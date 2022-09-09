Football Manager 2023 Tanıtıldı

Dünyanın en sevilen spor oyunu serilerinden olan Football Manager'ın yeni oyunu nihayet duyuruldu. Şu an Steam de dahil olmak üzere diğer platformlardan sipariş verilebilen Football Manager 2023, 8 Kasım'da oyun severlerle buluşacak.

Sports Interactive şirketi tarafından geliştirilen menajerlik oyunu serisi, erken erişime sunuldu. Football Manager 2023, her sene olduğu gibi bu sene de kasım ayında efsanevi şampiyonluk mücadeleleri için oyuncuların beğenisine sunulacak

Football Manager 2023 Fiyatı ve Yenilikler!

Football Manager serisi uzun yıllardır devam eden bir seri olması sebebiyle her sene üstüne koyarak gelişiyor. Piyasadaki en kapsamlı futbol menajerliği simülasyonu olarak değerlendirilen oyun, genel hatlarıyla aynı kalsa da detaylarda birçok değişiklikle her sene oyuncuları mutlu etmeyi başarıyor. Binlerce oyuncunun ve onlarca farklı ligin yer aldığı Football Manager 2023'ün bu sene getirdiği en büyük yeniliklerden biri PlayStation 5 için de satışa sunulması olacak. Football Manager 2023, çıktığı gün geçen sene de olduğu gibi Xbox Game Pass kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek.

Football Manager 2023 fiyatı ülkemiz için 599 TL olarak belirlendi. Şu an erken erişimde olan oyunu satın alan kullanıcılar ise %20'lik bir indirimle 479 TL'ye 8 Kasım'da Football Manager 2023 oynama keyfine erişebilecek.

Football Manager 2023 yenilikleri şimdilik kesinleşmese de birçok söylentiden ve firmanın yöneliminden oyunda göreceklerimiz ana hatlarıyla belli oldu. Yeni oyunda kadın futbolunun da yer alması bekleniyor. Kullanıcılar istediği takdirde kadın futbolunda yer alan takımları seçerek menajerlik maceralarına atlayabilecek. Ayrıca oynanış kısmına da el atan Sports Interactive, Football Manager 2022 ile getirilen yeni özellikleri daha da geliştirecek. Oyunun simüle edilen kısmında grafik iyileştirmeleri ve yapay zeka geliştirmeleri de beklenen özellikler arasında.

Oyuncuların en çok istediği özelliklerden biri de zaman geçişi sırasında yaşanan kasma ve uzun süren yükleme ekranları sorunun çözülmesi. Bu sorun genellikle menajer kariyerine çok fazla lig ve oyuncu dahil edildiğinde yaşanan değişimlerin hesaplanmasından kaynaklanıyor. Bu noktada Sports Interactive, aynı geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen oyunda olduğu gibi akıllı algoritmalar kullanarak yavaş yüklenme sorununu çözerek daha hızlı bir oynanış sunacak.