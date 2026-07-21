Klimadan Ucuz, Vantilatörden Daha Etkili: Yaz Sıcağında Hayat Kurtaran En Ucuz Soğutucu Modelleri

Klimalara yüksek bütçeler ayırmak istemeyen ve vantilatörlerden de beklediği verimi alamayan kullanıcılar bunaltıcı yaz sıcaklarında bir diğer alternatif olarak soğutuculara yöneliyor. Peki an itibariyla kullanıcıları maddi açıdan üzmeyecek soğutucu modelleri hangileri? İşte merak edilen detaylar!

En Ucuz Soğutucu Modelleri Neler?

Arçelik AC 6030

KUMTEL HAC-02

Kaira Dacl10kb

Dijitsu VN95

Arçelik AC 6030 Özellikleri Neler?

Su Haznesi: 8 Litre

Soğutma Tipi: Evaporatif (Petekli Su/Buz Aküsü)

Kontrol Türü: Uzaktan Kumanda

Hız Kademesi: 3 Farklı Seviye

Ek Özellikler: İyonizer (havayı temizliyor), Zamanlayıcı, Uyku Modu

Fiyat: 5.982 TL

Arçelik AC 6030, 8 litre su haznesine sahip ve buz aküleri desteğiyle ortamda serin bir hava akışı oluşturuyor. 65 W güç tüketen cihazda uzaktan kumanda, 0-15 saat zamanlayıcı, salınım fonksiyonu, LED ekran ve iyonizer bulunuyor. Üç hız kademesi ve uyku modu da kullanım seçenekleri arasında. Tekerlekli yapısı sayesinde kolaylıkla taşınabilen bu soğutucunun fiyatı 5.982 TL seviyesinde.

KUMTEL HAC-02 Özellikleri Neler?

Su Haznesi: 5 Litre

Soğutma Tipi: Evaporatif (Sulu Portatif Soğutucu)

Kontrol Türü: Uzaktan Kumanda

Hız Kademesi: 3 Farklı Seviye

Ek Özellikler: Zamanlayıcı, 7 Saat Zamanlayıcı, Uyku Modu, Salınım, Çıkarılabilir Filtre

Fiyat: 3.399 TL

Eğer evinizde çok fazla yer kaplamayan bir model istiyorsanız KUMTEL HAC-02 sizin için uygun bir seçenek olabilir. Bu model 5 litrelik su tankına sahip ve buz aküsüyle birlikte kullanıldığında daha serin hava üretebiliyor. 55 W güç tüketen bu soğutucuda 3 hız kademesi mevcut. 60° yatay salınım, uzaktan kumanda, 7 saat programlanabilir zamanlayıcı ve çıkarılabilir filtre gibi özelliklere de sahip. Şu anda indirimli bir şekilde 3.399 TL'ye satılan ürünün 20 metrekareye kadar alanlarda kullanılabildiğini de belirtelim.

Kaira Dacl10kb Özellikleri Neler?

Su Haznesi: 10 Litre

Soğutma Tipi: Evaporatif (Su ve Buz Hazneli)

Kontrol Türü: Uzaktan Kumanda

Hız Kademesi: 3 Farklı Seviye

Ek Özellikler: 3 Üfleme Modu, 7 Saat Zamanlayıcı, Nemlendirme Fonksiyonu, Su Sızdırmaz Tasarım

Fiyat: 4.640 TL

Listemizdeki bir diğer model ise Kaira Dacl10kb. Toplamda 55 W güç tüketen bu soğutucuda 10 litrelik bir su haznesi karşımıza çıkıyor. Cihaz aynı zamanda bir buz haznesine de sahip. Bunu biraz daha açacak olursak bu tür cihazlar temelde suyla çalışıyor ve buz haznesine eklenen buz ise sadece serinlik etkisini artırmaya yarıyor. Yani cihazı su haznesini doldurup buz aküsü koymadan da kullanabilirsiniz. Ancak buz koyduğunuzda çıkan hava biraz daha serin oluyor. Bu ürünün fiyatıysa 4.640 TL.

Dijitsu VN95 Özellikleri Neler?

Su Haznesi: 17 Litre

Soğutma Tipi: Evaporatif (Sulu Portatif Hava Soğutucu)

Kontrol Türü: Uzaktan Kumanda

Hız Kademesi: 3 Farklı Seviye

Ek Özellikler: 12 Saat Zaman Ayarı, Su/Buz Haznesi, Portatif Tasarım

Fiyat: 6.499 TL

Dijitsu VN95'te listedeki diğer modellerin aksine daha büyük 17 litrelik bir su haznesi bulunuyor. Bununla birlikte soğutucunun 90W güç tüketimine ve ekstra buz haznesine sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede buz ekleyerek çıkan havanın daha serin olmasını sağlayabiliyorsunuz. Normal, uyku ve doğal olmak üzere üç farklı hava akış moduna sahip cihazda üç farklı hız kademesinin de mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Bu modelin fiyatıysa 6.499 TL.

Editörün Yorumu

Klimalar çok pahalı. Vantilatörler ise sıcak havayı size geri üflüyor. Bu nedenle soğutucuların bu bunaltıcı sıcak havalarda çok daha mantıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ben de bir dönem soğutucu kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. Hem suyla hem buzla çalıştığında gerçekten sizi ferahlatabiliyor Bu listedeki modellerden birisini seçecek olsam muhtemelen Dijitsu VN95'e yönelirdim. Bence hem daha şık hem de teknik özellikleri daha iyi.