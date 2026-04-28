Vergiler Olmasaydı iPhone Fiyatları Ne Kadar Olurdu?
Türkiye'de satılan iPhone'lardan vergi alınmasaydı fiyatlar nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Bu içerikte sizler için bu soruya cevap hazırladık.
Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün biraz daha artıyor. Her ne kadar bunun temel nedeni TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyon gibi görünse de aslında durum çok daha basit. Vatandaşlar olarak yeni bir telefon satın aldığımızda çok fazla vergi ödüyoruz. Peki ya vergiler olmasaydı? Böyle bir senaryoda Türkiye'de satılan iPhone'ların fiyatı ne kadar olurdu hiç merak ettiniz mi?
Vergisiz iPhone Fiyatlarını Tahmin Edebilecek misiniz?
Aşağıda Apple'ın sitesinde sattığı her bir iPhone modelinin vergi dahil satış fiyatı, vergisiz fiyatı ve yaklaşık vergi miktarı yer alıyor. Apple, yenisi çıktığı anda eski telefonların bir kısmını satıştan kaldırdığı için listemiz iPhone 17 ağırlıklı. Ancak diğer e-ticaret platformlarında satılan modeller için de durum benzer.
Peki vergisiz fiyatları görmeden önce konu hakkındaki bilginizi ölçmek istemez misiniz? Aşağıdaki test ile bunu yapabilirsiniz.
Vergiler Olmasaydı Türkiye'de iPhone Kaç TL Olurdu?
|iPhone Modeli
|Vergisiz iPhone Fiyatı
|Vergili iPhone Satış Fiyatı
|Vergi Miktarı (Yaklaşık)
|iPhone 17 (256 GB)
|38.307 TL
|77.999 TL
|39.692 TL
|iPhone 17 (512 GB)
|44.203 TL
|89.999 TL
|45.798 TL
|iPhone Air (256 GB)
|48.130 TL
|97.999 TL
|49.869 TL
|iPhone Air (512 GB)
|54.023 TL
|109.999 TL
|55.976 TL
|iPhone Air (1 TB)
|59.917 TL
|121.999 TL
|62.082 TL
|iPhone 17 Pro (256 GB)
|53.041 TL
|107.999 TL
|54.958 TL
|iPhone 17 Pro (512 GB)
|58.934 TL
|119.999 TL
|61.065 TL
|iPhone 17 Pro (1 TB)
|64.828 TL
|131.999 TL
|67.171 TL
|iPhone 17 Pro Max (256 GB)
|58.934 TL
|119.999 TL
|61.065 TL
|iPhone 17 Pro Max (512 GB)
|64.828 TL
|131.999 TL
|67.171 TL
|iPhone 17 Pro Max (1 TB)
|70.721 TL
|143.999 TL
|73.278 TL
|iPhone 17 Pro Max (2 TB)
|82.999 TL
|168.999 TL
|86.000 TL
|iPhone 16 (128 GB)
|32.414 TL
|65.999 TL
|33.585 TL
|iPhone 17e (256 GB)
|26.958 TL
|54.999 TL
|33.585 TL
|iPhone 17e (512 GB)
|32.840 TL
|66.999 TL
|28.042 TL
|iPhone 16 Plus (128 GB)
|37.816 TL
|76.999 TL
|39.183 TL
|iPhone 16 Plus (256 GB)
|40.763 TL
|82.999 TL
|42.236 TL
Eğer Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan vergi alınmasaydı 168.999 TL'ye satılan iPhone 17 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonunun fiyatı yalnızca 82.999 TL olacaktı. Ya da Türkiye'de satılan en ucuz iPhone olan iPhone 17e'nin 256 GB'lık versiyonu 54.999 TL değil, 26.958 TL olacaktı.
Elbette ki 83 bin TL hala bir telefon için oldukça yüksek bir meblağ. Ancak 169 bin TL'ye kıyasla çok çok daha ucuz. Yine de kimsenin beklentisinin sıfır vergi olmadığını hatırlatmakta fayda var. Vergi, yeryüzündeki her ülkede olan bir şey. Ancak sadece birkaç ülkede bu kadar yüksek.
Ülkemizde vergi oranı yüzde 104 seviyelerindeyken dünya standartı yüzde 10 ila 20 arasında. Diyelim ki bizde de vergi yüzde 20 olsun. Bu durumda 58.934 TL'ye Türkiye'de gümrükten geçen 256 GB'lık iPhone 17 Pro Max'in satış fiyatı 70.999 TL'den fazla olmazdı. Bu da pek çok kişi için makul bir ücret olurdu.
Ne yazık ki yetkililer bu konuda bir şey yapmıyor ve tam da bu nedenle günümüzde pek çok kişi yurt dışı iPhone fiyatlarını yakından takip ediyor. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti IMEI kayıt ücreti ve diğer önlemlerle bunu da zorlaştırmaya çalışıyor.
Geçmişten Günümüze iPhone Fiyatları ve Asgari Ücrete Oranları
Bu rehberde geçmişten günümüze iPhone fiyatları ve asgari ücrete oranları listesi hazırladık. İşte pek çok kişi tarafından merak edilen sorunun yanıtı!
Editörün Yorumu
Belirtmekte fayda var ki bu içeriğin yazarı olarak benim burada sitem ettiğim şey vergi alınması değil. Neredeyse her ülkede vatandaşlar satın aldıkları ürünlerden değişken miktarlarda vergi verirler. Bu oldukça normal. Beni rahatsız eden şey ise Türkiye'deki akıllı telefonlardaki vergi oranı. Ülkemiz telefonlardan en çok vergi alınan üllkelerden biri. Durum böyle olunca dışarıda 45 bin TL'ye satılan bir telefon bizde 100 bin TL. Ki bu durum kur, enflasyon ve ortalama kazançları göz önünde bulundurduğumuzda biz vatandaşlar için haksızlık.
Vergisiz iPhone modelleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki akıllı telefonlardan alınan vergi oranları gözden geçirilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.