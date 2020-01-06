Facebook Sayfalarının Büyümelerine Yönelik İpuçları

Facebook, birçok pazarlamacı ve küçük işletme sahipleri için hâlen en önemli sosyal ağ konumundadır; hakkında imzalanan bütün olumsuz kampanyalara rağmen hâlâ büyümeye devam etmektedir.

Facebook hâlâ birçok kimse tarafından kullanılmaya devam ediyor, potansiyeler müşterilerle bağlantı kurmak için hâlâ öncelikleriniz arasında yer almalıdır. Bu yazıda, Facebook sayfalarının büyümelerine yönelik ipuçlarını bir arada topluyoruz.

1. Sahte Takipçileri Engellemek

Sahte takipçilerin paylaşımlarınıza herhangi bir katkısı olmaz, bu da nihayetinde gerçek takipçilerin gözünden düşmenize neden olur. Facebook, paylaşımlarınızı takipçilerinizin yaklaşık %6’sına (veya daha azına) gösterdiğinden, ulaştığınız kişilerin daha ilgili olması çok önemlidir.

Facebook’un algoritması, hiç kimsenin gönderileriniz ile ilgilenmediğini (örneğin, sayfanın hepsi sahte takipçiden oluşuyorsa) tespit ederse erişiminiz sadece düşmeye devam edecektir. Bu yüzden bu hatayı yapmamaya gayret göstermeli, sahte takipçileri olabildiğince engellemelisiniz.

2. Kullanıcıların Sayfayı Beğenmesini Sağlayın

Kullanıcılardan biri Facebook sayfanızla etkileşim sağladığında, onu sayfayı beğenmeye davet etmelisiniz. Bu, LinkedIn’e bağlanmak için bir davet göndermekle aynı şey değildir; sayfanızı beğenmeye davet ettiğiniz kişiler, sayfa ile zaten etkileşimde bulundular. Bu nedenle, daveti ne kadar çabuk yaparsanız, başarı şansınız da o kadar yüksek olur.

3. Makalelerin Sonuna Bir Harekete Geçirme İfadesi Ekleyin

Kendi blogunuzda, LinkedIn’in yayın platformunda ya da başka bir yayın platformunda, tüm yayınlarınızın sonuna kullanıcıların harekete geçmesi için bir ifade ekleyin.

Kullanıcılardan sizi dört farklı sosyal ağda takip etmelerini, e-posta ile yayınınıza abone olmalarını ve web sitenizi ziyaret etmelerini istemek yerine Facebook sayfanızı beğenmelerini istemek gibi daha basit, gerçekten yapabileceklerini düşündüğünüz bir şeyi isteyin.

4. Facebook Sayfanızı Farklı Hikayeleri Anlatmak İçin Kullanın

Markaların büyük kısmı, Facebook’u, yönettikleri diğer tüm sosyal medya sayfalarını kullandıkları şekilde kullanıyor. Bir gönderi oluşturuyorlar ve Tampon ya da Hootsuite’de programladıktan hemen sonra gönderiyi tüm sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Kendinize sormanız asıl soru şudur: Twitter, Instagram, Facebook ve LinkedIn’de aynı içeriği yayımlıyorsanız, takipçileriniz neden tüm sosyal ağlarda hesaplarınızı takip etmeli? Elbette ki takipçileriniz sizi bütün sosyal ağlarda takip etmeyecektir, takip etmeleri için kendilerine verebilecek hiçbir nedenleri yoktur.

Sosyal medya sayfalarının başarılı olabilmesi için her sosyal medya sayfası için özel içerikler oluşturulmalıdır. Uzun gönderiler paylaşmak, ilginç görüntüler paylaşmak veya sorular sormak için Facebook’u kullanabilirsiniz. Unutmamalısınız ki insanlar, her yerde aynı mesajları görmekten hoşnut olmazlar.

Son zamanlarda meydana gelen olayların nihayetinde önemli bir Facebook sayfası oluşturabilmek hiç olmadığı kadar zor bir hâle geldi, ancak önemli bir ağ konumunu korumaya devam ediyor ve Facebook’u etkili ve ilginç bir şekilde kullanmanın yolları bitmek bilmiyor. Başarı bolca zaman alacak ve deneme-yanılma sonucu harcanan bolca çaba isteyecektir.