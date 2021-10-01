1 Yıllık Genshin Impact Kazancı Dudak Uçuklattı

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile beraber Genshin Impact'in Google Play ve App Store mağazalarında elde ettiği toplam kazanç belli oldu. Genshin Impact, kazancı ile büyük bir başarının altına imza attı. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ücretsiz İndirilebilen Genshin Impact Kazancı Açıklandı

Sensor Tower, geçtiğimiz yıl ücretsiz olarak sunulan Genshin Impact ile ilgili bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile beraber oyunun bir yılda elde ettiği kazanç gün yüzüne çıktı. Aktarılan bilgilere göre Genshin Impact, bir yılda Google Play ve App Store mağazalarında 2 milyar dolar kazandı.

Dünya genelinde çok popüler olan Genshin Impact, piyasaya sürüldükten altı ay sonra bir milyar dolardan fazla kazanmayı başardı. Sensor Tower'a göre hiçbir mobil oyun bu miktara bu kadar hızlı ulaşamamıştı.

Büyüme hızında herhangi bir yavaşlama olmayan Genshin Impact, eylül ayının ilk haftasında ağustos ayının tamamından daha fazla gelir elde etti. Sınırlı süreliğine sunulan Raiden Shogun karakteri elde edilen kazanca oldukça önemli bir katkısı oldu. Oyuncuların genellikle sınırlı süreliğine sunulan karakterlere günde ortalama 12 milyon dolar harcadığı belirtildi.

Çin merkezli video oyunu geliştirme ve animasyon stüdyosu miHoYo tarafından geliştirilen oyun, yalnızca Android ve iOS platformlarında iki milyar dolar tutarında bir kazaç elde ederek büyük bir başarını altına imza attı.

Paylaşılan rapor ile birlikte Genshin Impact, finansal açıdan dünyanın en başarılı üçüncü mobil oyunu unvanına sahip oldu. İlk iki sırada Honor of Kings ve popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ın yer aldığını belirtelim.

Genshin Impact, ilk olarak 28 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4, Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde büyük bir başarı elde eden mobil oyun, 28 Nisan 2021 tarihinde PlayStation 5 isimli yeni nesil oyun konsoluna çıktı.

MiHoYo tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Genshin Impact isimli oyunun bir yılda elde ettiği kazanç hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.