağlantısı şart.
Nintendo Switch Online İndir
Çevrimiçi arkadaşlarınızı görüntüleyin ve oyun sırasında sesli sohbete katılın. Arkadaşlarınızın ne oynadığınız görüntüleyebilir, oyunlarına katılabilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz.
Siz de Nintendo Switch Online indirin ve online oyun deneyiminizi en iyi hale getirin!
Nintendo Switch Online
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 40
- DOSYA BOYUTU 46 MB
- Üretici Nintendo Co., Ltd.
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Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahipleri için sesli sohbet desteği sunan bir yardımcı uygulamadır.
Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahibiyseniz online deneyimi üst noktaya taşımak için kullanabileceğiniz yardımcı uygulamadır.
Splatoon 3 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlar için oynanış istatistiklerini takip etmekten arkadaşlarınızı davet etmeye, arkadaşlarınızı birebir veya toplu sohbet etmekten arkadaşlarınızla birlikte eğlenmeye online deneyimi artırmaya yönelik her şeyi yapabildiğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
Nintendo Switch Online İndir
Arkadaşlarınızın çevrimiçi olup olmadığını kontrol edin, davetler gönderin ve telefonunuzdan sesli sohbete katılın. Oyun oynarken sohbet etmek isteyen kullanıcılar, farklı uygulamaların aksine Nintendo Switch ile uyumlu olan Nintendo Switch Online uygulamasını tercih etmelidirler.
Siz de Nintendo Switch Online indirin ve oyun deneyiminizi sesli sohbet ve çeşitli güzel özelliklerle daha iyi hale getirin!
Nintendo Switch Online Özellikleri
- Nintendo Switch Online uygulamasını ücretsiz kullanabilirsiniz.
- Uygulamayı kullanabilmeniz için sürekli internet bağlı kalmanız gerekiyor.
- Nintendo Switch konsoluna, Nintendo hesabına sahip olmalısınız.
- Sadece Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunları uygulamada görebiliyorsunuz.
- 13 ve yaş üzeri herkesin kullanımına açık