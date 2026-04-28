iPhone 16e vs Galaxy S25 FE! Hangisi Daha İyi?

Apple ve Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 16e ve Galaxy S25 FE modelleri teknik özellikleri itibarıyla birbirlerine rakip diyebiliriz. Peki bugün itibarıyla bu iki akıllı telefondan birisini satın almak istediğinizde hangisini tercih etmelisiniz? Bu içerikte iki telefonun özelliklerini, fiyatını ve performansını kıyaslayarak hangisini seçmeniz gerektiğini anlatıyoruz.

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 16e Galaxy S25 FE Ekran Boyutu 6.1 inç OLED 6,7 inç, Dynamic AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı 60 Hz 120 Hz Ekran Çözünürlüğü 1170x2532 piksel (FHD+) 1080 x 2340 piksel (FHD+) İşlemci Apple A18 (3 nm) Samsung Exynos 2400 (4 nm) Bellek (RAM) 8 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512GB 128 GB / 256 GB / 512 GB Ana Kamera 48 MP Tek Kamera 50 MP Ana, 12 MP Ultra Geniş Açı ve 8 MP Telefoto Ön Kamera 12 MP 12 MP Batarya 4005 mAh Batarya 27W Şarj Hızı 4.900 mAh Batarya 45W Şarj Hızı Bağlantı USB-C USB-C Yapay Zeka Apple Intelligence Desteği Galaxy AI Biyometrik Veri Face ID (Yüz Tanıma) Yüz Tanıma + Parmak İzi Okuyucu

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

iPhone 16e'de 6.1 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan OLED bir ekran bulunuyor. Buna karşılık Galaxy S25 FE ise 6,7 inçlik, 120Hz yenileme hızını ve FHD+ çözünürlüğü destekleyen Dynamic AMOLED 2X bir ekran karşımıza çıkıyor.

İki model arasındaki en önemli farkın ekran boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Eğer daha büyük bir ekran istiyorum diyorsanız, muhtemelen Galaxy S25 FE sizin için daha uygun bir seçenek olacaktır.

Benzer şekilde ekran yenileme hızı konusunda da Samsung bir adım önde. Her ne kadar iPhone 16e’nin 60Hz’lik ekranı günlük kullanımda çok fazla üzmese de Galaxy S25 FE’nin 120Hz paneli menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda çok daha akıcı bir deneyim sunuyor.

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin İşlemcileri Nasıl?

iPhone 16e’de Apple A18 işlemcisi mevcut. Galaxy S25 FE ise Exynos 2400 yonga setinden güç alıyor. Her iki işlemci de 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sundukları anlamına geliyor.

İşlemcilerdeki nm yani nanometre değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Ancak tabii ki işlemcinin genel performansı belirleyen tek unsur değil.

Apple A18 ve Exynos 2400’ün PUBG Mobile performanslarını karşılaştırdığımızda bazı senaryolarda Android tarafında daha yüksek FPS değerleri görmek mümkün. Ancak bu fark doğrudan işlemci gücünden değil, oyunun platformlara ve cihazlara göre uyguladığı FPS limitlerinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu kapsamda oyunun bazı durumlarda A18’de 60 FPS, Exynos 2400’de ise 90 FPS seviyelerine kadar çıkabildiğini söyleyebiliriz.

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonların kamera özelliklerinde de ciddi farklar söz konusu. Bu doğrultuda iPhone 16e'de 48 megapiksellik tek bir ana kamera bulunuyor. Buna karşılık Galaxy S25 FE ise 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip.

Ultra geniş açı kamerası kadraja daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Öte yandan telefoto sensörüyle uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabiliyorsunuz.

Tabii kamera performansında belirleyici tek unsur kamera çözünürlüğü değil. Burada yazılım desteği ve optimizasyon gibi detaylar da çektiğiniz fotoğraflar üzerinde doğrudan etkiye sahip diyebiliriz. Bu kapsamda kağıt üzerinde Galaxy S25 FE daha iyi gibi görünse de iPhone 16e de rakibinden geri kalmayan bir performans sunuyor.

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin Batarya Özellikleri Neler?

iPhone 16e’de 27W şarj hızlarını destekleyen 4.005 mAh kapasiteli bir pil mevcut. Galaxy S25 FE’de ise 45W hızında şarj olabilen 4.900 mAh’lik bir batarya karşımıza çıkıyor. Yani pil performansında Samsung bir adım önde diyebiliriz.

iPhone 16e ve Galaxy S25 FE'nin Fiyatları Ne Kadar?

iPhone 16e’nin 128 GB depolamalı versiyonu an itibarıyla çeşitli e-ticaret platformlarında 38.499 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Buna karşılık Galaxy S25 FE’nin 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı versiyonunu ise 32.649 TL’den bulabiliyorsunuz.

iPhone 16e mi Galaxy S25 FE mi Hangi Telefonu Satın Almalısınız?

Genel olarak iki akıllı telefon benzer özelliklere sahip olsa da özellikle ekran performansı nedeniyle Galaxy S25 FE’yi tercih edebileceğimi söyleyebilirim. Benim için ekran yenileme hızı oldukça önemli bir detay. Yani önümde iki seçenek varsa ve biri 60Hz, diğeri 120Hz sunuyorsa doğal olarak yenileme hızı daha yüksek olan modele yönelirim. Üstelik daha iyi ekrana sahip olan modelin daha uygun fiyatlı olması da önemli bir avantaj.

Buradaki bir diğer detay batarya performansı. Galaxy S25 FE'nin 45W hızında şarj olması bence bulunduğu segmente göre oldukça iyi. iPhone 16e ise bu modele kıyasla daha düşük hızlarda şarj oluyor diyebilirim.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere bu iki model arasında seçim yapma şansım olsa Galaxy S25 FE’yi tercih ederdim. Çünkü hem fiyatı daha düşük hem de ekran, kamera ve batarya tarafında daha avantajlı görünüyor. Ayrıca Galaxy S25 FE’nin tasarımını da daha güncel buluyorum. Tabii bu sadece benim görüşüm. Bazı kullanıcılar için iPhone 16e daha cazip bir seçenek olabilir.