Genshin Impact Türkçe Yama Nasıl Olmuş?

Genshin Impact 3.3 yamasıyla birlikte 7 Aralık 2022 tarihinde nihayet Türkçe yamaya kavuştu. Bu yama sıradan bir Türkçe yama değil, resmi bir dil desteği olarak oyuna eklendi. Bu da demek oluyor ki oldukça kapsamlı ve detaylı bir çeviri bizleri bekliyor. Pek çok oyuncu 3.3 yamasının oyuna gelmesi ile birlikte Genshin Impact’e başladı ve oyunu deneyimlediler. Peki Genshin Impact’in Türkçe yaması nasıl olmuş? Sizler için inceledik.

Genshin Impact oldukça uzun soluklu bir oyun. Son derece geniş bir haritası mevcut ve bu harita pek çok NPC ile dolu. Oldukça da uzun, dallanıp budaklanan bir hikayesi mevcut. Haliyle pek çok Genshin Impact oyuncusu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyor. Peki çeviriler nasıl olmuş?

Genshin Impact Türkçe Yama

Öncelikle belirtmekte fayda var ki, Genshin Impact’in Türkçe çevirisi son derece başarılı. Hatta bir çeviri demek yanlış olur, daha ziyade bir yerelleştirme görüyoruz. Direkt çeviri yapıldığında oldukça saçma ve absürt duracak olan bazı terimler biraz esnetilerek biraz da yumuşatılarak dilimize çevrilmiş. Genshin Impact’in Türkçe yaması sonrasında değişen bazı terimleri aşağıda sizlerle paylaştık. Genshin Impact’in Türkçe yamasının ne denli başarılı olduğunu anlamanız için bu örnekler oldukça faydalı olacaktır.

Ley Line Overflow = Ley Hattı Taşkını

Naku Weed = Gözyaşı Otu

Pillar of Fortitude = Metanet Abidesi

Plane of Euthymia = Zihnin Dinlenme Yeri

Primogem = Köken taşı

Vision = Önsezi

Valberry = Taze Valyemiş

Juvenile Jade = Ham Yeşim

Cryo = Buz

Yukarıdaki örnekler artırılabilir ancak genel olarak Genshin Impact’in Türkçe yaması oldukça başarılı olmuş diyebiliriz. Çok fazla terim ve tamlama olduğu için hepsinin çok iyi bir şekilde çevrildiğini söylemek doğru olmayacaktır ama genel anlamda iyi bir yerelleştirme ile karşı karşıyayız diyebiliriz.

Genshin Impact’in dünyasına karşı bir ilginiz varsa, özellikle de animelere ve gacha oyunlarına ilginiz varsa Genshin Impact’e başlamak için şu an tam sırası. Resmi dil desteği sayesinde Türkiye’de de pek çok oyuncu kazanan Genshin Impact, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dudak uçuklatacak kadar çok kazanç sağlayan Genshin Impact başarısını katlayarak artırmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Genshin Impact’in Türkçe yaması hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki oyuna yeni başlayacak olan kişiler için aydınlatıcı bir içerik olmuştur. Siz ne zamandır Genshin Impact oynuyorsunuz? Genshin Impact’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.