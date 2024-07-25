Hepsiburada Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Hepsiburada uygulamasından gelen bildirimler sadece birkaç adım ile kolayca kapatılabiliyor. Peki, Hepsiburada bildirim kapatma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Hepsiburada bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtlayacağız. Eğer siz de popüler alışveriş uygulamasından bildirim gelmesini istemiyorsanız rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Hepsiburada Bildirim Kapatma Adımları

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Hepsiburada uygulamasını seçin.

uygulamasını seçin. Bildirimler bölümüne girin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

İlk olarak akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin ayarlar sayfasını açın. Ayarlar sayfasında yer alan çeşitli kategoriler arasından Uygulamalar kategorisine girin. Bu adımı uyguladığınız takdirde mobil cihazda yüklü olan uygulamaların bir listesi sıralanacak.

Listeden Hepsiburada uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğine bir kez dokunarak devre dışı bırakın.

Hepsiburada Kampanya Duyuruları Bildirimleri Nasıl Kapatılır?

Hepsiburada uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabım kategorisini görüntüleyin.

Ayarlarım menüsüne girin.

"Üyelik bilgisi güncelleme" bölümünü açın.

"İletişim tercihlerim" sekmesine girin.

"Mobil Bildirim" seçeneğini devre dışı bırakın.

İsterseniz "Anlık/Kısa Mesaj Kanalları", "Email" ve "Telefon araması" seçeneklerini de kapatabilirsiniz.

Hepsiburada kampanya duyuruları bildirimleri kapatma işlemi için öncelikle mobil cihazda yüklü olan uygulamayı açın ve ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda "Hesabım" kategorisini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Ayarlarım" menüsüne girin.

"Üyelik bilgisi güncelleme" bölümünü açın.

"İletişim tercihlerim" sekmesinden "Mobil Bildirim" seçeneğini devre dışı bırakın. İsterseniz "Anlık/Kısa Mesaj Kanalları", "Email" ve "Telefon araması" seçeneklerini de kapatabilirsiniz.

Hepsiburada Bildirimleri Nasıl Açılır?

Telefonun ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Hepsiburada uygulamasının üzerine dokunun.

Bildirimler bölümüne girin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif hâle getirin.

Uygulama bildirimlerinin yeniden gelmesini sağlamak için telefonun ayarlar menüsü üzerinden Uygulamalar kategorisine girin. Açılan liste üzerinden Hepsiburada uygulamasını seçin ve hemen ardından "Bildirimlere izin ver" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu adımları uyguladığınızda yeniden bildirim gelmeye başlayacaktır.

Kampanya duyuruları bildirimini tekrar etkinleştirmek istiyorsanız uygulamadan Hesabım kategorisini görüntüleyin. Ayarlarım menüsüne girin. "Üyelik bilgisi güncelleme" bölümünü açın. Etkinleştirmek istediğiniz seçenekleri seçin.

Bu rehberde Hepsiburada bildirimi nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak bildirimlerin devre dışı kalmasını sağlayabilirsiniz.