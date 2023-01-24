GTA San Andreas Mouse Sorunu Nasıl Düzeltilir?

GTA San Andreas, mouse sorunu nedeniyle can sıkıcı hâle gelebiliyor. Bazı oyuncuların karşı karşıya kaldığı problem, oyun deneyimini ciddi ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Bu yazıda söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Rockstar North tarafından RenderWare isimli oyun motoruyla geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayımlanan Grand Theft Auto: San Andreas, 2004 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Carl Johnson'ın (CJ) hikâyesine tanık olduğumuz açık dünya oyununda bazen bazı problemler ortaya çıkabiliyor.

Dünya çapında yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyunda meydana gelebilen can sıkıcı problemler arasında mouse sorunu da yer alıyor. Peki, bu problemin düzelmesini sağlayabilecek çözüm yöntemleri neler?

GTA San Andreas Mouse Sorunu İçin Çözüm Yolları

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.

DINPUT8.DLL dosyasını ekleyin.

Oyunu uyumluluk modunda çalıştırın.

Oyunu silip yeniden yükleyin.

Yukarıda açık dünya türündeki video oyununda karşılaştığınız problemin çözülmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyunu Yönetici Olarak Çalıştırın

Mouse problemi ile karşı karşıya kaldığınızda uygulayabileceğiniz ilk yöntem oyunu yönetici olarak çalıştırmaktır. Bu, can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilir. Yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak oyunun simgesine sağ tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda yeni bir pencere çıkacak. Bu pencereden işlemi onaylamanız gerekiyor.

Eğer oyunu yönetici olarak çalıştırdığınızda problem düzeldiyse her defasında aynı adımı uygulamamak için oyunun simgesine sağ tıklayıp Özellikler seçeneğini seçin. "Uyumluluk" sekmesine girin ve hemen ardından "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini işaretleyin.

Son olarak "Uygula" butonuna basın. Bu işlemi yaptığınızda oyunu her açmaya çalıştığınızda yönetici olarak çalışacaktır. Böylelikle sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" işlemini yapmak ile uğraşmanıza gerek kalmayacak.

DINPUT8.DLL Dosyasını Ekleyin

Yönetici olarak çalıştırma yöntemini denediğiniz hâlde GTA San Andreas fare sorunu düzelmediyse DINPUT8.DLL dosyasını indirip Grand Theft Auto: San Andreas'ın ana dizinine yani oyunu açmanızı sağlayan exe'nin olduğu bölüme eklemeyi deneyebilirsiniz. Zararlı yazılımla karşılaşmamak için DLL dosyasını güvenilir bir web sitesinden indirin.

Oyunu Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Oyunun simgesine sağ tıklayın.

Özellikler menüsüne girin.

Uyumluluk sekmesini görüntüleyin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini işaretleyin.

Eski Windows sürümlerinden birini seçin.

"Uygula" butonuna basın.

"Tamam" butonuna tıklayın.

Grand Theft Auto: San Andreas isimli video oyununda meydana gelen fare problemini düzeltmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Can sıkıcı problemi düzeltmek için oyunu uyumluluk modunda çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Söz konusu yöntemi uygulayabilmek için öncelikle oyunun simgesine sağ tıklayın ve hemen ardından "Özellikler" menüsüne tıklayın. "Uyumluluk" sekmesine girin. "Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini işaretleyin. Eski Windows sürümlerinden birini seçin ve "Uygula" butonuna basın. Son olarak "Tamam" butonuna tıkalyın.

Oyunu Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa ve problem hâlâ devam ediyorsa oyunu silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Yeniden yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto: San Andreas'ta ortaya çıkan can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.