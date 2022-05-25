Sürükleyici bir atmosfere sahip olan Frostpunk oyunu ikinci sürümü ile adeta nefesinizi kesecek.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İlk sürümü ile Windows platformunda milyonlarca kopya satan Frostpunk, yepyeni sürümü ile yine milyonları hedefleyecek. Steam üzerinde aylardır sergilenmeye devam edilen Frostpunk 2’nin ne zaman lansmana çıkacağı hala belli değil. Oyun dünyası tarafından merakla beklenen yapım, Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Bünyesinde Türkçe dahil 12 farklı dil desteğine yer veren Frostpunk 2 indir, çarpıcı grafik efektlerine ek olarak fantastik bir dünyaya ev sahipliği yapacak. Karlarla kaplı bir haritaya sahip olacak olan oyun öte yandan da gerçekçi bir yapıda karşımıza çıkacak.

Frostpunk 2 Özellikleri

Türkçe dahil 12 farklı dil seçeneği,

Gerçekçi yapı,

Fantastik oynanış,

Yoğun görsel efektler,

Hayatta kalma temalı bir dünya,

Birbirinden farklı tehlikeler,

Şehir inşa etme,

Strateji ve yönetim,

Sert hava koşulları,

Oyunculara sıfırdan bir şehir inşa etme fırsatı veren aksiyon oyunu, yoğun görsel efektlere sahip. Hayatta kalma teması ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunan yeni oyun, sert hava koşulları ile oyuncuları epey zorlayacak. Kaliteli ses efektlerine de sahip olması beklenen oyunda buhar çağı geride kalmış olacak. İnsanlığın yeni kurtuluş yolunu arayacağınız oyun içerisinde, birbirinden farklı tehlikeler de yer alacak. Bu tehlikeler oyuncuları epey zorlamanın yanı sıra fantastik bir oynanış ile de karşılaşacaklar.

Hava şartları oldukça gerçekçi bir yapıda oyunculara sunulacak. Rüzgarlı ve karlarla kaplı bir dünya içerisinde mücadele edecek olan oyuncular hayatta kalmanın da yollarını arayacaklar. Oyun sürükleyici atmosferi ile milyonları peşinden sürükleyecek.

Frostpunk 2 İndir

Steam üzerinde sergilenmeye devam edilen Frostpunk 2 indir ne zaman lansmana çıkacak henüz bilinmiyor. Türkçe dil desteği ile ülkemizdeki oyuncular için de yayınlanacak olan yapım henüz ön siparişlere de açılmadı.