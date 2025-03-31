Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol sahipleri için online deneyimi artıran ücretsiz bir uygulamadır.

Erkan Calp - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nintendo Switch Online, Nintendo Switch konsol ve oyunlarına sahip kullanıcıları için hazırlanmış bir yardımcı uygulamadır. Şu an için ücretsiz ve Nintendo Switch Online ile uyumlu birçok oyun bulunmaktadır. Arkadaşlarınızı davet edin, canlı sohbete başlayın ve eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayın.

Splatoon 2 gibi Nintendo Switch Online ile uyumlu oyunlarda online deneyimi geliştirmek amacıyla tasarlanmış bir uygulamadır. Nintendo Switch Online ile uyumlu konsolunuzda oynadığınız oyunların istatistiklerine (karşılaşma sonuçları, aşamalar, sıralamalar gibi) ulaşabiliyor, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar aracılığıyla arkadaşlarınıza oynadığınız oyuna davet edebiliyor, herkesle veya özel olarak bir odada sohbet edebiliyorsunuz.

Ücretli abonelik servisleri başlatılınca dek ücretsiz kullanılabilecek olan Nintendo Switch Online uygulaması için Nintendo Switch konsolu, Nintendo hesabı, destekli oyun, internet bağlantısı şart.

Nintendo Switch Online İndir

Çevrimiçi arkadaşlarınızı görüntüleyin ve oyun sırasında sesli sohbete katılın. Arkadaşlarınızın ne oynadığınız görüntüleyebilir, oyunlarına katılabilir ve onlarla sohbet edebilirsiniz.

Siz de Nintendo Switch Online indirin ve online oyun deneyiminizi en iyi hale getirin!