Hell Let Loose
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 29.3 GB
- Üretici Team17
-
Hell Let Loose ile 2. Dünya Savaşı hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Hell Let Loose indirin ve tanklarla, toplarla savaşın.
Team17 tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan Hell Let Loose gerçekçi bir 2. Dünya Savaşı oyunu. PvP odaklı bir FPS oyunu olan Hell Let Loose 100 oyuncuya kadar destek veriyor. Aynı haritada 100 kişinin bulunduğu bir atmosferde savaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre.
Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyun olan Hell Let Loose 2. Dünya Savaşı’na ilgi duyanlar başta olmak üzere rekabetçi FPS oyunlarını seven herkesin bir bakması gereken bir yapımdır.
2. Dünya Savaşı’nı farklı bir şekilde yorumlayan ve kalabalık atmosferi ile sizi içine çekmeyi başaran Hell Let Loose son yıllarda çıkmış alternatif bir FPS oyunudur.
Hell Let Loose İndir
Siz de hemen Hell Let Loose indirin ve 2. Dünya Savaşı’nda yer alın.
Hell Let Loose Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1300X
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB/AMD Radeon R9 380 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Gerçekçi oynanış
2. Dünya Savaşı`na farklı bir bakış