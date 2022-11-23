Her Türlü Tehdide Karşı Gelişmiş Koruma: ESET Internet Security

Gelişmiş özellikler sunması ve başarılı bir arayüze sahip olması nedeniyle dikkat çeken ESET Internet Security yazılımı üst düzey güvenlik sağlıyor. Peki, ESET Internet Security neler sunuyor? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

İnternetin yaygınlaşması ile beraber siber saldırıların sayısında artış gerçekleşti. Bilgisayar korsanları, çeşitli yöntemler kullanarak kullanıcıların bilgilerini çalmaya, kart bilgilerini ele geçirmeye ve bilgisayarlarını izlemeye çalışıyor. Dolayısıyla dijital dünyada kullanıcılar açısından büyük bir tehdit bulunuyor.

Çevrim içi ortamda çeşitli tehditlerin yer alması, insanların dijital güvenlik çözümlerine ihtiyaç duymasına neden oluyor. Bu noktada kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek bir program mevcut.

ESET LiveGrid tarama altyapısının yeni sürümüne sahip olan ESET Internet Security, özel güvenlik duvarı ve antispam modülleri ile beraber bilgisayarınızın güvenliğini üst düzeye çıkarıyor. Güvenlik çözümü, bu işlemleri bilgisayarda kasma ve donma gibi problemlere neden olmadan yapıyor.

Verilerinizi tehlikeye atabilecek her türlü siber saldırı ve kötü amaçlı yazılıma karşı koruyan güvenlik çözümü; virüs, truva atları, casus yazılımlar, solucanlar, kök setleri, reklam yazılımları ve diğer tehditler tarafından gerçekleştirilebilecek sızıntıları sistem performansını düşürmeden önlemek için yapay zekâ kullanıyor.

Kullanıcıların 7 gün 24 saat boyunca güvende kalmasını sağlayan yazılım, daha deneyimli kullanıcılara korumaları detaylı bir şekilde özelleştirebilmeleri için ek seçenekler sunuyor. Güvenlik çözümleri konusunda tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan ESET'in sunduğu yazılımda gelişmiş makine öğrenme teknolojisi de mevcut.

ESET Internet Security Özellikleri

Akıllı Ev

Kişisel güvenlik duvarı

Webcam koruması

Ödeme sistemleri koruması

Hızlı ve hafif

ESET Home

Intel Threat Detection teknolojisi

Microsoft Windows 11, 10 ve ARM desteği

Kaba kuvvet saldırı (brute-force attack) koruması

Yukarıda ESET tarafından sunulan güvenlik çözümünün sunduğu en önemli avantajlardan yalnızca bir kısmı yer alıyor. Bu avantajların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Akıllı Ev

ESET Internet Security, akıllı ev cihazlarının ve internet ağının güvende kalmasını mümkün hâle getiriyor. Bu sayede dijital güvenlik konusunda herhangi bir endişe yaşamadan internet üzerinden alışveriş yapabilmenize, bankacılık işlemlerini gerçekleştirmenize ve sevdikleriniz ile iletişim kurabilmenize olanak tanıyor.

Kişisel Güvenlik Duvarı

Çok başarılı bir yazılım olan ESET Internet Security'de kişisel güvenlik duvarı özelliği de bulunuyor. Program bu sayede sisteme yetkisiz erişimi ve kişisel verilerinizin yanlış bir şekilde kullanılmasını önleyerek üst düzey güvenlik sunuyor.

Webcam Koruması

Programda yer alan webcam koruması, bilgisayarınızda çalışan bütün hizmet ve uygulamaların kamera erişim isteklerini sürekli olarak kontrol ediyor. Kameraya beklenmedik bir erişim olduğu takdirde uyarı veriyor. Böylelikle bu hizmetleri veya uygulamaları engelleyebiliyorsunuz.

Ödeme Sistemleri Koruması

Yazılımda güvenliği üst düzeye çıkaran bir diğer özellik ise ödeme sistemleri korumasıdır. Güvenli bir şekilde çevrim içi ödeme yapabilmenize olanak tanıyan özellik, desteklenen herhangi bir tarayıcıyı varsayılan olarak güvenli modda çalıştırabileceğiniz özel bir güvenli tarayıcıya sahip.

