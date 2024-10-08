Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS, PC için ücretsiz VPN programı.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warp VPN 1.1.1.1, Windows PC’ler için ücretsiz VPN programı. Cloudflare tarafından geliştirilen ücretsiz VPN uygulaması 1.1.1.1, Android ve iOS’in ardından Windows için indirilebilir. Bilgisayarınız için ücretsiz VPN servisi arıyorsanız, Clooudflare Warp VPN’i tavsiye ederim.

Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 Özellikleri

Ücretsiz,

Windows, Android ve iOS sürüm,

Basit kullanım,

Sade tasarım,

Hızlı ve pratik,

Tek dokunuşla konumu değiştirme,

Farkllı konumlar,

Cloudflare Warp VPN İndir

Google Play’de ve App Store’da ücretsiz VPN uygulamaları arasında en çok indirilenler arasında olan Warp VPN 1.1.1.1 şimdi Windows için de indirilebilir. Masaüstü PC için beta aşamasında indirilmeye açılan Warp VPN 1.1.1.1, Windows 10 64-bit 1909 ve daha yeni güncelleme almış bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Warp VPN Windows sürümü de mobil sürüm kadar kolay kullanımlı. Tek dokunuşla VPN bağlantısını etkinleştirip, sınırsız, hızlı VPN bağlantısının keyfini sürüyorsunuz. Windows, Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 basit yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanabilirler.

Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 Nasıl Kurulur?

Ücretsiz VPN programı Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1’i Windows PC’nize şu adımları izleyerek sorunsuzca kurabilirsiniz:

Yukarıdaki indir butonuna tıklayarak Warp VPN Windows istemcisini bilgisayarınıza indirin.

İndirilenler klasörüne gidip Cloudflare_1.1.1.1_Release-x64.msi dosyasına çift tıklayın.

Yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayın. Yüklemeden sonra uygulama otomatik olarak başlayacak ve sistem tepsisinde yerini alacaktır.

Not: Windows Smartscreen: Yükleyiciyi indirdiğinizde ve/veya çalıştırmayı denediğinizdee tarayıcınızdan ve/veya Windows’tan bir bildirim alabilirsiniz. Tarayıcı pencerenizin altında, indirmenin zararlı olabileceğine dair bir uyarı görürseniz üç noktaya tıklayın ve tut deyin. Sakla’ya tıkladığınızda tekrar sorulacak, Daha fazla göster’i tıklayın. Dosyayı kaydetmek için “Yine de sakla”ya tıklayın. .Msi dosyasını çalıştırmak için indirilenler klasörüne gittiğinizde dosya hakkında yeniden uyarılacaksınız. Daha Fazla Bilgi’ye tıklayın. Son olarak, Yine de Çalıştır butonu karşınıza çıkacak.

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