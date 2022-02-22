Kablosuz Dikey Süpürge HomeVac H30 Infinity Türkiye’de!

Akıllı yaşam teknolojileri geliştiren Anker, eufy kategori markasına yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Anker, ev yaşamına, konforuna ve güvenliğine yönelik teknolojiler geliştirdiği eufy kategorisine bir yeni ürün daha ekliyor. 80 AW emiş gücüne sahip ultra hafif ödüllü kablosuz dikey süpürge eufy HomeVac H30 Infinity şimdi Türkiye’de kullanıcılarıyla buluşuyor. İşte detaylar!

HomeVac H30 Infinity Şimdi Türkiye’de

Eufy kategori markasıyla ürün gamını genişletmeye devam eden Anker, dikey süpürge alanında da son teknolojileri kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yurt dışında büyük ses getirmiş ve özellikleriyle IDEA 2021’den bronz ödül kazanmış eufy HomeVac H30 Infinity, şimdi Türkiye’de satışa çıktı. HomeVac H30 Infinity, kablosuz ve ultra hafif olmasının yanı sıra aynı zamanda değiştirilebilir ekipmanlarıyla tam kapsamlı bir temizlik fırsatı sunuyor.

Oldukça hafif ve manevrası çok kolay olan eufy HomeVac H30 Infinity ile temizlik daha da kolaylaşıyor. İster el süpürgesi haline getirin ister dikey süpürge olarak kullanın. 80 AW/16kPa ’lık güçlü emiş gücü, 2500 mAh bataryası ve TriPower System teknolojisi sayesinde kısa sürede evinizi tertemiz hale getirecek süpürge, iki farklı moduyla temizlik işini kullanıcısının kontrolüne bırakıyor.

Eko modunda 20 dakikaya kadar temizlik yapabilen HomeVac H30 Infinity, Max moduyla temizliği 10 dakikaya sığdırmayı başarıyor. Duvara monte edilerek ya da dekoratif standıyla muhafaza edilip şarj edilen süpürge, 2’si 1 arada vakum ve paspas özelliğiyle temizlik işini tek başına üstleniyor. 250 ml’lik toz alma kapasitesi, 808 gramlık ultra hafif ağırlığıyla her evin olmazsa olmazı olacak H30 Infinity, aynı zamanda mini motorlu evcil hayvan tüyü fırçasıyla evinizi tertemiz yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Anker Innovations Co. Ltd, en yaygın adıyla Anker olarak bilinir. Merkezi Changsha, Hunan'da bulunan bir Çinli elektronik şirketidir. Şirket, birden fazla markası altında telefon şarj cihazları, güç bankaları, kulakiçi kulaklıklar, kulaklıklar, hoparlörler, veri merkezleri, şarj kabloları, el fenerleri, ekran koruyucular ve daha fazlası gibi bilgisayar ve mobil çevre birimleri üretmesiyle tanınır.

Anker, 2011 yılında Steven Yang tarafından Shenzhen, Guangdong'da kuruldu. 2011'de Anker, odak noktasını yedek dizüstü bilgisayar pillerinden akıllı telefon pil şarj cihazlarına, duvar şarj cihazlarına, taşınabilir güç ve konferans ekipmanlarına kadar genişletti. 2014'ün başlarında, Anker Innovations, Google'ın o zamanki Çin'deki satış müdürü Zhao Dongping'i işe aldı. 2020'de Zhao, Anker'in başkanı oldu.

Anker'in Çin'deki yerel pazarının yanı sıra Japonya, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta da iştirakleri bulunmaktadır. 2016'dan önce, Anker ürünleri neredeyse yalnızca Amazon Marketplace'te satıldı; artık Shopee gibi çeşitli e-ticaret web sitelerinde veya Anker ile anlaşmalı diğer üçüncü taraf web sitelerinde mevcut.

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