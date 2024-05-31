World of Tanks, ücretsiz oynanabilen online multiplayer tank savaş oyunudur.

İsmail Çeşmeli - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

World Of Tanks, Wargaming tarafından geliştirilen tank savaşı temalı 20. yy ortalarının zırhlı birlik savaşlarına yönelik takım tabanlı multiplayer online oyundur. Sürekli genişleyen tarihi araç kadrosu, çarpıcı grafikleri, muhteşem ortamları ve orkestral müzikleri ile oynaması ücretsiz takım bazlı avcılık oyununda strateji ve aksiyon bir arada.

Efsanevi tank oyununu Wargaming üzerinden doğrudan veya Steam üzerinden PC’nize indirip oynayabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşını konu almakta olan World of Tanks, Avrupa'da gerçekleştirilen Avrupa Oyun Ödülleri (European Game Awards)'inde online oyunlar kategorisinde birinci olarak bu ödülün sahibi olmuştur. Bu zamana kadar yapılmış olan diğer oyunlardan bir başka farkı da, silahların tanklar olmasıdır.

World Of Tanks İndir

Oyuncuları arasında kısaca WOT olarak bilinen World of Tanks, aynı sunucu ve aynı zaman içerisinde çok fazla kişi tarafından oynanılan oyun olarak zamanında Guiness Rekorlar kitabına girmiştir. Dünya üzerinde binlerce kullanıcı kitlesine sahip olan WOT günden güne popülerliğini daha da artırmaktadır.

Konusu ilk başta da belirttiğimiz gibi 20. yy'ın ortasında yer alan İkinci Dünya savaşını kapsamaktadır. Efsanevi İkinci Dünya savaşı tankları içerisinde kendinizi bulacağınız oyunda, diğer tanklar ile beraber dünyanın kontrolünü elde etmeye çalışırken, büyük maceraya atılacaksınız.

Siz de World of Tanks indirin ve gerçekçi tank simülasyonunu deneyimleyin. Seçtiğiniz tankın içine girin, düşmanları öldürün ve savaşı kazanın!

World Of Tanks Oyunu Özellikleri

DÜNYAYI ELE FETHETMEYE HAZIR OLUN: Bölgelere bölünmüş olan Dünya topraklarını ittifak yaptıklarınız ve arkadaşlarınız ile birlikte fethetmeye hazır olmalısınız. Düşmanların sahip oldukları toprakları ele geçirin ve fethedin. Oyun içerisinde müzakere ve ittifak kurmak için strateji geliştirmeye hazırlanın.

Bölgelere bölünmüş olan Dünya topraklarını ittifak yaptıklarınız ve arkadaşlarınız ile birlikte fethetmeye hazır olmalısınız. Düşmanların sahip oldukları toprakları ele geçirin ve fethedin. Oyun içerisinde müzakere ve ittifak kurmak için strateji geliştirmeye hazırlanın. DEVASA ZENGİN HARİTA ÇEŞİTLİLİĞİ: Avrupa'nın doğusunda ayak basılmış ve basılmamış ücra köşelerdeki topraklarından, Almanya'nın sahip olduğu dar sokakların içerisine kadar, Kuzey Afrika'nın sahip olduğu sıcak çöl topraklarından, İtalyanların serin dağ arazilerine kadar barındırmış olduğu harita çeşitliliği sayesinde muhteşem yapıda görsel efektlerle beraber size savaş ortamı sunuyor. Oyun içerisinde değişmekte olan cephe koşulları nedeniyle de gerçekçilik katıyor.

Avrupa'nın doğusunda ayak basılmış ve basılmamış ücra köşelerdeki topraklarından, Almanya'nın sahip olduğu dar sokakların içerisine kadar, Kuzey Afrika'nın sahip olduğu sıcak çöl topraklarından, İtalyanların serin dağ arazilerine kadar barındırmış olduğu harita çeşitliliği sayesinde muhteşem yapıda görsel efektlerle beraber size savaş ortamı sunuyor. Oyun içerisinde değişmekte olan cephe koşulları nedeniyle de gerçekçilik katıyor. TANK VE MÜHİMMAT ZENGİNLİĞİ: World of Tanks içerisinde 150 ve daha fazla Alman, Amerikan, Fransız ve Sovyet yapımı tank yer alıyor. Ayrıca bu tanklar içerisinde yapımı gerçekleştirilmemiş olan Prototip tanklarda bulunmaktadır.

World of Tanks içerisinde 150 ve daha fazla Alman, Amerikan, Fransız ve Sovyet yapımı tank yer alıyor. Ayrıca bu tanklar içerisinde yapımı gerçekleştirilmemiş olan Prototip tanklarda bulunmaktadır. YÜKSELTİN ve ÖZELLEŞTİRİN: Yeni parçaların kilidini açarak tankınızı yükseltin, donanımları seçin ve özelleştirme öğeleriyle tankınızı gerçekten size özel hale getirin. Tanklarınızı düzinelerce tarihsel kamuflaj, özel boya şablonları, amblemler ve kişisel numaralarla isteğinize göre şekillendirin.

World Of Tanks Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 / 11 – 64-bit

Windows 7 / 8 / 10 / 11 – 64-bit İşlemci: Intel Pentium E2180 / AMD Athlon 64 X2 4200+

Intel Pentium E2180 / AMD Athlon 64 X2 4200+ Bellek: 3 GB RAM

3 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 4550

NVIDIA GeForce 8600 / ATI Radeon HD 4550 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 70 GB kullanılabilir alan