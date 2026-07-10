Klima Ne Kadar Elektrik Yakar? Maliyeti Sizler için Hesapladık

Klima, yaz aylarının olmazsa olmazı. Çok sıcak yerlerde yaşayan kişilerin klima kullanımında gün içinde mutlaka artış oluyor. Çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra hissedilen o serinleme hissi paha biçilmez. Görüldüğü üzere avantajlarını anlata anlata bitiremiyoruz. Ne var ki bu ferahlatıcı klimalar beraberinde "Ne kadar elektrik tüketiyor, bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek?" gibi soruları da getiriyor.

Kafasında bu soruların belirdiği kişilerin endişelenmesi kaçınılmaz oluyor. Peki, klimalar gerçekten de göz korkutucu faturalarla karşılaşmamıza sebep oluyor mu yoksa doğru kullanılması hâlinde abartılması çok mu gereksiz kalıyor? Bu yazıda klimaların tükettiği elektrikten hareketle size ne kadar maliyeti olacağını açıklayacağız. Ayrıca bu sıcak aylarda konforunuzdan ödün vermeden nasıl tasarruf edebileceğinize dair ipuçlarını da sıralayacağız.

Klima Aylık Fatura ve Elektrik Tüketimi Hesaplayıcı

Klimanızın kapasitesini, teknolojisini ve tam enerji sınıfını seçerek aylık tahmini fatura bedelini hesaplayın. Klima Kapasitesi / Gücü 9.000 BTU (Küçük Oda) 12.000 BTU (Standart Oda/Salon) 18.000 BTU (Geniş Salon) 24.000 BTU (Büyük Salon / Ofis) 30.000 BTU (Büyük Ofis / Mağaza) 48.000 BTU (Salon Tipi / İş Yerleri) 60.000 BTU (Sanayi / Büyük Ticari Alan) Klima Teknolojisi Inverter (Yeni Nesil - Tasarruflu) On/Off (Eski Tip - Sabit Hızlı) Enerji Sınıfı A+++ Sınıfı (En Yüksek Verim) A++ Sınıfı (Standart Yeni Nesil) A / A+ Sınıfı B Sınıfı C Sınıfı D Sınıfı E / F Sınıfı (Eski Nesil Verimsiz) Günlük Ortalama Çalışma Süresi (Saat) Faturayı Hesapla Tahmini Aylık Tüketim Sonucu Aylık Ek Fatura Bedeli: 0.00 TL Aylık Tüketim: 0 kWh * Bu hesaplama, klima kullanımıyla aylık 240 kWh limitinin aşılacağı öngörülerek vergi ve fonlar dahil EPDK 2026 güncel tarifesi üzerinden yapılmıştır. Bunların tahmini değer olduğunu ve kesin sonuçların klimaya bağlı olarak değişiklik göstereceğini unutmayın.

Klimaların Elektrik Tüketimini Belirleyen Faktörler Neler?

Klima kapasitesi

Inverter teknolojisi

Enerji sınıfı

Oda koşulları ve kullanım şekli

Çoğu kişi, klimanın elektrik tüketimini sadece çalışma süresi ile bağlantılı olduğunu düşünür. Evet, bu da önemli bir faktör ama tek sebep olarak kabul edilemez. Bunun üzerinde klima kapasitesi, kullanılan teknolojiler, enerji sınıfı ve dahasının etkisi vardır. Kafanızda daha kolay şekillenmesi adına gelin, bunları tek tek ele alalım.

Klima Kapasitesi Nedir, Elektrik Tüketimine Nasıl Bir Etkisi Vardır?

Bir klima alırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, klima kapasitesidir. Bu kapasite, BTU değeri ile gösterilir. Ne kadar yüksek olursa klimanın tükettiği güç de o kadar artar. Doğal olarak elektrik faturanıza da o kadar yüksek yansıması olur. Odanın küçük olmasına rağmen çok yüksek kapasiteli bir klima almak gereksiz fatura tüketimine sebep olur.

Inverter Teknolojisi ve Eksikliğinin Sonuçları Neler?

Bir klimanın elektrik tüketim oranını belirleyen bir diğer unsur, Inverter teknolojisinin olup olmadığıdır. Eski tip klimalarda hedeflenen sıcaklığa ulaşılana kadar klima bütün gücüyle çalışır. Hedefe ulaşıldıktan sonraysa tamamen durur. Sonra odanın sıcaklık seviyesi tekrar artmaya başlar, bu sefer klima yeniden tam güçle çalışır.

