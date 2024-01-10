Hell Let Loose ile 2. Dünya Savaşı hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Hell Let Loose indirin ve tanklarla, toplarla savaşın.

Kemal Tavus - 60 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Team17 tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan Hell Let Loose gerçekçi bir 2. Dünya Savaşı oyunu. PvP odaklı bir FPS oyunu olan Hell Let Loose 100 oyuncuya kadar destek veriyor. Aynı haritada 100 kişinin bulunduğu bir atmosferde savaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre.

Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir oyun olan Hell Let Loose 2. Dünya Savaşı’na ilgi duyanlar başta olmak üzere rekabetçi FPS oyunlarını seven herkesin bir bakması gereken bir yapımdır.

2. Dünya Savaşı’nı farklı bir şekilde yorumlayan ve kalabalık atmosferi ile sizi içine çekmeyi başaran Hell Let Loose son yıllarda çıkmış alternatif bir FPS oyunudur.

Hell Let Loose İndir

Siz de hemen Hell Let Loose indirin ve 2. Dünya Savaşı’nda yer alın.

Hell Let Loose Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit İşlemci : Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1300X

: Intel Core i5-6600/AMD Ryzen 3 1300X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB/AMD Radeon R9 380 4GB

: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB/AMD Radeon R9 380 4GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan