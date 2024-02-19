Zırhınızı ve silahlarınızı kuşanın. Galaksinin son saldırı hattının size ihtiyacı var. HELLDIVERS 2 indirin, demokrasi ve özgürlük için savaşmaya başlayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation PC LLC tarafından yayınlanan HELLDIVERS 2, 2024 yılında yayınlandı. Yayınlandığı haftadan itibaren uzun bir süre Steam’in en çok oynanan oyunlarından biri olan HELLDIVERS 2, PlayStation markasının en çok oynanan PC oyunlarından biri oldu.

Oldukça iyi bir açılış yapan HELLDIVERS 2 pek çok açıdan övüldü. Grafikleri, atmosferi ve oynanışı ile tam not alan HELLDIVERS 2 umuyoruz ki ileride yeni güncelleştirmeler alarak çok daha kapsamlı bir oyuna dönüşür.

Uzaylı, böceğimsi yaratıklara karşı mücadele ettiğiniz bu oyun pek çok TPS oyununa benzemekle beraber oldukça ayırt edici oynanış mekaniklerine de sahip. PlayStation’ın HELLDIVERS 2 ile sağladığı başarı takdire şayan. Arkadaşlarla oynaması çok keyifli bir oyun olan HELLDIVERS 2’yi dilerseniz ekibinizle dilerseniz de tek başınıza oynamanız mümkün.

HELLDIVERS 2 İndir

Hemen HELLDIVERS 2 indirin. Demokrasi ve özgürlük için savaşın. Galaksinin ihtiyacı olan gücü sağlayın.

HELLDIVERS 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-4790K or AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i7-4790K or AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 470 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan