Eşyalarınızı Takaslamanın En İyi Yolu: Barty

Hepimizin evi bir zamanlar büyük bir istekle aldığı ancak artık kullanmadığı pek çok ikinci el eşya ile dolu. Peki kullanmadığınız bu eşyaları, ihtiyacınız olan başka ürünlerle değiştirmeye ne dersiniz? Eğer bu fikir size mantıklı geldiyse kişiler arası takas platformu Barty kullanıcılara tam olarak bunu sunuyor.

Barty uygulamasını denemek ve hemen takasa başlamak için bu adrese tıklayarak, uygulamayı indirin!

Kısa bir şekilde Barty, ikinci el eşyaların değerinde ve hızlı bir şekilde el değiştirmesine olanak sunan kişiler arası nakitsiz takas platformudur. Kurulduğu dönemde yalnızca kitaplara odaklanan uygulama, şu anda on sekiz farklı kategoride tüm ürünlerin takaslanabileceği bir platform haline geldi.

Barty Nedir ve Nasıl Çalışır?

Barty, geliştirilen makine öğrenimi temelli algoritma ve uygulama içi sanal kur olan Barty Puan ile birlikte sisteme yüklenen ürünlerin değerlemesini anlık olarak yaparak kullanıcılara çapraz takas imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, platforma yükledikleri ikinci el eşyalarda değer belirleme, marj kaybı ya da uzun süren alıcı bulamama gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıyor.

Peki Barty'i nasıl kullanabilirsiniz?

- Öncelikle sayfanın başında yer alan indirme linkini kullanarak uygulamayı iOS ya da Android cihazınıza indirebilirsiniz.

- Uygulamayı yükledikten sonra platforma kaydolmanız gerekiyor. Ayrıca sistem, yeni kayıtlarda kullanıcılara 60 Barty Puan hediye ediyor.

- Hemen alt tarafta yer alan 'Ürün Ekle' simgesine tıklayarak kullanmadığınız ya da takaslamak istediğiniz eşyayı Barty'e yükleyebilirsiniz.

- Yüklediğiniz ürün, platformda kullanılan algoritma tarafından değerlenir. Kullanıcı ister önerilen değeri isterse de kendi istediği değeri kullanabilir.

- Yüklenilen eşyalar Barty Pazarı içerisinde sergilenir ve diğer kullanıcılar eşyaya teklif gönderir.

- Eğer diğer kullanıcılar tarafından gönderilen teklifi kabul ederseniz anlaşmalı kargo ile birlikte ürünü alıcıya gönderirsiniz.

- Teslim edilen eşyanın ardından anlaşılan Barty Puan değeri, satıcının cüzdanına aktarılır.

- Kullanıcılar bu puanlarla platformda yer alan diğer eşyaları alabilirler.

Barty Puan Nedir?

Barty'de yapılan alışverişlerde nakit değil, Barty Puan kullanılır. Barty Puan'lar akıllı değerleme algoritmasından da yardım alarak ikinci el eşyaların ortalama değerini belirlemeye yardımcı olur ve böylece takaslar, herhangi bir değer kaybı yaşamadan gerçekleşmiş olur.

Eğer satın almak istediğiniz ürün için Barty Puan'ınız yetmiyorsa uygulama içerisinden avantajlı şartlarla Barty Puan satın alabilir ve alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Barty'nin Heyecan Verici Geçmişi

Barty -eski adı Bartme-, geçtiğimiz senenin sonunda kitap kategorisinde hizmet vermeye başlayan ve artık on sekiz farklı kategoride binlerce ürünün takasına imkan sunan bir platformdur. Bugün itibarıyla 11 bin aktif kullanıcıya sahip olan platformda 2 bin 500 üzerinde takasa aracı oldu.

Platformun güncel vizyonu ise döngüsel ekonomide ürünlerin yeniden kullanımını destekleyen c2c - costumer to costumer - ikinci el eşya pazarında küresel nakitsiz alışveriş platformu olmak.