Fortnite'ın Grafikleri Yeni Nesil Güncellemesi Kazanıyor

Fortnite, sahip olduğu görsel tasarım nedeniyle kaliteli görsellikten ziyade akıcı oyun deneyimi sunuyor ancak Epic Games ve sahip olduğu motor Unreal Engine sayesinde her zaman daha fazla iyileştirme geleceği aşikâr.

Bu iyileştirmeler normal şartlarda grafikleri bu denli değiştirmese de yeni nesil güncellemesiyle oyun bambaşka bir görünüm kazanıyor.

Fortnite Bölüm 4 Sezon 1'in yayınlanmasının yanı sıra geliştirici, Unreal Engine 5 tarafından açılan yeni nesil özelliklerden bazılarını oyuna entegre etme fırsatını değerlendirdi, böylece yenilenen Fortnite her zamankinden çok daha iyi görünüyor.

Fortnite Yeni Nesil Grafikleri

İyileştirmeler arasında, genel mimari geometriyi artıran Nanite'nin eklenmesi yer alıyor. Epic Games, "Özellikle, binalar gerçek zamanlı olarak milyonlarca çokgenden oluşturuluyor ve her bir tuğla, taş, ahşap kalas ve duvar kaplaması modelleniyor. Buna artık saniyede 60 kare hızında ışın izlemeli yansımalar ve gerçek zamanlı küresel aydınlatma sağlayan Lumen eşlik ediyor." ifadeleriyle yeni güncelleme ile gelen grafik iyileştirmelerini özetledi.

Bu yeni aydınlatma, iyileştirilmiş gölge kalitesiyle daha da geliştirilirken Temporal Super Resolution, "yüksek kare hızında yüksek kaliteli görseller" vaat ediyor. Tüm bu iyileştirmelerin yalnızca yeni nesil konsollarda mevcut olduğunu bu nedenle PS4, PS4 Pro ve Xbox One'a gelmeyeceğini belirtelim.

Fortnite Bölüm 4 Sezon 1 güncellemesiyle birlikte oyuna Witcher serisinden tanıdığımız Geralt da ekleniyor. Güncelleme tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fortnite Bölüm 4 Sezon 1 Güncelleme Tanıtımı