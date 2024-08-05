2024 Yılı Engelli Araç Limiti Ne Kadar? ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?

Belirli engel derecesine sahip olan ve bazı kriterleri karşılayan kişiler, ÖTV muafiyetli araç sahibi olma hakkından yararlanabiliyor. Bu arabalar için her yıl belirli bir limit belirleniyor. Peki, 2024 yılında engelli araç limiti ne kadar oldu?

Motor silindir hacmi ve vergisiz satış tutarına göre ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranı değişiklik gösteriyor. Engelli vatandaşlar, ÖTV'siz araba satın alma hakkı sayesinde daha uygun fiyat karşılığında otomobil sahibi olabiliyor.

2024 Engelli Araç Limiti Ne Kadar Oldu?

2024 yılında ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobil limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak açıklandı. Bu miktar, 2023 yılında 450 bin 500 TL'den 1 milyon 4 bin 200 TL'ye çıkarılmıştı.

ÖTV Muafiyeti Nedir? Kimler Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların ve şehit yakınlarının yararlanabildiği bir haktır. %90 ve üzeri engele sahip kişiler, ÖTV muafiyetli araba alımı hakkından faydalanabiliyor. %40 ile %89 arasında engeli bulunan kişiler ise %26,3 oranında ÖTV indirimine sahip olabiliyor.

Şehitlerin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere ÖTV muafiyeti sağlanıyor.

%90 ve üzeri engeli olan gazilerin ÖTV muafiyetinden faydalanarak aldıkları araçlar MTV’den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaf tutuluyor.

ÖTV Muafiyetli Araç Nasıl Alınır?

Engelli raporunda "otomatik vites araç kullanabilir" veya "tertibatla araç kullanabilir" ifadelerinin yer aldığı kişiler, kendileri için ÖTV muafiyetli otomobil satın alabiliyor. Engelli raporunda "ağır engelli" ifadesinin yer aldığı kişiler de bu haktan yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sürücü kursunda eğitim alıp yazılı ve direksiyon sınavlarını başarıyla tamamlayarak ehliyet alabiliyor. Vatandaşlar, engel durumlarına göre hazırlanmış otomobil ile direksiyon sınavına giriyor. Peki, ÖTV muafiyetli araç nasıl alınır?

Bu haktan yararlanabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında engelli raporuna sahip olmak, arabayı engelli kişi kullanacaksa ehliyete sahip olmak, vekalet ile alım yapılacaksa noter onaylı vekaletnameye sahip olmak yer alıyor.

Engelli Araç Alımı Şartları Neler?

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış engelli raporu

18 yaşından büyük ve zihinsel engeli bulunmayan kişi, kendi başına engelli raporuyla araç alımı gerçekleştirebilir. Bu kişinin yaşı 18'den küçükse velisinin muvafakatname vermesi gerekiyor. 18 yaşından büyük ancak zihinsel engeli varsa vasi kararı şartı mevcut.

%40 ile %89 arasında engel derecesine sahip kişiler için 1 Ocak 2016'dan önce alınmış H sınıfı ehliyet ya da engelli ibaresi içeren yeni tip B sınıfı ehliyet. Ayrıca ehliyetin üzerinde özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresinin bulunması ve otomobili kendi adına tescil ettirmesi.

%90 veya üzeri engel derecesine sahip kişilerde özel tertibatı olmayan arabayı, kişinin eşi, kanuni mümessili ile 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü ya da noter tarafından düzenlenmiş iş akdine bağlı istihdam edilen sürücünün kullanması gerekir.

Satın alınacak arabanın tüm vergiler dahil satış fiyatının 1 milyon 591 bin 220 TL'nin altında olması

ÖTV muafiyeti hakkından yararlanılarak satın alınan otomobilin sıfır olması gerekiyor. Ayrıca bu araçlar 5 yıl boyunca başka bir kişiye satılamıyor.

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?

