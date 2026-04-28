Vergiler Olmasaydı iPhone Fiyatları Ne Kadar Olurdu?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün biraz daha artıyor. Her ne kadar bunun temel nedeni TL'nin değer kaybetmesi ve enflasyon gibi görünse de aslında durum çok daha basit. Vatandaşlar olarak yeni bir telefon satın aldığımızda çok fazla vergi ödüyoruz. Peki ya vergiler olmasaydı? Böyle bir senaryoda Türkiye'de satılan iPhone'ların fiyatı ne kadar olurdu hiç merak ettiniz mi?

Vergisiz iPhone Fiyatlarını Tahmin Edebilecek misiniz?

Aşağıda Apple'ın sitesinde sattığı her bir iPhone modelinin vergi dahil satış fiyatı, vergisiz fiyatı ve yaklaşık vergi miktarı yer alıyor. Apple, yenisi çıktığı anda eski telefonların bir kısmını satıştan kaldırdığı için listemiz iPhone 17 ağırlıklı. Ancak diğer e-ticaret platformlarında satılan modeller için de durum benzer.

Peki vergisiz fiyatları görmeden önce konu hakkındaki bilginizi ölçmek istemez misiniz? Aşağıdaki test ile bunu yapabilirsiniz.

Bu rakamlar sizi üzebilir! Vergiler Olmasaydı iPhone Kaç TL Olurdu? Gerçek Fiyat Tahmin Testi Türkiye'de 120.000 TL'ye satılan bir iPhone'un "vergisiz" ham fiyatı yaklaşık ne kadardır? 58.000 TL civarı 80.000 TL civarı 100.000 TL civarı. 40.000 TL civarı. iPhone fiyatına eklenen "Kültür Bakanlığı Payı" sence yüzde kaçtır? %1 %5 %10 Vergisi mi varmış? Telefonun gümrük giriş fiyatı üzerinden alınan "TRT Bandrolü" oranı nedir? %2 %12 %18 %20 En büyük darbe: iPhone'lardaki ÖTV oranı sence hangisi? %25 %40 %50 %100 Tüm vergiler toplandığında, devlete ödediğin toplam vergi yükü cihaz bedelinin yüzde kaçını buluyor? %50 civarı. %80 civarı. %100'den fazla. Sadece KDV ödüyoruz sanıyordum. ABD'de 999 dolara (yaklaşık 45 bin TL) satılan bir iPhone, Türkiye'de neden 100 bin TL'yi geçiyor? Sadece kur farkı yüzünden. Kur farkı + Verginin vergisi alındığı için. Apple bizi sevmediği için. Kargo maliyetleri çok yüksek. Türkiye'den aldığın 1 iPhone parasına yurt dışında neler alabileceğini biliyor musun? Bir iPhone daha + Apple Watch + AirPods Pro iPhone'a ek güzel bir MacBook Pro, işimi de görürdü Anca bir tane orijinal hızlı şarj adaptörü alırdım. iPad, Apple Watch SE ve AirPods 83 bin TL (Neredeyse yarı fiyatı!) 100 bin TL (Düz hesap olsun dedim...) 125 bin TL (Vergi o kadar çok değildir herhalde?) 150 bin TL (Apple çok pahalı satıyor abi...) Sonuçları Gör Vergiler Olmasaydı iPhone Kaç TL Olurdu? Gerçek Fiyat Tahmin Testi Tekrar Dene

Vergiler Olmasaydı Türkiye'de iPhone Kaç TL Olurdu?

iPhone Modeli Vergisiz iPhone Fiyatı Vergili iPhone Satış Fiyatı Vergi Miktarı (Yaklaşık) iPhone 17 (256 GB) 38.307 TL 77.999 TL 39.692 TL iPhone 17 (512 GB) 44.203 TL 89.999 TL 45.798 TL iPhone Air (256 GB) 48.130 TL 97.999 TL 49.869 TL iPhone Air (512 GB) 54.023 TL 109.999 TL 55.976 TL iPhone Air (1 TB) 59.917 TL 121.999 TL 62.082 TL iPhone 17 Pro (256 GB) 53.041 TL 107.999 TL 54.958 TL iPhone 17 Pro (512 GB) 58.934 TL 119.999 TL 61.065 TL iPhone 17 Pro (1 TB) 64.828 TL 131.999 TL 67.171 TL iPhone 17 Pro Max (256 GB) 58.934 TL 119.999 TL 61.065 TL iPhone 17 Pro Max (512 GB) 64.828 TL 131.999 TL 67.171 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB) 70.721 TL 143.999 TL 73.278 TL iPhone 17 Pro Max (2 TB) 82.999 TL 168.999 TL 86.000 TL iPhone 16 (128 GB) 32.414 TL 65.999 TL 33.585 TL iPhone 17e (256 GB) 26.958 TL 54.999 TL 33.585 TL iPhone 17e (512 GB) 32.840 TL 66.999 TL 28.042 TL iPhone 16 Plus (128 GB) 37.816 TL 76.999 TL 39.183 TL iPhone 16 Plus (256 GB) 40.763 TL 82.999 TL 42.236 TL

Eğer Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan vergi alınmasaydı 168.999 TL'ye satılan iPhone 17 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonunun fiyatı yalnızca 82.999 TL olacaktı. Ya da Türkiye'de satılan en ucuz iPhone olan iPhone 17e'nin 256 GB'lık versiyonu 54.999 TL değil, 26.958 TL olacaktı.

Elbette ki 83 bin TL hala bir telefon için oldukça yüksek bir meblağ. Ancak 169 bin TL'ye kıyasla çok çok daha ucuz. Yine de kimsenin beklentisinin sıfır vergi olmadığını hatırlatmakta fayda var. Vergi, yeryüzündeki her ülkede olan bir şey. Ancak sadece birkaç ülkede bu kadar yüksek.

Ülkemizde vergi oranı yüzde 104 seviyelerindeyken dünya standartı yüzde 10 ila 20 arasında. Diyelim ki bizde de vergi yüzde 20 olsun. Bu durumda 58.934 TL'ye Türkiye'de gümrükten geçen 256 GB'lık iPhone 17 Pro Max'in satış fiyatı 70.999 TL'den fazla olmazdı. Bu da pek çok kişi için makul bir ücret olurdu.

Ne yazık ki yetkililer bu konuda bir şey yapmıyor ve tam da bu nedenle günümüzde pek çok kişi yurt dışı iPhone fiyatlarını yakından takip ediyor. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti IMEI kayıt ücreti ve diğer önlemlerle bunu da zorlaştırmaya çalışıyor.

Editörün Yorumu

Belirtmekte fayda var ki bu içeriğin yazarı olarak benim burada sitem ettiğim şey vergi alınması değil. Neredeyse her ülkede vatandaşlar satın aldıkları ürünlerden değişken miktarlarda vergi verirler. Bu oldukça normal. Beni rahatsız eden şey ise Türkiye'deki akıllı telefonlardaki vergi oranı. Ülkemiz telefonlardan en çok vergi alınan üllkelerden biri. Durum böyle olunca dışarıda 45 bin TL'ye satılan bir telefon bizde 100 bin TL. Ki bu durum kur, enflasyon ve ortalama kazançları göz önünde bulundurduğumuzda biz vatandaşlar için haksızlık.

Vergisiz iPhone modelleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'deki akıllı telefonlardan alınan vergi oranları gözden geçirilmeli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.