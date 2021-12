İlk Kez Bir Oyun Hugo Ödülü Kazandı

Tarihte ilk defa bir oyun Hugo Ödülü kazarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıl çıkışını gerçekleştiren yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Ödülün sahibine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Hangi Oyun Hugo Ödülü Kazandı?

Her yıl bilim kurgu ve fantezi eserlerine çeşitli kategorilerde ödül veren Hugo Ödülleri'nde bir ilk yaşandı. Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından ilgi gösterilen ödül töreninde bu yıl ilk kez "En İyi Video Oyunu" kategorisi eklendi.

Edebiyat ödülünde ilk kez ödül alan Hades isimli video oyunu tarihe geçti. Supergiant Games Kreatif Direktörü Greg Kasavin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, layık görülen ödülden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Hugo Ödülleri'ne aday olan diğer yapımlar arasında Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake ve Blaseball yer alıyordu. Hades, The Last of Us 2 ve Animal Crossing: new Horizons gibi güçlü rakiplerden sıyrılarak ödülü kazanmayı başardı.

Supergaint Games tarafından geliştirilen Hades, 17 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Video oyunu çıktığı yıl çok sayıda ödülün sahibi oldu. Hatta popüler yapım, çok sayıda oyuncu tarafından 2020'nin en iyi oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirildi.

Yunan mitolojisine dayanan video oyunu çok yüksek inceleme puanlarına sahip olmuştu. Öyle ki oynanış mekaniği, grafikler ve hikayesi ile dikkat çeken video oyunu 93 Metacritic puanına sahip. Hades, söz konusu edebiyat ödülünü kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Hugo Ödülleri , her yıl çeşitli bilim kurgu ve fantezi eserlerine verilen bir edebiyat ödülüdür. Normalde video oyunları ödüle aday gösterilmez fakat bu yıl video oyunları için yeni bir kategoriye yer verildi. Prestijli ve uzun süredir devam eden Hugo Ödülleri'ne eklenen yeni kategori tek seferlikti ancak gelecekte de devam edebilir.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve kısa süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Hades isimli oyunun Hugo Ödülü alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.