Eski ve Yeni iPhone Modelleri Karşı Karşıya!

Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtımını yaptığı yeni iPhone 11 serisi, teknik özellikleri ve tasarımları ile oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Sizler için yeni iPhone serisini, eski iPhone serisi ile teknik yönlerden kıyasladık.
iPhone XR'ın yerine gelen iPhone 11, iPhone XS'in yerine gelen iPhone 11 Pro ve iPhone XS Max'in yerine gelen iPhone 11 Pro Max, şirketin yeni dönemdeki satış stratejisine yön verecek. Peki bu modeller arasında ne gibi farklar bulunuyor, önceki modeller tercih edilebilir mi yoksa yükseltmek mantıklı mı? Eski ve yeni iPhone modellerini kıyaslayan tabloya göz atalım:
|Apple iPhone XR
|Apple iPhone XS
|Apple iPhone XS Max
|Apple iPhone 11
|Apple iPhone 11 Pro
|Apple iPhone 11 Pro Max
|Apple A12
|Apple A12
|Apple A12
|Apple A13
|Apple A13
|Apple A13
|64 / 128 GB
|64 / 256 / 512 GB
|64 / 256 / 512 GB
|64 / 128 / 256 GB
|128 / 256 / 512 GB
|128 / 256 / 512 GB
|3 GB RAM
|4 GB RAM
|4 GB RAM
|4 GB RAM
|6 GB RAM
|6 GB RAM
|6.1 inç - HD+ - 324 ppi - IPS LCD
|5.8 inç - FHD+ - 458 ppi - OLED
|6.5 inç - FHD+ - 458 ppi - OLED
|6.1 inç - HD+ - 326 ppi - IPS LCD
|5.8 inç - FHD+ - 458 ppi - OLED
|6.5 inç - FHD+ - 458 ppi- OLED
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera
12 MP f/1.8
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera (ikili)
12 MP f/1.8 Ana Kamera
12 MP f/2.4 Telefoto
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera (ikili)
12 MP f/1.8 Ana Kamera
12 MP f/2.4 Telefoto
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera (ikili)
12 MP f/1.8 Ana Kamera
12 MP f/2.4 Telefoto
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera (üçlü)
12 MP f/1.8 Ana Kamera
12 MP f/2.0 Telefoto 2x Optik Zoom
12 MP f/2.4 Ultra Geniş Açı
|
Ön Kamera : 12 MP
Arka Kamera (üçlü)
12 MP f/1.8 Ana Kamera
12 MP f/2.0 Telefoto 2x Optik Zoom
12 MP f/2.4 Ultra Geniş Açı
|IP67 / Face ID
|IP68 / Face ID
|IP68 / Face ID
|IP68 / Face ID
|IP68 / Face ID
|IP68 / Face ID
|4G / WİFi 5 / NFC / Bluetooth 5
|4G / WİFi 5 / NFC / Bluetooth 5
|4G / WİFi 5 / NFC / Bluetooth 5
|4G / WİFi 6 / NFC / Bluetooth 5
|4G / WİFi 6 / NFC / Bluetooth 5
|4G / WİFi 6 / NFC / Bluetooth 5
|2.942 mAh
|2.658 mAh
|3.174 mAh
|3.110 mAh
|3.190 mAh
|3.500 mAh
|Beyaz, Siyah, Mavi, Sarı, Mercan, Kırmızı
|Gümüş, Uzay Grisi, Altın
|Gümüş, Uzay Grisi, Altın
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Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mor, Yeşil, Sarı
|Uzay Grisi, Altın, Gümüş, Gece Yeşili
|Uzay Grisi, Altın, Gümüş, Gece Yeşili
|8.3 mm / 194 gram
|7.7 mm / 177 gram
|7.7 mm / 208 gram
|8.3 mm / 194 gram
|8.1 mm / 188 gram
|8.1 mm / 226 gram
|iOS 12
|iOS 12
|iOS 12
|iOS 13
|iOS 13
|iOS 13
|çıkış fiyatı: 749 dolardan başlayan
|çıkış fiyatı: 999 dolardan başlayan
|çıkış fiyatı: 1099 dolardan başlayan
|699 dolardan başlayan fiyatlar
|999 dolardan başlayan fiyatlar
|1099 dolardan başlayan fiyatlar