Yeni futbol menajerlik oyunu Football Manager 2023, 8 Kasım 2022'de lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara futbola dair düşüncelerini uygulama fırsatı veren Football Manager serisi ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Yıllardır futbol severler tarafından oynanan başarılı futbol menajerlik oyunu, yeni sürümleri ile oyunculara daha gerçekçi bir deneyim sunmaya çalışıyor. Her yıl farklı bir sürüm ile karşımıza çıkan Football Manager serisi, yeni oyununu nihayet duyurdu. Daha önce pek çok platformda ne zaman çıkacağı konusunda çeşitli haberler yapılan Football Manager 2023 nihayet Steam'de görüldü. Sports Interactive tarafından geliştirilmeye devam edilen oyun 8 Kasım 2022'de lansmana çıkacak. Merakla beklenmeye devam edilen oyun konsol, bilgisayar ve mobil platform oyuncularına sunulacak.

Football Manager 2023 Özellikleri

Özelleştirilebilir taktikler,

Takım oluşturma,

Çeşitli zorluklar,

Çeşitli lisans güncellemeleri,

Lisanslı yüzlerce farklı kulüp,

Gerçek oyuncular,

Çevrimiçi ve çevrimdışı oynama fırsatı,

Türkçe dahil olmak üzere tam 16 farklı dil desteği,

Geliştirilmiş maç motoru,

Geliştirilmiş oyuncu dialogları,

Gerçekçi gazete içerikleri,

Football Manager serisi bu yıl da bünyesinde Türkçe dil desteğine yer vererek bizleri şaşırtmadı. Tam 16 farklı dil desteği ile 8 Kasım'da lansmana çıkacak olan yapım, günümüzün en gerçekçi futbol menajerlik deneyimini bizlerle buluşturacak. Her yıl olduğu gibi oyun motoru bu yıl da baştan aşağı elden geçirildi. Bizlere daha gerçekçi ve zorlayıcı bir maç atmosferi sunacak olan yapım içerisinde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı bir oynanış yer alacak. Football Manager 2023'de maçları kazanarak taraftarın sevgisini kazanacak. ünlü futbolcuları kulübümüze transfer ederek futbol dünyasında adımızdan söz ettirmeye çalışacağız. Genç futbolcuları da keşfetme fırsatı bulacağımız oyunda en güçlü rakiplere karşı galibiyeti elde edebilmek için özel taktikler oluşturacağız.

Football Manager 2023 İndir

Futbol severlerin aylardır beklediği oyun olarak bilinen Football Manager 2023, bilgisayar platformu için Steam üzerinde ön siparişlere açıldı. Geçmiş yılların aksine cep yakan bir fiyat etiketine sahip olan oyun bu yönü ile tepki çekecek gibi görünüyor. Football Manager 2023, Eylül ayında Google Play ve App Store üzerinde de ön kayıtlara açılacak.

Football Manager 2023 Minimum Sistem Gereksinimleri