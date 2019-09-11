Eski ve Yeni iPhone Modelleri Karşı Karşıya!

Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtımını yaptığı yeni iPhone 11 serisi, teknik özellikleri ve tasarımları ile oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Sizler için yeni iPhone serisini, eski iPhone serisi ile teknik yönlerden kıyasladık.

iPhone XR'ın yerine gelen iPhone 11, iPhone XS'in yerine gelen iPhone 11 Pro ve iPhone XS Max'in yerine gelen iPhone 11 Pro Max, şirketin yeni dönemdeki satış stratejisine yön verecek. Peki bu modeller arasında ne gibi farklar bulunuyor, önceki modeller tercih edilebilir mi yoksa yükseltmek mantıklı mı? Eski ve yeni iPhone modellerini kıyaslayan tabloya göz atalım: