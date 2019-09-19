En İyi Ücretsiz Program Kaldırma Aracı: IObit Uninstaller 9

Windows için en iyi program kaldırma aracı IObit Uninstaller inceleme konuğumuz. Bilgisayardan istenmeyen programları kaldırma, program ekle kaldırdan kaldırılmayan programları kaldırma, reklam destekli veya zararlı programları ve tarayıcı eklentlerini kaldırma, otomatik program güncelleme başta olmak üzere birçok özelliğe sahip olan IObit Uninstaller 9 ile gelen yeniliklere de göz atıyoruz.

Ücretsiz - Gelişmiş Program Kaldırma Aracı

“Program kaldırma programı” veya "Program kaldırma aracı" ilginç gelebilir. Denetim Masası - Program Ekle/Kaldır yolu izlenerek bilgisayara yüklenen bir program veya internet tarayıcı eklentisini hızlıca kaldırmak varken neden üçüncü parti bir uninstaller programına ihtiyaç duyacağınızı sorgulayabilirsiniz. Windows programlarını veya eklenti/uzantıları program ekle kaldırdan kaldırmak mümkündür ancak bazen, bazı programlar bu şekilde kaldırılamayabiliyor, uninstall dosyası da içermediğinden sistemde öylece kalarak yer kaplıyor veyahut bazen bir programı sistemden tamamen kaldırmak, programı kayıt defterinden silmek isteyebiliyoruz. İşte bu noktada uninstaller programları öne çıkıyor.

Windows için birçok uninstall programı mevcut ancak gelişmiş özellikler sunanları ya ücretli deneme sürümü ile geliyor ya da kısıtlı kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz uninstaller programları arasında da fazla seçenek yok. Hatta IObit firması tarafından geliştirilmiş olan IObit Uninstaller gibi hem ücretsiz hem de gelişmiş seçenekler sunanına rastlamanız imkansız. Burada en iyi ücretsiz uninstaller programı olarak öne çıkan IObit Uninstaller’dan bahsedeceğiz. IObit Unistaller neden en iyi ücretsiz program kaldırma aracı? IObit Uninstaller’ın diğer program kaldırma araçlarından farkı ne?

IObit Uninstaller Neden En İyi Kaldırma Programı?

Temiz ve Hızlı PC

Windows işletim sistemli bilgisayarların zamanla yavaşlama nedenlerinden birisi de yüklenen programlardır. Hele ki yeni programları denemeyi seviyorsanız, kur-kaldır, kur-kaldır… belli bir noktadan sonra sistemde biriken artık dosyalar bilgisayarınızın performansını ciddi oranda etkilemeye başlar. Sistemi ilk kurduğunuz zamanda aldığınız hızı alamamaya başlarsınız. Bir de üreticinin programları vardır; hazır sistem bir PC topladıysanız/satın aldıysanız üreticinin yüklediği, belki de hiç kullanmayacağınız programlarla karşılaşırsınız. IObit Uninstaller 9, bu sorunları çözüyor. Önyüklü gelen programlar dahi istenmeyen programları tek tıkla kaldırabilmenin yanı sıra yükleme izleyicisi özelliğiyle program yüklemesi sırasında yapılan tüm değişiklikleri -ileride geri alınabilmeleri için- günlüğe kaydederek programı tamamen kaldırmanıza yardımcı oluyor.

Güvenli ve Hızlı İnternette Gezinme

IObit Uninstaller 9, tarama geçmişinizi dolayısıyla da verilerinizi kaydeden veya çalan, internette gezinme hızınızı düşüren kötü amaçlı tarayıcı araç çubukları ve eklentileri engelliyor. Gizliliğinizi korumak için zararlı tarayıcı uzantıları ve araç çubuklarını kaldırıyor. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Internet Explorer gibi bilindik tüm tarayıcıların uzantıları ve araç çubuklarını tanıyabileyecek kadar geniş bir veritabanına sahip.

Akıcı ve Sağlıklı Sistem

Programları Denetim Masası’ndan veya kendi uninstall dosyalarını kullanarak kaldırdığınızda aslında sadece gözünüzün önünden kalkmış olurlar, sistemin kolayca ulaşamayacağınız noktalarında hala var olmaya devam ederler. IObit Uninstaller 9, programları kaldırmakla kalmaz, geride kalanları da temizler yani programları tamamen kaldırma işlemini yapar. Programla bağlantılı dosya, klasör, kayıtları bulup programın üst kısmında görüntüleyerek temizlemenizi hatırlatır. Ek olarak, tüm programlarınız için güncellemeleri takip ederek hatırlatmada bulunur. PC’nize sızmak için program açıklarını kollayan hacker’lara karşı da önleminizi almış olursunuz.

IObit Uninstaller 9 ile Gelen Yenilikler

En iyi program kaldırıcılardan biri olarak IObit Uninstaller, daha hızlı ve güvenli PC için istenmeyen programları, eklentleri ve Windows uygulamalarını kolayca kaldırır. IObit Uninstaller 9 ile gelen yenilikler, öne çıkan özelliklerden bahsedecek olursak:

Kurulum İzleme: Gelecekte kapsamlı kaldırma işlemi için tüm kurulum değişikliklerini algılar ve günlüğe kaydeder.

Program Sağlığı: Program artıklarını akıllıca kaldırır, güncel olmayan programları günceller ve kötü amaçlı eklentleri tespit eder.

Kaldırılmayan Programları Kaldırma: Gelişmiş veritabanıyla kaldırılmayan inatçı programlar kaldırılabilir.

Dosya Parçalayıcı: Dosyaları hızlı ve temiz silmek için uygulanan yeni algoritma

IObit Uninstaller 9

Hem temiz hem de hızlı bir PC elde etmek için kullanabileceğiniz IObit Uninstaller 9’u bilgisayarınıza hızlıca indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: