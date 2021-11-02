Fortnite Oyuncusu 1000 Seviyeye Ulaşarak Bir İlki Gerçekleştirdi (Video)

Fortnite oyuncusu, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyununda bir ilki gerçekleştirdi. Oyuncu, YouTube üzerinden canlı yayın yaptığı esnada 1000 seviyeye ulaştı. Elde edilen büyük başarıya ilişkin detaylar haberimizde.

1000 Seviye Olan Fortnite Oyuncusu Büyük Başarı Elde Etti

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games'in popüler battle royale oyununda bir ilk yaşandı. Dört yıllık Fortnite tarihinde gerçekleşen olay, sezonun bitmesine yaklaşık olarak bir ay gibi bir süre kala gerçekleşti.

Bir oyuncu, Ragers Revenge isimli YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yaptığı esnada 1000 seviyeye ulaştı. Oyunda herhangi bir seviye sınırının bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor çünkü bin seviyeye ulaşan oyuncunun tecrübe puanı artmaya devam ediyor.

Büyük bir başarı elde eden oyuncunun paylaştığı videoya göre 1001 seviyeye ulaşmak için 1 milyon 865 bin 438 XP gerekiyor. Oyuncunun YouTube üzerinden yayımladığı 2 saat 1 dakika uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Fortnite'ın Filmi Gelebilir

Kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Fortnite ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre başarılı battle royale oyununun filmi gelebilir.

Aktarılan bilgilere göre video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Epic Games, bu yılın başında LucasFilm'den üç üst düzey çalışanını işe aldı. Çalışanların arasında Jason McGatlin'in de yer aldığı belirtildi.

Şu anda Epic Games'te çalışan McGatlin, daha önce Disney'in son Star Wars filmlerinde yönetici yapımcı olarak görev almıştı. Paylaşılan bilgilere göre LucasFilm'den ayrılıp Epic Games'e katılan çalışanlar arasında Chris Furia de bulunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan battle royale oyununun filminin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Çıkış tarihinin yanı sıra filmin konusu ile ilgili de herhangi bir bilgi mevcut değil.

Bu kez popüler battle royale oyununun filmi ile gündeme gelen Epic Games, ortaya atılan iddia ile ilgili bir açıklama yapmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru olmama ihtimali de bulunuyor.