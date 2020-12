Google, belirlenen bir süre içerisinde aktif olmayan kullanıcıların ve hesapların verilerini otomatik olarak temizlemeye hazırlanıyor. Kullanım şartlarında da belirtilen bu uygulamanın temelde kullanıcı gizliliğine yönelik önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Peki ama eski Google hesaplarındaki veriler ne zaman silinir?

Google Eski Hesaplardaki Verileri Temizliyor mu?

Drive, Gmail ya da Fotoğraflar fark etmeksizin Google'ın bulut tabanlı servislerindeki verileriniz belirli bir süre aktif olmazsanız otomatik olarak temizlenecektir. Asıl konuya geçmeden önce bu temizliğin hangi amaçlarla yapıldığına göz atmamız daha doğru olacak:

1- Kişisel verilerin gizliliğini koruyabilmek.

2- Artık kullanılmayan dosyaların sunucuda yarattığı yükleri önlemek.

Bu noktada endişeye kapılmanıza gerek yok çünkü etkin olmayan hesaplar için belirlenen sonlandırma süreleri gerçekten de cömert. Yani her gün, her hafta ve hatta her ay oturum açmanıza gerek yok. Hemen aşağıda süre sınırlandırmaları hakkındaki detayları görebilirsiniz.

Google Verileri Ne Zaman Silinir?

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulanacak yeni politikalar doğrultusunda etkin olmayan hesapların temizlenmesinde farklı politikalar uygulanacak. Eğer bu iki koşulu tamamlıyorsanız, verileriniz belirlenen sürenin ardından otomatik olarak temizlenecek:

1- Hesabınız iki yıl içerisinde bir defa dahi aktif olmadıysa.

2- Bu iki yıllık süre boyunca depolama sınırını aştıysanız.

Söz konusu iki yıllık süre 1 Haziran 2021 tarihinden sonra başlayacak ve haliyle verilerin silinmesi de 2023 yılından itibaren gerçekleşecek. Google bu silinmenin öncesinde, eğer varsa, ilişkili diğer e-posta adresinize uyarı göndereceğinin de altını çiziyor.

Google Hesabını Etkin Tutmak için Ne Yapmalısınız?

Hesabınızın devre dışı kalmasını önlemek adına yapmanız gerekenler oldukça basit. O hesabı gündelik hayatınızda kullanmıyorsanız dahi birkaç aylık periyotlar halinde Gmail'e girmeniz, Drive'a göz atmanız ve hatta sadece oturum açmanız bile yeterli. Yani servislerde herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Yalnızca oturum açmalısınız.

Unutmayın, bu politikalar Google hesabını ara sıra ziyaret edenler için oluşturulmuş politikalar değil. Alınan bu kararlar daha ziyade hesabını artık terk etmiş kullanıcıları hedefliyor.

Peki siz Google'ın bu yeni politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir süre sonra verilerin temizlenmesi doğru bir uygulama mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.