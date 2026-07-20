iPhone 16 vs Galaxy S26! Hangisi Daha İyi?

Akıllı telefon pazarında seçenekler bir hayli fazla. Bu nedenle yeni bir model satın almadan önce ciddi kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Peki iPhone 16 ile Galaxy S26 arasında kaldığınız senaryoda hangisini tercih etmelisiniz? Bu içeriğimizde Galaxy S26 ile iPhone 16'yı karşılaştıracağız ve hangisini satın almanız gerektiğini anlatacağız.

iPhone 16 ve Galaxy S26'nın Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 16 Samsung Galaxy S26 Ekran Boyutu 6.1 inç 6,3 inç Ekran Teknolojisi OLED AMOLED Yenileme Hızı 60 Hz 120Hz Çözünürlük 1179x2556 piksel 1080 x 2340 piksel Maksimum Parlaklık 2000 nit 2600 nit İşlemci Apple A18 Exynos 2600 RAM ve Depolama 8 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB Batarya Kapasitesi 3.561 mAh 4300 mAh Hızlı Şarj (Kablolu) 45W 25W Kablosuz Şarj 25W 15W Arka Kamera 48 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı 50 megapiksel ana + 10 megapiksel telefoto + 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 12 megapiksel 12 megapiksel Yazılım iOS 18 Android 16 Fiyat 72.999 TL 77.999 TL

iPhone 16 ve Galaxy S26'nın Ekran Özellikleri Neler?

iPhone 16'da 6,1 inç boyutlarında, 60Hz yenileme hızlarını ve 1179x2556 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran bulunuyor. Buna karşılık Galaxy S26'da ise 6,3 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızlarına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor.

120Hz yenileme hızları 60Hz'e kıyasla menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. AMOLED ise OLED'in daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz.

Sonuç: Ekran boyutununun, yenileme hızının ve panel türünün daha gelişmiş olması nedeniyle Galaxy S26.

iPhone 16 ve Galaxy S26'nın İşlemci Özellikleri Neler?

iPhone 16'da Apple A18 işlemcisi bulunuyor. Bu donanımın 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalardan güç verimliliği ve performans gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Galaxy S26'da ise Exynos 2600 yonga seti kullanılıyor. Bu donanım ise 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Nanometre değerinin küçülmesi aynı alana daha fazla transistör sığdırılmasını sağlıyor. Bu sayede daha küçük nm değerine sahip yongalar hem daha yüksek performansla hem de daha verimli çalışıyor.

Exynos 2600

PUBG Mobile: 110-120 FPS

Call of Duty Mobile: 55-60 FPS

Genshin Impact: 55-60 FPS (Oyunun Android sürümü maksimum 60 FPS'yi desteklemektedir)

Apple A18

PUBG Mobile: 60 FPS

Call of Duty Mobile: 60 FPS

Genshin Impact: 55-60 FPS (Oyunun iOS sürümünde Android'deki gibi 60 FPS sınırı bulunmamaktadır)

iPhone 16'nın ekranı 60Hz yenileme hızına sahip olduğu için işlemcisi çok daha fazlasını verebilecek güçte olsa bile PUBG, Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 60 FPS'nin üzerine çıkamazsınız. Galaxy S26'da ise 120Hz destekli bir ekran bulunduğu için oyunlarda daha yüksek seviyeleri görebiliyor. Ancak bu Exynos 2600'ın Apple A18'den daha iyi olduğu şeklinde yorumlanmamalı.

Kazanan: Oyunları daha stabil bir performansta çalıştırabildiği için iPhone 16.

iPhone 16 ve Galaxy S26'nın Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 16'da 48 megapiksel ana ve 12 megapiksel ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Buna karşılık Galaxy S26'da 50 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu mevcut. Ayrıca iki modelde de 12 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Kazanan: 10 megapiksel çözünürlüklü bir telefoto kamerasına sahip olması nedeniyle Galaxy S26.

iPhone 16 ve Galaxy S26'nın Batarya Özellikleri Neler?

iPhone 16'nın pili 3.561 mAh kapasitesinde. Galaxy S26'da ise daha büyük 4300 mAh'lik bir pil karşımıza çıkıyor. Bunun yanında iPhone'da 45W ve Samsung'da ise 25W kablolu şarj desteği mevcut. Buradan iPhone'un daha hızlı şarj olduğu ancak pilinin daha düşük kapasiteli olduğu anlamının çıkarabiliriz.

Kazanan: Pil kapasitelerinde Galaxy S26, şarj hızlarında ise iPhone 16.

iPhone 16 mı Galaxy S26 mı Satın Alınmalı?

iPhone 16 ile Galaxy S26'nın teknik özelliklerini karşılaştırdık. Bu doğrultuda Galaxy S26 ekran, pil ve kamera gibi detaylarda daha fazla öne çıkıyor. Üstelik iPhone 16'dan 1,5 yıl sonra piyasaya çıktı. Yani çok daha güncel bir model. Fiyat tarafında da sadece 5.000 TL daha pahalı. Bu nedenle mevcut şartlar altında Galaxy S26'nın çok daha mantıklı bir tercih olduğunu söylemek mümkün.

Kazanan: Daha yüksek ekran yenileme hızı, ekran boyutu ve pil kapasitesinin yanı sıra fazladan bir telefoto kameraya sahip olmasıyla Galaxy S26.

Editörün Yorumu

İki akıllı telefon da genel olarak benzer performans gösterse de yüksek ekran yenileme hızı, batarya kapasitesi ve fazladan bir telefoto kamera avantajı sayesinde Galaxy S26'yı tercih ederdim. Üstelik benim için bir modelin güncel olması çok önemli. Eğer iPhone 17 ile Galaxy S26'yı karşılaştırsaydık o zaman işler değişirdi. Ancak mevcut şartlar altında benim tercihim Galaxy S26.