Warp VPN - 1.1.1.1
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28,005
- DOSYA BOYUTU 115 MB
- Üretici Cloudflare
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Warp VPN - 1.1.1.1 - Cloudflare DNS, PC için ücretsiz VPN programı.
Warp VPN 1.1.1.1, Windows PC’ler için ücretsiz VPN programı. Cloudflare tarafından geliştirilen ücretsiz VPN uygulaması 1.1.1.1, Android ve iOS’in ardından Windows için indirilebilir. Bilgisayarınız için ücretsiz VPN servisi arıyorsanız, Clooudflare Warp VPN’i tavsiye ederim.
Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 Özellikleri
- Ücretsiz,
- Windows, Android ve iOS sürüm,
- Basit kullanım,
- Sade tasarım,
- Hızlı ve pratik,
- Tek dokunuşla konumu değiştirme,
- Farkllı konumlar,
Cloudflare Warp VPN İndir
Google Play’de ve App Store’da ücretsiz VPN uygulamaları arasında en çok indirilenler arasında olan Warp VPN 1.1.1.1 şimdi Windows için de indirilebilir. Masaüstü PC için beta aşamasında indirilmeye açılan Warp VPN 1.1.1.1, Windows 10 64-bit 1909 ve daha yeni güncelleme almış bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Warp VPN Windows sürümü de mobil sürüm kadar kolay kullanımlı. Tek dokunuşla VPN bağlantısını etkinleştirip, sınırsız, hızlı VPN bağlantısının keyfini sürüyorsunuz. Windows, Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak yayınlanan Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 basit yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanabilirler.
Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1 Nasıl Kurulur?
Ücretsiz VPN programı Cloudflare Warp VPN 1.1.1.1’i Windows PC’nize şu adımları izleyerek sorunsuzca kurabilirsiniz:
- Yukarıdaki indir butonuna tıklayarak Warp VPN Windows istemcisini bilgisayarınıza indirin.
- İndirilenler klasörüne gidip Cloudflare_1.1.1.1_Release-x64.msi dosyasına çift tıklayın.
- Yönergeleri takip ederek kurulumu tamamlayın. Yüklemeden sonra uygulama otomatik olarak başlayacak ve sistem tepsisinde yerini alacaktır.
Not: Windows Smartscreen: Yükleyiciyi indirdiğinizde ve/veya çalıştırmayı denediğinizdee tarayıcınızdan ve/veya Windows’tan bir bildirim alabilirsiniz. Tarayıcı pencerenizin altında, indirmenin zararlı olabileceğine dair bir uyarı görürseniz üç noktaya tıklayın ve tut deyin. Sakla’ya tıkladığınızda tekrar sorulacak, Daha fazla göster’i tıklayın. Dosyayı kaydetmek için “Yine de sakla”ya tıklayın. .Msi dosyasını çalıştırmak için indirilenler klasörüne gittiğinizde dosya hakkında yeniden uyarılacaksınız. Daha Fazla Bilgi’ye tıklayın. Son olarak, Yine de Çalıştır butonu karşınıza çıkacak.
Warp VPN - 1.1.1.1
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,941
- DOSYA BOYUTU 7 MB
- Üretici Cloudflare
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Warp VPN - 1.1.1.1 Android İçin popüler VPN Uygulaması.
Cloudflare tarafından geliştirilen Warp VPN 1.1.1.1 VPN aracı ile internet üzerinde hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde gezebilirsiiz. Hiç kimse internette ne yaptığınızı bilmeyecek ve her zaman, her yerde güvenli bir şekilde anonim olarak internete bağlanabileceksiniz.
Warp VPN APK İndir
1.1.1.1 VPN sistemi sayesinde güvenli bir bağlantı kullanarak, hiç kimsenin DNS sorgularınızı gözetlemesine izin vermeyin. İnternet üzerinde rahatça dolaşabileceğiniz bu uygulamanın henüz veri kullanım limiti bulunmuyor. Yani istediğiniz kadar VPN'den faydalanabilir ve herhangi bir yükseltme yapmayabilirsiniz.
İnternet üzerinde bazı VPN hizmetleri verilerinizi satmak için DNS sorgularınızı kullanabilir. Ancak çift katmanlı gizliliği sayesinde 1.1.1.1 üzerinde verileriniz reklam için kullanmaz. Hemen indirin ve internette rahatça gezin!
Warp VPN - 1.1.1.1
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,471
- DOSYA BOYUTU 7 MB
- Üretici Cloudflare
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Hızlı ve güvenilir VPN ile internette rahatça gezinin.
Cloudflare tarafından geliştirilen 1.1.1.1:Cloudflare DNS ile internet üzerinde hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde gezebilirsiiz. Hiç kimse internette ne yaptığınızı bilmeyecek ve her zaman, her yerde güvenli bir şekilde anonim olarak internete bağlanabileceksiniz.
Normal VPN sistemlerinden farklı olarak daha hızlı ve daha güvenilir olduğunu söyleyen uygulama, global ağ kullanarak interneti çok daha hızlı hale getiriyor. Yüzde 28 oranında daha hızlı olmasıyla dikkat çeken 1.1.1.1:Cloudflare DNS'in tek dokunuşla aktif edilebilmesi de kullanımı kolaylaştırıyor.
Ayrıca uygulama içi satın alımın bulunmadığı 1.1.1.1:Cloudflare DNS'i kullanmak ömür boyu ücretsiz. Yani aylık belli kotalar koyarak kullanımı sınırlamayan sisteminin verilerinizi satmadığını veya reklam olarak kullanmadığını belirtmek gerekiyor.