Türkiye'de satılan otomobillerin vergisiz satış fiyatına ilk olarak ÖTV dahil ediliyor. ÖTV oranları motor hacmine ve vergisiz satış miktarına göre değişiklik gösteriyor. Bu oranlar şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi Vergisiz Satış Fiyatı ÖTV Oranı 1600 cc'ye kadar 184 bin TL’ye kadar %45 1600 cc'ye kadar 184 bin TL ile 220 bin TL arası %50 1600 cc'ye kadar 220 bin TL ile 250 bin TL arası %60 1600 cc'ye kadar 250 bin TL ile 280 bin TL arası %70 1600 cc'ye kadar 280 bin TL ve üzeri %80 1600-2000 cc arası 170.000 TL'ye kadar %130 1600-2000 cc arası 170.000 TL üzeri %150 2000 cc ve üzeri Satış tutarında sınır yok %220

Örneğin 1600 cc'den küçük motor silindir hacmini içeren, 200 bin TL vergisiz satış fiyatına sahip otomobilden %50 oranında ÖTV alınıyor. Bu vergiyi dahil ettiğimizde aracın fiyatı 300 bin TL oluyor. ÖTV'den sonra %20 oranında KDV de eklenerek ücret 360 bin TL'ye çıkıyor.

ÖTV muafiyetli araba alımı sürecinde ise vergisiz satış fiyatına yalnızca KDV ekleniyor. 200 bin TL vergisiz satış fiyatına sahip otomobilin nihai ücreti, ÖTV muafiyeti ile 240 bin TL oluyor. Bu haktan yararlanabilmek için satış ücretinin, belirlenen limitten yüksek olmaması gerektiğini belirtelim.

2024 yılında belirlenen limite göre alınabilecek engelli otomobil modellerinin bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz. ÖTV muafiyeti hakkından yararlanılabilecek arabaların bunlarla sınırlı olmadığının altını çizelim.

Toyota Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S : Tüm vergiler dahil 1.346.500 TL

: Tüm vergiler dahil 1.346.500 TL Yeni Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream e-CVT : Tüm vergiler dahil 1.537.500 TL

: Tüm vergiler dahil 1.537.500 TL Yeni Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT : Tüm vergiler dahil 1.295.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.295.000 TL Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T: Tüm vergiler dahil 1.195.000 TL

Fiat Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

Yeni Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP : Tüm vergiler dahil 1.007.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.007.900 TL Yeni Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP : Tüm vergiler dahil 1.062.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.062.900 TL Yeni Egea Cross Wagon Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT : Tüm vergiler dahil 1.438.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.438.900 TL Panda City 1.0 70 HP Hybrid : Tüm vergiler dahil 840.900 TL

: Tüm vergiler dahil 840.900 TL 500 HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid : Tüm vergiler dahil 1.007.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.007.900 TL 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 : Tüm vergiler dahil 1.527.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.527.900 TL 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh: Tüm vergiler dahil 1.435.900 TL

Hyundai Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

i10 1.0 MPI 67 PS Jump : Tüm vergiler dahil 905.000 TL

: Tüm vergiler dahil 905.000 TL i20 1.2 MPI 84 PS Jump : Tüm vergiler dahil 985.000 TL

: Tüm vergiler dahil 985.000 TL Yeni Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump : Tüm vergiler dahil 1.115.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.115.000 TL Kona Elektrik Advance 115 kW: 1.399.000 TL

Renault Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

Yeni Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp : Tüm vergiler dahil 1.184.900 TL

: Tüm vergiler dahil 1.184.900 TL Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg : Tüm vergiler dahil 1.011.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.011.000 TL Yeni Duster Evolution Eco-G 100 hp : 1.249.000 TL

: 1.249.000 TL Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.517.900 TL

Volkswagen Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

Polo Polo 1.0 80 PS Manuel : Tüm vergiler dahil 1.154.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.154.000 TL Yeni T-Cross 1.0 TSI 115 PS Manuel : Tüm vergiler dahil 1.553.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.553.000 TL Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel : Tüm vergiler dahil 1.477.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.477.000 TL Yeni Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel: 1.481.000 TL

Peugeot Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 : Tüm vergiler dahil 1.223.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.223.000 TL Yeni E-208 GT 100kW : Tüm vergiler dahil 1.370.000 TL

: Tüm vergiler dahil 1.370.000 TL 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: Tüm vergiler dahil 1.524.000 TL

Skoda Engelli Araç Modelleri Listesi - 2024

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG : 1.329.900 TL

: 1.329.900 TL Yeni Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG : 1.469.900 TL

: 1.469.900 TL Octavia Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG : 1.544.900 TL

: 1.544.900 TL Yeni Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.569.900 TL

2024 yılı için belirlenen engelli araç limiti hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.