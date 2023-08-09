Forza Motorsport ile şimdiye kadar görebileceğiniz en iyi Forza deneyimi sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Turn 10 tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan Forza Motorsport 2023 yılı içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Geçmişten bugüne kadar pek çok Forza Motorsport oyunu piyasada yerini aldı ancak bu seferki farklı. Seriye reboot çeken bu oyun ile birlikte artık yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

500’den fazla gerçek aracın bulunduğu bu oyun bizlere en gerçekçi yarış simülasyonu oyunu tecrübesini sağlayacak gibi. Dinamik hava koşullarının da bulunacağı bu oyunda her tur pist farklı gözükebilecek.

Forza Motorsport’da hasar ve kir biriktirme sistemleri, gerçek zamanlı ışın izleme ve fotorealistik görseller ile bizleri karşılayacak. Forza Motorsport son dönemin en iyi yarış oyunlarından biri olmaya aday diyebiliriz.

Forza Motorsport Ne Zaman Çıkacak?

10 Ekim 2023 tarihinde piyasaya çıkacak olan Forza Motorsport, çıktığı gün Game Pass’e de eklenecek.

Forza Motorsport İndir

Forza Motorsport indirmek için sayılı günler kaldı. Kısa bir süre sonra bizlerele olacak Forza Motorsport bizlere harika bir yarış deneyimi sunacak.

Forza Motorsport Sistem Gereksinimleri