İnternet bankacılığı işlemlerini gerçekleştirirken ve web tabanlı kripto cüzdanlarınıza erişirken sizi otomatik olarak koruyor. Yazılım ayrıca işlemlerin daha güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için klavye ve tarayıcı arasındaki iletişimleri şifreliyor ve bu özelliği halka açık Wi-Fi ağlarında kullanırken size bir uyarı gönderiyor.

Tuş kaydedicilere karşı koruyan program uyumlu tarayıcılar için SecureAllBrowsers isimli modu otomatik olarak aktif hâle getiriyor.

Hızlı ve Hafif

Son derece hızlı bir program olan ESET Internet Security, sistemi yormayacak şekilde çalışıyor. Böylelikle yazılım hem arka planda çalışırken hem de bazı işlemleri gerçekleştirirken bilgisayarın kasma ve donma sorunları yaşamasına sebep olmuyor.

ESET Home

ESET HOME, tüm ESET lisanslarınızı yönetmenize yani önemli lisans detaylarını yenilemenize, yükseltmesine ve dahasına imkân tanıyor. Android ve iOS cihazlar için geliştirilen aynı adlı bir uygulama da bulunuyor.

Uygulama sayesinde korumalı cihazların güvenlik durumuna istediğiniz zaman erişebilir, önemli güvenlik ve lisans bildirimleri alabilir, lisans anahtarınızı ya da kullanıcı adınızı yazmadan herhangi bir Windows cihazı için güvenlik yazımı yükleyebilirsiniz. Uygulama üzerinden ayrıca lisans ekleyebilir, yönetebilir, ailenizle ya da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Intel Threat Detection teknolojisi

Yazılımda Intel'in donanım tabanlı fidye yazılımı tespit etme teknolojisi Intel Threat Detection bulunuyor. Bazı fidye yazılımları bellekte tespit edilmekten kaçınmaya çalışabiliyor. Güvenlik çzöümü, Intel Threat Detection teknolojisi sayesinde bu yazılımları gün yüzüne çıkarıyor.

Söz konusu özellik ayrıca sıfır gün varyantları, ikili gizleme, sanal makinede gizleme ve dosyasız saldırılar gibi gelişmiş kaçınma yöntemlerini uygulayan tehditlerin bulunmasına yardımcı olabilmek için Intel TDT makine öğrenimi modellerinin kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Microsoft Windows 11 ve Windows 10 on ARM Desteği

Maksimum korumayı sistem kaynaklarını minimum düzeyde kullanarak gerçekleştiren ESET Internet Security, Windows 11 ve Windows 10 on ARM desteğine de sahip. Yazılımın ayrıca macOS ve Android sürümlerinin de bulunduğunu belirtelim.

Kaba Kuvvet Saldırı (Brute-Force Attack) Koruması

Brute-force attack korumasına da sahip olan güvenlik çözümü, bu sayede kaba kuvvet saldırılarını engelliyor. Bu özellik, hesap güvenliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı oluyor.

Editörün Yorumu

ESET Internet Security, sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde kullanıcıların güvenli bir şekilde çevrim içi alışveriş yapabilmesine, internette gezinebilmesine ve bankacılık işlemlerini yapabilmesine imkân tanıyor.

Kaba kuvvet saldırılarını engelleyen yazılımda yer alan Intel Threat Detection teknolojisi ise bellekte tespit edilmekten kaçınmaya çalışan fidye yazılımlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Üst düzey koruma sağlarken minimum kaynak harcayan yazılım, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılarken sistemi yormuyor. Bu da performans konusunda problem yaşanmamasını sağlıyor.

Eğer dijital dünyada yer alan tehditlerden korunmak ve başarılı güvenlik çözümünün neler sunduğuna yakından göz atmak istiyorsanız ESET Internet Security indirme sayfası üzerinden programı indirebilir ve 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Programı beğenirseniz diyseniz ESET Internet Security satın alma sayfasından ihtiyacınıza en uygun abonelik planını seçebilirsiniz. Böylelikle bilgisayarınızı her türlü tehdide karşı koruyabilir ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.