This War of Mine'da, savaş yaşanırken sivillerin arasında hayatta kalın ve grubunuzu yönetin.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Savaş içerisinde olan bir şehirde hayatta kalmaya çalıştığımız This War of Mine oyununda, bir grup sivilin içinde yaşam savaşı verin ve kaçış yolları arayın. Gece ve gündüz döngülerinin sık yaşandığı bu oyunda, gündüzleri keskin nişancılar tarafından gözetlenirken, geceleri ise sorunsuzca ilerleyebilirsiniz. Ticaret yapın, kaynak toplayın ve üretim yapmaya çalışın. Yerin altındaki sığınağınızdan askerlere yakalanmadan çıkın, arayışta bulunun ve hayatta kalmaya çalışın.

Oynadığınız her oyunda, rastgele hayatta kalan insanları yönetiyorsunuz. Bombalanmış evinizde sadece grubunuzla siz varsınız ve bu ev savaştan kalan insanların sığınacağı tek yer olacak. Gündüzleri şiddetli çatışmalar dönerken, aksine geceleri daha sessiz ve operasyon halinde oluyor.

Oyunda gün gün ilerliyorsunuz ve ne kadar hayatta kalırsanız sizin için o kadar iyi oluyor. Değişik bir görsel ve mekanik yapısına sahip olan This War of Mine, oyunculara da farklı bir deneyim sunuyor. Hayatta kalma oyunları arasında da kendisini farklı bir yere koyuyor.

This War of Mine İndir

Siz de hayatta kalma deneyiminizi farklı bir bakış açısından yönetmek istiyorsanız, This War of Mine indirin ve savaşın olduğu bölgede yaşam mücadelesi verin.

This War of Mine Sistem Gereksinimleri