Insurgency: Sandstorm ile aksiyon dolu savaşlara katılabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

New World Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan Insurgency: Sandstorm gerçekçi savaş atmosferi ile oyunculara gerilim dolu anlar sunuyor. Birbirinden farklı karakter görünümlerine ve farklı silah modellerine ev sahipliği yapan aksiyon oyunu, gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları bir araya getiriyor. Takım oyununa dayanan taktiksel bir FPS deneyimi sunan aksiyon oyununda takım çalışması ön plana çıkacak. Bünyesinde çeşitli görevleri de bulunduracak olan oyunda, oyuncular karakterlerini geliştirebilecek, zafere giden yolda mücadele edebilecekler.

Gerçekçi oynanışı ile Steam’de oyuncuları tatmin eden yapım, Türkçe dil desteğine de sahip.

Insurgency: Sandstorm Özellikleri

Türkçe dahil 23 farklı dil desteği,

Gerçekçi atmosfer,

Birbirinden farklı silah modelleri,

Birbirinden farklı karakter görünümleri,

Özelleştirilebilir bir dünya içerik,

Karakter ve silah özelleştirmeleri,

14 vs 14 savaşlar,

Sesli konuşma,

Eşsiz ortam efektleri,

Çeşitli kıyafet ve üniformalar,

Windows oyuncularına en gerçekçi savaş deneyimini sunan Insurgency: Sandstorm indir, gerçekçi ses efektleri ile gerilimi en üs seviyeye tırmandıracak. Başarılı gidişatına aldığı güncellemeler ile devam eden başarılı yapım bünyesinde bulundurduğu Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de sevilerek oynanıyor. 5 milyondan fazla adet kopya satan başarılı fps oyunu, sürükleyici oynanışı ile dünyanın dört bir yanında ilgiyle oynanmaya devam ediliyor. Oyunculara gerçekçi bir takım çatışması sunan oyun, karakter ve silah özelleştirme fırsatı da sunuyor.

Yüksek tempolu oynanışı ile 2018 yılından bu yana olumlu geribildirimler almaya devam eden oyun, Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak değerlendirildi. Oyun içerisinde zengin bir dünyaya ev sahipliği yapan oyun, sürükleyici atmosferi ile rekabeti en üst seviyeye tırmandıracak.

Insurgency: Sandstorm İndir

2018 yılından bu yana satışlarına devam eden Insurgency: Sandstorm yüksek fiyat etiketi ile oyunculara rekabet dolu anlar sunmaya devam ediyor. Oyuna Steam üzerinden erişebileceksiniz.

Insurgency: Sandstorm Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bits)

İşlemci: Intel Core i5-4440 (3.10GHz)/AMD FX-6300 (3.50GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760/AMD Radeon HD 7970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bits)

İşlemci: Intel Core i7-8700 (3.20GHz)/AMD Ryzen 7 2700 (3.20GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 980/AMD Radeon R9 390X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD is recommended.