Ashampoo WinOptimizer, bilgisayarınızı ilk günkü performansıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen kapsamlı bir sistem bakım ve optimizasyon aracıdır.

Can Çevrim - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ashampoo WinOptimizer, bilgisayar kullanıcılarının sistem performansını artırmak veya sistem ayarlarını optimize edebilmek için ihtiyaç duyabilecekleri her tür aracı kendilerine sunan gelişmiş bir sistem bakım aracıdır.

Anlaşılır ve kolay kullanılabilir bir kullanıcı arayüzüne sahip olan WinOptimizer üzerinde yer alan genel sekmesi altında sistem özelliklerine ve ayrıntılarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda genel sekmesi altında bellek kullanımı ve sabit diskleriniz ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Modüller sekmesi altında yer alan sistem bakım, performans artırma, Windows özelleştirme, sistem analizi, dosya araçları ve genel başlıkları altında yer alan farklı araçları kullanarak ihtiyaç duyduğunuz tüm işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Farkedeceğiniz gibi program üzerinde kullanabileceğiniz ve kullandıkça keşfetmeniz gereken birçok farklı araç ve ayar yer almakta. Eğer bu araçlar arasında kaybolacağınızı düşünüyorsanız, merak etmeyin. Çünkü sıklıkla kullandığınız araçları favorileriniz arasına ekleyerek, favoriler listesi altında yer vermiş olduğunuz tüm araçlara hızlı bir şekilde erişebilme şansına sahipsiniz.

İçerisinde yer alan sistem bakım ve optimizasyon araçlarının dışında kullanıcılarına yedekleme konusunda da yardımcı olan WinOptimizer, istediğiniz zaman sisteminizin yedeğini almanıza olanak sağlar ve olası bir aksilik yaşanması durumunda almış olduğunuz yedek dosyalarını kullanarak sisteminizi hızlı bir şekilde geri yükleyerek eski çalışır haline getirmenize izin verir.

Tüm bu özelliklerin dışında sizlere istatistikler sekmesi altında taranan dosyalar, klasörler, silinen dosyalar ve çok daha fazlasıyla ilgili istatistiksel bilgileri sunmaktadır.

Sonuç olarak sisteminizi sürekli olarak ilk günkü performansıyla kullanmak istiyorsanız ve bilgisayar bakımına önem veriyorsanız Ashampoo WinOptimizer'ı mutlaka denemenizi öneririm.

WinOptimizer Üzerinde Yer Alan Modüller:

Sistem Bakım:

One Clik Optimizer (Tek tıklamayla optimizasyon)

Drive Cleaner (Sürücü temizleme)

Registry Optimizer (Kayıt defteri optimizasyonu)

Internet Cleaner (Internet geçmişi temizleme)

Defrag 3 (Sistem birleştirme)

Registry Defrag (Kayıt defteri birleştirme)

Sistem Analizi:

System Information (Sistem bilgisi)

DiskSpace Explorer (Disk alanı görüntüleme)

System Benchmark (Sistem testi)

Disk Doctor (Disk doktoru)

HDD Inspector (Sabit disk inceleme)

Font Manager (Fon yöneticisi)

Performans Artırma:

Service Manager (Servis yöneticisi)

StartUp Tuner (Açılış hızlandırma)

Internet Tuner (Internet hızlandırma)

Process Manager (İşlem yöneticisi)

Uninstall Manager (Silme yöneticisi)

Dosya Araçları:

File Wiper

File Encrypter & Decrypter

File Splitter & Joiner

Undeleter

Link Checker

Duplicate Finder

Windows Özelleştirme:

Tweaking

AntiSpy

File Associator

Context Menu Manager

Icon Saver

User-Rights Manager

Genel: