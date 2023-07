Star Wars evreninde geçen popüler diziyi takip eden izleyiciler, The Mandalorian 4. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda Disney Plus üzerinden yayımlanan başarılı dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

İlk olarak 2019 yılında yayımlanmaya başlayan The Mandalorian, Star Wars evreninde geçen yapımları izlemekten keyif alan kişiler tarafından oldukça beğenildi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin ikinci sezonu 2020 yılında, üçüncü sezonu ise 2023 yılında izleyicilerle buluştu.

Jon Favreau tarafından yaratılan dizinin 3. sezonunu izleyen kişiler, yeni sezonu merak içerisinde beklemeye başladı. Peki, The Mandalorian dizisinin yeni sezonu ne zaman yayımlanacak?

The Mandalorian 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

İlk sezonuyla beraber tüm dünyada çok popüler hâle gelen The Mandalorian isimli dizinin dördüncü sezonunun 2024 yılının ağustos ayında dijital yayın platformu Disney Plus üzerinden yayımlanması bekleniyor. Dördüncü sezonun sekiz bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

The Mandalorian'ın yaratıcısı Jon Favreau, 2023 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada 4. sezonun senaryosunun hazır olduğunu söylemişti. Yeni sezonun yayın tarihi ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

The Mandalorian Oyuncuları ve Karakterleri

Pedro Pascal (Din Djarin)

Chris Bartlett (Nevarro Copper Droid)

Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze)

Carl Weathers (Greef Karga)

Giancarlo Esposito (Moff Gideon)

Emily Swallow (The Armorer)

Leilani Shiu (Jawa)

Popüler dizinin oyuncuları arasında Pedro Pascal, Chris Bartlett, Katee Sackhoff, Giancarlo Esposito ve Carl Weathers dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Din Djarin karakterini Pascal, Nevarro Copper Droid karakterini ise Bartlett canlandırıyor.

The Mandalorian Konusu

Din Djarin, Galaktik İmparatorluk çöktükten sonra Grogu ile beraber bir yolculuğa çıkar. 8,7 IMDb puanı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran diziyi Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu rehberde en iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan The Mandalorian isimli dizi ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık. Peki, The Mandalorian dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.