Inverter klimalarda tam tersi durum söz konusudur. Oda istenen sıcaklığa gelir ama klima tamamen kapanmaz. Sıcaklığı sabit tutmak için minimum enerji tüketerek çalışmayı sürdürür. Eski tip klimalara göre çok daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Böylelikle ayın sonu yaklaştıkça alacağınız o elektrik faturasından da korkmazsınız.

Enerji Sınıfı, Klimanın Elektrik Tüketimini Nasıl Belirler?

Enerji sınıfına genellikle beyaz eşyalarda çok önem verilir ama bu etiketler, klimalar için de büyük önem taşıyor. Cihazın verimlilik değerine göre belirlenen bu sınıflar, kilmanın harcanan enerjiyi ne kadar verimli şekilde kullandığını belirler. Tabii, burada bir parantez açmakta fayda var. Beyaz eşyalardaki o enerji sınıfında artı (+) işareti kalkıp yerini düz harflere bırakmaya başladı.

Klimalar da bu sadeleşmeye yani A-G sınıflandırmasına yavaş yavaş geçiyor ama piyasada hâlâ çok sayıda A+++ ve A++ gibi eski tip sınıflandırmalara sahip klimalar mevcut. İşaretler kafanızı karıştırmasın, burada önemli olan nokta sınıflandırmada ne kadar üst sırada olduğudur. Amacınız her zaman yeşil renge çok yakın bir klima seçmek olmalıdır. Bu renge ne kadar yakın olursa klima da harcanan enerjiyi o kadar verimli kullanıyordur.

Oda ve Kullanım Şekli, Klimanın Elektrik Tüketimini Nasıl Artırır?

Klimanın ne kadar elektrik tüketeceğini belirleyen bir diğer faktör de şüphesiz ki kullanım şeklidir. Çoğu kişi farkında olmasa da derece ne kadar düşürülürse elektrik tüketimi de o kadar artar. Bunun çok basit bir mantığı vardır. Klimalar, odanın içindeki ısıyı dışarı atar.

Dışarıdaki hava sıcaklığı 37 dereceyken içeriyi 24 derece yapmak isterseniz klima 13 derecelik farkı kapatmaya çalışır ama 19 dereceye düşürürseniz bu sefer 18 derecelik bir farkı kapatmak zorunda kalacaktır. Dışarıdaki sıcaklık ile hedeflenen sıcaklık arasında ne kadar fark olursa ısı transferi de o kadar zorlaşır. Klima, o dereceyi düşürebilmek için çok daha fazla enerji harcamak zorunda kalır.

Diğer yandan oda koşulları da büyük öneme sahiptir. Odada ısı yalıtımının olmaması, kapı veya pencerelerin açık tutulması, klimanın sürekli yüksek performansta çalışmasına yol açar. Bunun sebebi, dışarıdaki sıcaklığın sürekli içeri sızmasıdır. Klima içeriyi tam soğutmuşken gelen sıcaklık dolayısıyla odanın sıcaklık seviyesinde yine artış olur ve klima bir tür döngüye girer.

Zaten Inverter teknolojisi de tam olarak bu noktada devreden çıkıyor. Oda istenen sıcaklığa bir türlü gelemediği için hedeflenen sıcaklık değerini koruyamıyor. Klima sürekli olarak tam performans sergiliyor. Doğal olarak ne tam anlamıyla istediğiniz o serinliğe kavuşabiliyorsunuz ne de enerji tasarrufu yapabiliyorsunuz.

Klima Ne Kadar Elektrik Yakar?

Birçok klimanın yan tarafında teknik verilerin yer aldığı etiket yer alır. Burada genellikle W cinsinden değere yer verilir ama bu değer genellikle ilk açılıştaki maksimum gücüdür. Inverter klimalar, oda soğuduktan sonra bu değerin neredeyse yarısı kadar elektrik harcar. 1.2 kW değerini görüyorsanız saatlik tüketimi ortalama 0.6 kW gibi düşünülebilir.

