Kitaptan Uyarlanan En İyi 4 Video Oyunu

Kitaptan filme uyarlamaları bazen beğenemeyebiliyoruz zira uyarlanan kurgular, yönetmenlerin hayal gücünü ekrana yansıttığı için kitabı okurken aldığımız zevki filmden alamıyoruz. Kitap kurgularını bir filme uyarlamak bu nedenle biraz tehlikeli olabiliyor.

Kitaptan uyarlanan video oyunlarında bu biraz daha farklıdır. Uyarlama video oyunlarının en büyük avantajı, oyun kontrolünün tamamen bizde olmasıdır. Uyarlama film ve dizilerde olduğu gibi, uyarlama video oyunları da bazen yeterince tatminkar olamayabiliyor. Bu yazıda, kitaptan uyarlanan en iyi 4 video oyununu öğreneceksiniz.

1. Metro 2033

Dmitry Glukhovsky isimli bir rus yazarın kaleminden çıkan Metro 2033, bir nükleer felaketin 20 yıl sonrasını işliyor. İnsanlar, büyük nükleer felaketten sonra metro istasyonlarına sığınmıştır. Her bir metro istasyonu, insanlar için şehir haline gelmiştir.

Ana karakterimiz, şehrindeki olası tehlikeyi diğer şehre aktarmak için yola çıkar. Bu yolculuk sakin bir şekilde geçmeyecektir; yolu sık sık nükleer felaketten etkilenerek bir çeşit mutanta dönüşen insanlar ve haydutlarla kesişecektir.

2. Bioshock: Rapture

Bioshock, 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında, bir ütopyanın distopyaya dönüşünü anlatıyor. Vergilerin artması, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, insanlarda ölüm korkusu uyandırdı. Amerika’nın özgürlüğü gitgide yok oluyordu, bağımsızlığı uğruna birçok insan savaşmaya hazırdı.

İnsanların daima daha iyisini hak ettiğini düşünen Andrew Ryan, yeni bir ütopya yaratmaya, imkansızı gerçekleştirmeye karar veriyor. Kafasındaki ütopya; devletin, sansürün, bilimin gözlerini kapatan ahlaki sınırlamaların olmadığı ve her emek verenin, emeğinin karşılığını katbekat aldığı bir ütopyadır.

3. Mass Effect

2148 yılında Mars’ta Prothean teknolojilerini bulan insanoğlu, galaktik topluluğun en yeni üyesi olarak kendini kabul ettirmeye çalışmaktadır. David Anderson, uzayın cesetlerle dolu, üzerinden dumanlar yükselen harabe bölgelerinde gizli bir askeri araştırma üssünden geriye kalanları incelemektedir.

Bu askeri üsse kimlerin saldırdığını, arkadaşlarının ölümünden saatler önce askeri üsten ayrılan baş şüpheli bilim insanı Kahlee Sanders’in nerede olduğunu bulmak zorunda olan Anderson, bir yandan katillerden kaçıyor, bir yandan da zerre güvenmediği bir ajan ile insanoğlunun ayak basmadığı gezegenlerde türlü engelleri aşarak olayın aslını öğrenmeye çalışıyor.

4. Assassin's Creed: Brotherhood

Bir zamanların görkemli Roması artık bir harabeyi andırıyor. Halk, zalim Borgia ailesinin baskısı altında yaşıyor; şehrin dört bir yanı gitgide utançla kaplanıyor. Bu şehri ve halkı ancak Ezio Auditore da Firenze kurtarabilir.