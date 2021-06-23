Total PC Cleaner, Windows kullanıcıları için ücretsiz bilgisayar temizleme ve hızlandırma programlarından biri.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Total PC Cleaner, bilgisayarınızı temiz tutmak ve hızlandırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir program. Bilgisayarınızdaki önbelleğe alınmış, gereksiz ve büyük boyutlu dosyaları kolayca bulup silmenize yardımcı olan ufak boyutlu program, Microsoft mağazasındaki en iyi PC temizleme programlarının başında geliyor.

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2021’nin en iyi ücretsiz bilgisayar (PC) temizleme programı. Disk alanında boş yer açın, belleği optimize edin ve Windows sistemini hızlandırın. Bilgisayarınızı kolayca temizleyin ve ilk günkü durumuna getirin.

CCleaner ve Clean Master programlarına alternatif bilgisayar temizleyici Total PC Cleaner ile bilgisayarınızı temiz ve hızlı tutarsınız. PC’nizin önbelleğini ve büyük dosyalarını temizlemenizi sağlar. Ücretsiz bilgisayar temizleyicisi, ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Total PC Antivirus, bilgisayarınızı ayrıca virüslere, kötü amaçlı yazılımlara, reklam yazılımlarına, reklamlara, fidye yazılımlarına ve casus yazılımlara karşı korur.

Gereksiz dosyaları temizlemek, bilgisayarınızı hızlandırmak ve performansını artırmak için tüm bilgisayarınızı tarar. Yalnızca birkaç tıklamayla şu kategorideki dosyaları elle seçerek kaldırabilirsiniz:

Sistem önbellekleri (Önbellek temizleyici)

Uygulama önbellekleri (Uygulama kaldırıcı)

E-Posta önbellekleri (Posta temizleyici)

Ofis önbellekleri

Tarayıcı önbellekleri (Tarayıcı temizleyici)

İndirilenler

Reklamları kaldırma (Reklam temizleyici)

Büyük dosyalar (Büyük dosya temizleyici)

Yinelenen dosyalar (Yinelenen dosya temizleyici)

Sisteminiz yavaş çalışıyorsa, gereksiz dosyalar bunun ana nedenlerinden biri olabilir. Bunların çoğu bilgisayarınızın önbelleğinde, sisteminizin daha hızlı çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir bellekte saklanan dosyalardır. Örn; internet tarayıcıları ziyaret ettiğiniz sayfaların daha hızlı yüklenmesini sağlamak için önbellekleri kullanır. Windows’un kendisi de dahil çoğu uygulama kendi önbelleklerini oluşturur ancak önbellekler zamanla bozulabilir, güncelliğini kaybedebilir ve bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Bu nedenle zaman zaman bilgisayarınızı temizlemek tekrar yavaşlamaması için iyi bir yoldur.