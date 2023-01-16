Genshin Impact Türkçe Yama Nasıl Olmuş?
Genshin Impact’e gelen Türkçe dil desteği sonrasında oyun nasıl bir hale bürünmüş gelin beraber inceleyelim.
Genshin Impact 3.3 yamasıyla birlikte 7 Aralık 2022 tarihinde nihayet Türkçe yamaya kavuştu. Bu yama sıradan bir Türkçe yama değil, resmi bir dil desteği olarak oyuna eklendi. Bu da demek oluyor ki oldukça kapsamlı ve detaylı bir çeviri bizleri bekliyor. Pek çok oyuncu 3.3 yamasının oyuna gelmesi ile birlikte Genshin Impact’e başladı ve oyunu deneyimlediler. Peki Genshin Impact’in Türkçe yaması nasıl olmuş? Sizler için inceledik.
Genshin Impact Steam'e Gelecek mi?
Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen bir aksiyon-rol yapma oyunudur. 2020 yılında çıkan Genshin Impact, hem mobilde hem de PC’de oldukça sevilen bir oyun oldu.
Genshin Impact oldukça uzun soluklu bir oyun. Son derece geniş bir haritası mevcut ve bu harita pek çok NPC ile dolu. Oldukça da uzun, dallanıp budaklanan bir hikayesi mevcut. Haliyle pek çok Genshin Impact oyuncusu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyor. Peki çeviriler nasıl olmuş?
Genshin Impact Türkçe Yama
Öncelikle belirtmekte fayda var ki, Genshin Impact’in Türkçe çevirisi son derece başarılı. Hatta bir çeviri demek yanlış olur, daha ziyade bir yerelleştirme görüyoruz. Direkt çeviri yapıldığında oldukça saçma ve absürt duracak olan bazı terimler biraz esnetilerek biraz da yumuşatılarak dilimize çevrilmiş. Genshin Impact’in Türkçe yaması sonrasında değişen bazı terimleri aşağıda sizlerle paylaştık. Genshin Impact’in Türkçe yamasının ne denli başarılı olduğunu anlamanız için bu örnekler oldukça faydalı olacaktır.
Genshin Impact Nasıl Oynanır?
Genshin Impact son dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi. 2020 yılında çıkış yapan Genshin Impact hem maddi olarak hem de oyuncu sayısı bakımından büyük başarılar elde etti.
- Ley Line Overflow = Ley Hattı Taşkını
- Naku Weed = Gözyaşı Otu
- Pillar of Fortitude = Metanet Abidesi
- Plane of Euthymia = Zihnin Dinlenme Yeri
- Primogem = Köken taşı
- Vision = Önsezi
- Valberry = Taze Valyemiş
- Juvenile Jade = Ham Yeşim
- Cryo = Buz
Yukarıdaki örnekler artırılabilir ancak genel olarak Genshin Impact’in Türkçe yaması oldukça başarılı olmuş diyebiliriz. Çok fazla terim ve tamlama olduğu için hepsinin çok iyi bir şekilde çevrildiğini söylemek doğru olmayacaktır ama genel anlamda iyi bir yerelleştirme ile karşı karşıyayız diyebiliriz.
En İyi Genshin Impact Karakterleri
Çok kısa bir süre içerisinde çok büyük başarılar ve gelirler elde eden Genshin Impact oyuncular tarafından oldukça sevildi.
Genshin Impact’in dünyasına karşı bir ilginiz varsa, özellikle de animelere ve gacha oyunlarına ilginiz varsa Genshin Impact’e başlamak için şu an tam sırası. Resmi dil desteği sayesinde Türkiye’de de pek çok oyuncu kazanan Genshin Impact, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dudak uçuklatacak kadar çok kazanç sağlayan Genshin Impact başarısını katlayarak artırmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Genshin Impact’in Türkçe yaması hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyuna yeni başlayacak olan kişiler için aydınlatıcı bir içerik olmuştur. Siz ne zamandır Genshin Impact oynuyorsunuz? Genshin Impact’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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