Bu size fazla kafa karıştırıcı geldiyse daha basit bir çözüm yolumuz var. Klimanız eğer Inverter teknolojisine sahip ve yüksek enerji sınıfına tabi ise ideal oda sıcaklığına ulaştıktan sonra genellikle saatlik şu kadar elektrik tüketir:

9.000 BTU: Saatte ortalama 0.4 kW

Saatte ortalama 0.4 kW 12.000 BTU: Saatte ortalama: 0.6 kW

Saatte ortalama: 0.6 kW 18.000 BTU: Saatte ortalama 0.9 kW

Saatte ortalama 0.9 kW 24.000 BTU: Saatte ortalama 1.2 kW

Saatlik tüketim değerini bulduğumuza göre geriye formülü uygulamak kalıyor: Saatlik ortalama tüketim x günlük çalışma saati x 30 (Gün Sayısı).

Daha kolay anlaşılması için gelin, 12.000 BTU kapasiteli A++ Inverter klimamızın olduğunu varsaydığımız bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bu tür bir klimanın saatlik tüketimi 0.6 kW olur. Günde 10 saat çalıştırıyorsak 6 kWh (0,6 x 10) günlük tüketimimiz, aylık tüketimimiz ise 180 kWh (6 x 30) olur. Peki, bunun bize faturadaki yansıması ne olur diye merak ediyorsanız onu da hemen açıklayalım.

Klimanın Aylık Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Bilindiği üzere Türkiye'de şu an kademeli tarife sistemi uygulanıyor. Ayda toplam 240 kWh'a kadar elektrik tüketen evler, düşük kademe tarifesi üzerinden faturalandırılıyor. Evde sadece enerji sınıfı yüksek buzdolabı ile televizyon gibi eşyalar çalışıyorsa bu gruptasınız ve 1 kWh elektrik yaklaşık 2,47 TL'ye denk geliyor.

Aylık tüketiminiz 240 kWh sınırını geçiyorsa yüksek kademe tarifesi üzerinden faturalandırma yapılıyor. Bu durumda 240 kWh üstü her bir değer için tutar artıyor. Her 1 kWh için 3,68 TL'lik fiyat devreye giriyor. Yaz aylarında klimanın çalıştığı bir evde aylık 240 kWh sınırını aşmak neredeyse kesin hâle geliyor. Bunu göz önünde bulundurarak biz 240 kWh üstü faturalandırmayı baz alacağız ve az önceki örnekten devam edeceğiz. 3,68 TL'lik fiyatlandırma üzerinden sadece klimanın aylık tüketeceği ortalama elektrik maliyeti yaklaşık 662 TL olacaktır.

Inverter Teknolojisi Olmayan Klimaların Aylık Maliyeti Nedir?

Öncelikle tüketilen gücü öğrenelim. Inverter teknolojisi içermeyen eski tip klimalarda genellikle güç tüketimi şu şekildedir:

9.000 BTU: Saatte ortalama 0.7 kW

Saatte ortalama 0.7 kW 12.000 BTU: Saatte ortalama 1.0 kW

Saatte ortalama 1.0 kW 18.000 BTU: Saatte ortalama 1.5 kW

Saatte ortalama 1.5 kW 24.000 BTU: Saatte ortalama 2.0 kW

Bundan sonrası için mantık değişmiyor. Biz yine aynı formülü uygulayacağız. Hatırlarsanız klima çalışan evlerde aylık 240 kWh sınırının aşılmasının kolay olduğunu belirtmiştik. Bu sebeple yine aynı formülü uygulayacağız. Örneğimiz yine 12.000 BTU kapasiteli, yüksek enerji sınıfına sahip bir klima olsun. Bu durumda bizim saatlik güç tüketimimiz 1.0 kW olacaktır. İşte bu varsayımlar üzerinden birkaç örnek:

Günde 2 saat kullanım: 1.0 x 2 x 110.4 (Buradaki sayı 3,68 x 30 hesaplamasından geliyor, yukarıdakine kıyasla daha pratik bir yol) = 220.80 TL

1.0 x 2 x 110.4 (Buradaki sayı 3,68 x 30 hesaplamasından geliyor, yukarıdakine kıyasla daha pratik bir yol) = 220.80 TL Günde 4 saat kullanım: 1.0 x 4 x 110.4 = 441.60 TL

1.0 x 4 x 110.4 = 441.60 TL Günde 6 saat kullanım: 1.0 x 6 x 110.4 = 662.40 TL

1.0 x 6 x 110.4 = 662.40 TL Günde 8 saat kullanım: 1.0 x 8 x 110.4 = 883.20 TL

1.0 x 8 x 110.4 = 883.20 TL Günde 10 saat kullanım: 1.0 x 10 x 110.4 = 1.104,00 TL

1.0 x 10 x 110.4 = 1.104,00 TL Günde 12 saat kullanım: 1.0 x 12 x 110.4 = 1.324,80 TL

1.0 x 12 x 110.4 = 1.324,80 TL Günde 14 saat kullanım: 1.0 x 14 x 110.4 = 1.545,60 TL

1.0 x 14 x 110.4 = 1.545,60 TL Günde 16 saat kullanım: 1.0 x 16 x 110.4 = 1.766,40 TL

1.0 x 16 x 110.4 = 1.766,40 TL Günde 18 saat kullanım: 1.0 x 18 x 110.4 = 1.987,20 TL

1.0 x 18 x 110.4 = 1.987,20 TL Günde 20 saat kullanım: 1.0 x 20 x 110.4 = 2.208,00 TL

1.0 x 20 x 110.4 = 2.208,00 TL Günde 22 saat kullanım: 1.0 x 22 x 110.4 = 2.428,80 TL

1.0 x 22 x 110.4 = 2.428,80 TL Günde 24 saat kullanım: 1.0 x 24 x 110.4 = 2.649,60 TL

Elbette ki bu hesaplamalar iyimser bakış açısıyla yapıldı. Her klima yüksek enerji sınıfına tabi değil. O yüzden tüketilen güç de artabilir. Siz hesaplamanızı yaparken kendi kullandığınız klimayı baz almalısınız. Unutmayın, klima kapasitesi ve enerji sınıfı kilit unsurlar. Bunları öğrendikten sonra -ki çoğu klimanın yan tarafında yer alır- siz de aylık tüketilen güç miktarını ve size olan maliyetini bu şekilde öğrenebilirsiniz.

Klimanın Daha Az Elektrik Tüketmesi İçin Neler Yapılabilir?

Klimanızın aylık elektrik tüketimini azaltmak ve faturanızın cep yakmasını engellemek için atabileceğiniz birkaç etkili adım bulunuyor. Bunları dikkate almakta kesinlikle fayda var. Ayın sonuna doğru yaklaşırken çok ciddi fark yaratma potansiyeli taşıyor.

1. İdeal sıcaklık sınırını aşmayın.

Ne olursa olsun, ideal sıcaklık sınırının üzerine çıkmayın. Eve gelir gelmez odanın hızlı soğuması için direkt 17-18 dereceye alma alışkanlığına sahipseniz bunu hemen bırakın. Düşük derece, odanın daha hızlı soğumasını sağlamaz. Aksine, dışarıdaki sıcaklık değeri ile belirlediğiniz değer arasında çok büyük fark olduğu için daha çok güç tüketir. Dereceyi ne kadar artırırsanız faturanıza olan olumsuz yansıması da o kadar azalır.

2. Fan hızını otomatik moda alın.

Klimanın fan hızını sürekli olarak en yüksekte tutmak, elektrik tüketimi açısından yapılabilecek en kötü şeylerden biridir. Bunun yerine otomatik moda atın. Inverter klima kullanıyorsanız oda sıcaklığına göre fan hızını kendisi en verimli şekilde ayarlayacaktır. Böylelikle ayın sonuna doğru fatura konusunda da endişeleriniz olmaz.

3. Filtre temizliğini unutmayın.

Filtre temizliğini çoğu kişi ihmal eder eder ama biz kesinlikle atlanmasını önermiyoruz. Tozla dolu filtreler, klimanın havayı çekmesini çok zorlaştırır. Odanın soğuması için normalde olduğundan çok daha fazla güç harcanmaya başlanır. Filtreleri temizlemek için en ideal süre iki haftadır ama aşırı tozlanma sorunu varsa biraz daha erken temizleyebilirsiniz. Tabii, günaşırı temizlikten bahsetmiyoruz. İdeal olanın biraz altında temizlik sıklığı yeterli olacaktır.

Editörün Yorumu

Çoğu kişi, klima ile ilgili ne tür değişiklik yapılırsa yapılsın, elektrik tüketimi ve faturada hiçbir değişiklik olmayacağını düşünür ve bu sebeple tamamen istediği gibi çalıştırır. Açıkçası ben bunun büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Bu rehberde yer verdiğim hesaplamalarla aylık güç tüketiminizi ve ortalama maliyeti bulup buna göre önlemler alırsanız elektrik faturası ile ilgili endişeleriniz de ortadan kalkar. O yüzden ben hem bu önerileri dikkate almanızı hem de kendi hesaplamanızı yapmanızı öneriyorum.